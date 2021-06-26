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Очередной негро-террорист бросился на людей в с ножом в Баварии - три женских трупа
03:44 27.06.2021

Несколько человек погибли в результате ножевой атаки в Германии

Несколько человек погибли в результате ножевой атаки на прохожих в Германии. Инцидент произошел в центре Вюрцбурга в Баварии на юге страны. Полиция сообщила, что подозреваемый арестован.

По данным таблоида Bild, нападавшего остановили выстрелом в ногу. Погибли три человека, несколько получили ранения.

По данным полиции, нападавший – 24-летний уроженец Сомали. Его попытались остановить прохожие, кидая в него стулья.

Пока неясно, что могло послужить мотивом для нападения. Власти не исключают террористические мотивы подозреваемого, но отмечают, что он проходил психиатрическое лечение и был склонен к насилию.

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Резня в Вюрцбурге: все трое убитых - женщины, 24-летнему сомалийцу предъявлено обвинение
26 июня 2021
БиБиСи

Видео нападения вскоре после этого инцидента появились в соцсетях
https://www.bbc.com/russian/news-57625167

Иммигранту из Сомали, который накануне убил ножом трех человек и ранил еще шесть в баварском городе Вюрцбурге, в субботу предъявлено официальное обвинение. Как сообщает полиция, все убитые и раненые - женщины. По данным полиции, преступник - психически неуравновешенный человек и, возможно, исповедует экстремистскую форму ислама.

В субботу 24-летний подозреваемый предстал перед судом, и ему предъявили обвинение в трех убийствах и шести случаях тяжких телесных повреждений.

Накануне иммигрант, украв нож из отдела кухонной утвари в универмаге, убил продавщицу и еще двух женщин там же, в универмаге, а затем ранил пять женщин и одного ребенка на улице и в банке неподалеку.

Полиция остановила нападавшего выстрелом в бедро.

По словам полицейских, задержанный - жестокий и психически неуравновешенный человек, недавно прошедший психиатрическое лечение.

В соцсетях в пятницу появились видео, на которых предполагаемый злоумышленник пытается напасть на прохожих. Он босиком и с ножом в руке.

Также слышен крик: "Он только что пырнул ножом женщину!" Также видно, как в нападавшего бросают стулья, а мужчина пытается остановить его с помощью предмета, похожего на палку.

"У него был действительно большой нож, и с этим ножом он бросался на людей, - рассказала немецкому телеканалу RTL свидетельница происшествия Джулия Рунце. - В ответ многие стали бросать в него зонтиками, мобильными телефонами, чтобы остановить его. Потом подоспела полиция, они приблизились к нему и прозвучал выстрел. В любом случае, его схватили".

В Вюрцбург с населением в 130 тысяч человек, расположенный между Мюнхеном и Франкфуртом, срочно выехал глава службы безопасности Баварии Иоахим Херрманн.

Он сообщил журналистам, что из раненых пятеро находятся в тяжелом состоянии, и "нет уверенности, что они выживут".

Один из свидетелей рассказал, что нападавший кричал "Аллах акбар!" во время нападения.

Вместе с тем, как сообщили в полиции, хотя у нападавшего есть судимость, ни одно из его предыдущих преступлений не было связано с терроризмом.

Источник - rus.ozodi.org
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