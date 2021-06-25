|У Киргизии новый муфтий - Замир кары Ракиев
21:08 26.06.2021
26 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Председателем Совета улемов стал Кочконбай Садиллаев
Сегодня прошел очередной курултай мусульман Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман.
Уточняется, что в ходе мероприятия председателем Совета улемов стал Кочконбай Садиллаев.
Председателем центральной ревизионной комиссии духовенства назначен Бакыт Нурдинов.
В ДУМК отметили, что ревизионная комиссия проводит проверку финансов духовенства.
Отметим, что сегодня главой ДУМК стал Замир кары Ракиев.