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Американская идеология основана на сказках, - Герман Садулаев
09:41 27.06.2021

Американская идеология основана на сказках
Герман Садулаев
писатель, публицист
26 июня 2021,
Тут американский президент Джозеф Байден решил нас всех наставить в теории и сказал, что права человека принадлежат человеку от рождения, а не "выдаются" государством. Это мы помним. Есть такая гипотеза. Называется "естественное право". Она записана в разных декларациях примерно так: права человека неотчуждаемы и принадлежат ему от рождения. Вот, мол, человек, а вот его права. Они естественные. Как отправления мочи или стула.

Это очень красивая теория. И даже полезная в плане гуманизма. Да только она совершенно бессмысленная и декларативная. То есть только для деклараций и подходит. Ни реальную правовую систему на ней нельзя построить, ни историю и современность права изучить с научной точки зрения.

Потому что вот, например, Робинзон Крузо на необитаемом острове: какие у него есть права? Казалось бы, у него есть все возможные права: ходить налево и направо, ловить рыбу или, наоборот, не ловить рыбу, петь песни или спать целыми днями. На самом деле, никаких прав человека у Робинзона нет. Потому что нет общества, которое обеспечивало бы соблюдение его прав корреспондирующими обязанностями. А без общества и без обязанностей нет никаких прав, это только пустой звук.

Есть ли у Робинзона, например, право на жизнь? А знает ли об этом его праве ядовитая змея и готова ли она его соблюдать? Но вот появляется Пятница и тогда появляются права и обязанности. Робинзон почему-то решает, что Пятница обязан ему служить. И имеет право, ну, тоже ему служить. Ведь Пятница – дикарь. А Робинзон – английский джентльмен. Но если у них равные права от рождения, то почему не наоборот? Почему не Робинзон должен стать слугой Пятницы? Может быть, потому что у Робинзона есть ружье? Хм. Получается уже не "естественное право", а какая-то "теория насилия".

На самом деле, в классовом обществе реальные права человека определены его местом в социальной иерархии. Но даже в гипотетическом бесклассовом обществе права именно что "выдаются", устанавливаются и учреждаются обществом. И конкретный объем прав зависит от уровня развития этого общества и от его представлений о жизни.

Фото: Currier & Ives
"От рождения" человек является биологическим существом, которому еще только предстоит стать полноправным субъектом правоотношений, пройдя социализацию. Новорожденный может сразу обладать какой-то собственностью, то есть, у него может быть право собственности, но оно зависит от соответствующего позитивного права, то есть, от закона государства, и от фактического наделения его собственностью родителями или иными лицами. Каждый обладает правом на жизнь, это, бесспорно, но, с другой стороны, законы государства могут устанавливать обязательную мобилизацию в случае войны, а на войне человек с большой долей вероятности погибнет. То есть, право на жизнь уравновешено обязанностью умереть за Родину.

Родственной доктрине "естественного права" является теория "общественного договора" как основы государства. Мол, люди с "естественными правами" собрались, договорились и учредили государство. Никогда такого не было, и вот опять. Вернее, просто никогда такого не было. Эта теория чисто умозрительная, никакими историческими данными она никогда не была подтверждена. Просто красивая сказочка, обосновывающая как бы демократию при буржуазном режиме.

Я помню, как эти "демократические" теории стали нам преподавать на юридическом факультете по учебникам Фонда Сороса. И умные студенты сразу просекли: но ведь это же полная ерунда! Это же чистая спекуляция и совсем не похоже на правду! А знаете, как нам объясняли, почему они правильные? А вот как: смотрите, это, конечно, глупые доктрины, но следуя им, в Америке имеют много джинсов и автомобилей, а у нас нет, значит, не такие уж они и глупые!
Это называется "прагматизм" – обрадовался я. И прочитал из словаря терминов: "направление в идеалистической буржуазной философии, отрицающее необходимость познания объективных законов действительности и признающее истиной лишь то, что дает практически полезные результаты". Преподаватель покачал головой и уехал за границу.

Итак, у нас (вернее, у них) есть целое государство. Мировая держава. Гегемон (ну, сейчас второй, после Китая). В основании идеологии которого лежат придуманные сказочки. Которые никто даже не пытался доказать научно и исторически. Которые все просто обязаны выучить наизусть и принять на веру. И это, вот сюрприз – США!

И свои национальные мифы они с умным видом рассказывают на международных саммитах, как истину в последней инстанции. Но это не истина в последней инстанции. Это даже вообще никакая не истина. Это поэтическая декларация. И с ней не согласны, например, в Китае. Не потому, что там все такие тоталитарные и против прав человека. А потому, что в конфуцианской системе статус человека производен от коллектива. И не сказать, чтобы это было как-то очень неправильно, ведь китайцы живут с этим уже много веков.

А есть еще и некитайские марксисты с классовой теорией права и государства, куда как солиднее подкрепленной историческими доказательствами. А есть верующие, у которых права от Бога и священных книг. Есть психологические теории. Психоаналитические теории. Старые добрые гипотезы завоевания. Теория расширения семьи. Антропологический подход. Тотемическая гипотеза. Иерократическая гипотеза. Суггестивная лингвистическая доктрина. И так далее. "Естественное право" и "общественный договор" – это такой невероятный анахронизм, что никто в науке его всерьез не рассматривает.

А простодушный американский президент продолжает нас учить основам своей американской декларации, словно это какое-то откровение. Не надо. Мы уже прочитали эту книжку. И даже пытались создать свой "карго-культ", из дерьма и палок соорудили у себя "демократию" и "рынок", и ждали, когда на нас с небес обрушится изобилие. Не обрушилось. Видимо, у нас все же свой, другой путь. Через познание объективных законов действительности. Через правду и научную истину.

Источник - ВЗГЛЯД
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624776060
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