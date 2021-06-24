Скоро рванет на южных границах: "решать надо уже вчера"

14:28 26.06.2021 Алексей Иванов



Сомневаетесь, что скоро рванет в Центральной Азии? Не вникаете ни во что, кроме вакцинно-коронавирусной повестки? Ну-ну.



На брифинге 23 июня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что сроки вывода американских войск из Афганистана не будут изменены: "Не ожидается, что сроки вывода войск к сентябрю изменятся. Они, конечно, контролируются нашим военным ведомством". В тот же день пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль обеспокоен напряженностью на афганско-таджикской границе на фоне вывода из Афганистана американских и союзных им сил: "Действительно, возникновение нового очага напряженности, угрозы - это то, что беспокоит нас". Министр Сергей Шойгу коснулся данного вопроса в ходе выступления на IX Московской конференции по международной безопасности: "Развитие обстановки в Афганистане требует пристального внимания как сопредельных стран, так и международных организаций. В рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) также будут предприняты необходимые шаги по повышению обороноспособности членов организации в новых условиях". 24 июня президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудил стремительно ухудшающуюся обстановку с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Глава Горно-Бадахшанской автономной области Едгор Файзов (экс-руководитель местного комсомола, затем - руководитель местного офиса Фонда Ага-хана) в интервью "Азия-Плюс": "Небезопасная ситуация в приграничной стране Афганистана призывает нас обеспечить внутреннюю стабильность, в случае возможного нарушения государственной границы, защитить священную землю страны и принять ответные меры. Известно, что ГБАО имеет протяженную границу с Исламской Республикой Афганистан. Сейчас охрана границы усилена, пограничники находятся в режиме повышенной готовности. Учитывая наши экономические и политические возможности, мы готовы принять более 10 тысяч беженцев".



Военнослужащие афганской армии продолжают массово сдаваться в плен талибам. Ежедневно "Талибану"* достаются все новые и новые населенные пункты и военные базы, а также горы оружия. Последние приобретения - объекты в провинции Вардак (к западу от Кабула), провинциях Забул, Газни, Балх и Урузган (родина основателя движения "Талибан"* Мухаммада Умара/Муллы Омара). Ранее, 21 июня, талибы захватили КПП "Шерхан-Бандар" на границе Афганистана и Таджикистана. "Под контроль террористов также перешли пять уездов провинции Тахар и три уезда провинции Кундуз на границе с Таджикистаном", - уточняет ИА REGNUM; сам 300-тысячный Кундуз находится в окружении, талибы контролируют ведущие в город дороги. В Сети появилось видео, на котором талибы идут по самому большому мосту на таджикско-афганской границе; голос за кадром сообщает, что дальше за Амударьей - уже Таджикистан. По российскому ТВ об этом почему-то говорить не принято, а если и упоминают, то редко, вскользь.



Ниже - некоторые мнения по поводу сегодняшней ситуации и грядущего обострения.



ИА "Стекломой": "Меж тем ситуация в Афганистане после начала вывода американских войск как-то незаметно и очень быстро стала напоминать Ирак накануне торжества ИГИЛ*: на сторону "Талибана"* переходят целые провинции вместе с находящимися там правительственными войсками, о чем красноречиво свидетельствуют многочисленные видеоролики и скупые информационные сводки проправительственных сил. Если кто-то (по молодости или глупости) вдруг подумал, что Афганистан - это "где-то далеко", то придется его огорчить: талибы уже вышли непосредственно к границам Таджикистана и Узбекистана. Не стоит объяснять, что произойдет, если в среднеазиатских республиках вспыхнет полномасштабная гражданская война и кратно ускорится радикальная исламизация населения. В какую страну отправятся бесчисленные караваны беженцев? Сколько среди этих беженцев будет "спящих" террористических ячеек и радикальных проповедников? На этом фоне миграционный кризис 2015 года, чуть было не разваливший Евросоюз, покажется скучным политтехнологическим междусобойчиком. Сейчас в России находятся сотни тысяч граждан среднеазиатских республик. Многих из них пандемия оставила без работы и средств к существованию. К сожалению, и до пандемии некоторая часть этих граждан была подвержена деструктивному влиянию идей радикального исламизма, о чем красноречиво свидетельствуют бесконечные сводки ФСБ о предотвращенных терактах. Судя по всему, работы у наших силовиков на этом фронте в ближайшие месяцы и годы только прибавится. Уж как далек был от иракских песков парижский театр "Батаклан". Ну а от афганских гор до улиц российских городов и вовсе рукой подать - это вам любой дворник, курьер или таксист подтвердит".



ТГ-канал "Рыбарь": " От таких сравнений "Талибана"* с ИГ* лишь диву даешься: а ничего, что бодрых афганцев и Ко воспринимают чуть ли не партнерами по диалогу в ряде стран, в том числе и Москве? В отличие от тех же ИГ*. Нет, конечно, нам достоверно известно, что и с ИГ* в свое время представители отдельных служб отдельных стран полюбовно решали вопросы в кулуарах - всегда так было и будет. Но тем не менее, разница огромная. В связи с происходящими событиями и памятуя о том, что Россию - да и другие страны - не раз и не два обвиняли в сотрудничестве с "Талибаном"*, у нас возникает резонный вопрос: а нельзя ли происходящую, по сути, сдачу целых провинций Афганистана считать заранее согласованной акцией, на которую закрыли глаза разные стороны? Нельзя ли допустить мысли, что происходящее у границ постсоветстких республик укладывается в политику осознанного давления союзников и партнеров с подталкиванием их в сторону Китая/России/США/Турции (нужное подставить)? Цинично? Да. Но как, черт возьми, действенно".



Политолог Герман Куликовский: "Как я понимаю, уважаемое ИА "Стекломой" сравнило "Талибан"* и ИГИЛ* лишь по скорости захвата территорий, а не в чем-либо еще. И тут сравнение вполне корректно... Давайте будем откровенны. 20 лет американцы охраняли нашу южную границу, держа свой контингент в Афганистане. Сделали они это от доброты душевной? Конечно же нет, но в данном случае наши интересы совпадали. За это время "Талибан"* из чисто пуштунского движения стал интернациональным, вобрав в себя большое количество носителей языка дари, а попросту афганских таджиков. Теперь после себя американцы оставляют в Афганистане мощную силу, готовую к экспансии. С огромным боевым опытом, достаточно передовой военной наукой (по крайней мере, в некоторых компонентах), вооруженную и продолжающую вооружаться современным оружием. Чем ответит РФ, которая за эти же 20 лет завезла к себе миллионы потенциальных талибов, перестала держать пограничную службу на таджикско-афганской границе и вообще полностью окружена конфликтными зонами, я не знаю. Единственное, что нужно прямо сейчас, так это упорядочить поток мигрантов из Средней Азии, существенно его ограничив. Но как мы все помним, лоббисты завоза "строителей", продавили смягчение миграционного режима. Плюс недавние рассказы, что из-за изменения климата, к нам потянутся "климатические беженцы", которых надо срочно принять, лишь усугубляют картину. Вполне возможно, что "Талибан"* не начнет экспансию прямо сейчас. Только необходимо помнить, кто остается медиатором процесса после ухода США. Турция, которая является другом и партнером России исключительно в представлении своих российских лоббистов, не преминет воспользоваться удобным случаем, что бы создать для РФ как можно больше проблем. И обязательно создаст, под заунывный вой хитроплановцев, которым вновь воткнут "нож в спину"".



ТГ-канал "Реконкиста": "Мы не раз писали о рисках для России, связанных с выводом американских войск из Афганистана. И вот, как говорится, началось. В свете оглушительного успеха талибов в Афганистане, все больше вероятность полномасштабного военного конфликта, в который будут втянуты страны региона. Очевидно, что выводя войска из Афганистана, США фактически развязали руки талибам, и создали очаг напряженности в Средней Азии, который угрожает как интересам России, так и Китая. Интересно, что скажут "эксперты", которые с пеной у рта утверждали, что "янки обосрались в Афганистане"? Наверное что-то еще придумают. Перед Россией же сейчас стоит первоочередная задача укрепления границ. В первую очередь таджико-афганской, иначе вскоре потянутся толпы бармалеев. Причем, возможно, не только из Афганистана, что, учитывая интересы Турции в регионе, вполне вероятно".



ТГ-канал "Миротворец": "Идет передача вооружения НАТО талибам. Открыто передать нельзя, а вот спектакль со сдачей афганскими войсками, это пожалуйста. По поводу Кабула: все зависит от того,что было решено на встрече "Талибан"* - США. Посмотрим, как закручен сюжет. Не знаю,обращал ли кто-нибудь внимание, но я нашел еще одно доказательство "договорняка". Наверное, все прекрасно осведомлены,как обращался "Талибан"* с людьми, кто помогал силам Альянса. Если не знаете,то скажу: их публично казнили. Бывало, семьями. На моей памяти есть случай, когда уборщика базы Qesab, она в Кабуле, выкрали, а потом нашли с перерезанным горлом. Так вот, к чему я? Вы заметили,что военные сдаются целыми подразделениями? Люди с оружием в руках сдаются тем, кто перерезал глотки и за меньшее, а тут военные, которые убивали талибов. А талибы, в свою очередь, отпускают их домой, дают на руки деньги, а взамен просят лишь устное обещание,что больше не будут против них воевать. Некоторые даже переходят в ряды "Талибана"*. Я просто уверен, что они имеют договоренности, поэтому так спокойно сдаются, а не сражаются до конца. Мы все - зрители очередной постановки со стороны США. Я вот что хотел уточнить - а уйгуры далеко от этих мест? "Талибан"*, при желании, может к ним пробиться?".



ТГ-канал "Милитарист": "Талибы захватили танковозы Freightliner M916A2. Народ шутит, что Талибан скоро станет, если уже не стал, крупнейшим негосударственным эксплуатантом американской сухопутной военной техники в мире... Иранская армия перебрасывает тяжелую технику, включая танки Т-72С и БМП-2, на границу с Афганистаном. Видимо, на нее скоро выйдут талибы". ТГ-канал "#ВСмысле?": "В свете оживления талибов на границе со Средней Азией хорошо бы понять, насколько крепка там эта самая граница. Когда то ее охраняли российские пограничники, но потом от их услуг Таджикистан отказался. На каком теперь там граница замке? Правильно, на виртуальном".







Депутат Мосгордумы, заместитель директора дирекции информационных программ "Вести", экс-военкор (Чечня, Косово, Ирак, Афганистан, Пакистан, Южная Осетия и др.) Андрей Медведев:



"Военное обострение в Центральной Азии, когда оно начнется (да, "когда", а не "если"), обещает нам довольно сложный сценарий. "Нам", я имею ввиду именно нас, Россию. Дело в том, что есть весьма неприятные факторы, которые будут определять весь ход кампании, даже если она будет краткосрочной.



- Пяндж река не широкая, и форсировать ее можно практически везде. А в Узбекистане есть "Мост дружбы" в Хайратоне (по которому выходили наши войска). Там вообще форсировать ничего не надо, если мост не взорвут - прямой выход на оперативный простор.



- Вооруженные силы Узбекистана и Таджикистана немногочисленны и слабо мотивированы. Большой вопрос - готовы ли они воевать всерьез, учитывая общую социальную ситуацию. Безработица, низкие зарплаты, высокая трудовая миграция, большое количество молодежи, клановость чиновничьей прослойки, отсутствие внятной идеологии.



- У "Талибана"* как раз с идеологией все в порядке. Ислам плюс большевизм. Социальная справедливость и равенство, потому что нет ни у кого никакого превосходства "кроме как в вопросах благочестия и богобоязненности". Шариат вообще основан на том, что нет разницы между правителем и подданным, богатым и бедным. Перед Всевышним все равны. Кстати, это был один триггеров для европейской и кавказской молодежи - в ИГИЛ* ехали за справедливостью и равенством, которые обещали онлайн-проповедники.



- Так вот, для Центральной Азии вся эта идеология равенства и справедливости через шариат может оказаться весьма привлекательной. Отсюда возвращаемся к предыдущему пункту. Мотивации военных. В Афганистане талибы пленных военных отпускают, получив обещание больше не воевать. Если же военные переходят на сторону талибов, то это только приветствуется. Понятно, к чему я? Не надо же подробнее?



- Узбекские и таджикские бекства были разделены по Пянджу в результате англо-русского соглашения в конце 19 века. Термин Южный Туркестан слышали? Туркестан это Центральная Азия. Южный - это север Афганистана. То есть талибы могут вообще начать действовать под лозунгом объединения народов. Узбекского и таджикского. И против этого тоже трудно что-либо предложить.



- Времени на укрепление границ и на переподготовку вооруженных сил стран Центральной Азии практически нет. В случае начала активных действий, остановить талибов будет возможно только при условии вмешательства внешних сил. Это могут быть Россия, Китай или Турция. И если Китаю и России по понятным причинам (СУАР и южные границы, соответственно) нельзя допустить обострения в регионе, то для Турции обострение скорее на руку. Шанс зайти и закрепиться в регионе, тем более, что и в Афганистане турецкие военные остаются. И, учитывая навык османов интриговать, можно предположить, что играть они будут и на стороне талибов и на стороне стран Азии. Причем влиять на талибов Турция сможет через Исламабад, с которым сейчас (после Карабаха) установились тесные отношения.



- Отдельная история Памир. Там границы еще более прозрачные, чем в Таджикистане в целом. Другое дело, что населяющие Памир исмаилиты к исламским радикалам относятся довольно плохо. Как и те к ним. Потому что для радикалов исмаилиты кафиры и отступники. Что, впрочем, не мешает наркотрафику и нелегальному бизнесу с полудрагоценными камнями. Но, когда речь пойдет о выживании субэтноса (как это было в 80-е годы 19 века, когда афганцы устроили памирцам форменный геноцид), это будет другая ситуация.



- Ситуативный союзник для нас в этой ситуации очевиден - Иран. Еще в 90-е только Иран, из всех исламских стран, открыто заявлял, что "Талибан"* - угроза региону. А в 2001 году иранские советники и спецназовцы воевали на стороне Северного Альянса.



В целом, как реагировать на стремительно меняющуюся обстановку в Афганистане, нам решать надо уже вчера. И это не только военная составляющая".



* организация, деятельность которой запрещена в РФ Источник - Завтра

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