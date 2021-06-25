У Киргизии новый муфтий - Замир кары Ракиев

21:08 26.06.2021

26 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Председателем Совета улемов стал Кочконбай Садиллаев



Сегодня прошел очередной курултай мусульман Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман.



Уточняется, что в ходе мероприятия председателем Совета улемов стал Кочконбай Садиллаев.



Председателем центральной ревизионной комиссии духовенства назначен Бакыт Нурдинов.



В ДУМК отметили, что ревизионная комиссия проводит проверку финансов духовенства.



Отметим, что сегодня главой ДУМК стал Замир кары Ракиев.