Жапар-хан улетел в гости к Аркадагу

10:10 27.06.2021

27 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Садыр Жапаров отправился в Туркменистан. Состав делегации Кыргызстана



Садыр Жапаров сегодня вылетел с двухдневным официальным визитом в Туркменистан, сообщает пресс-служба президента.



По ее данным, в рамках визита он проведет двусторонние переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.



Намечено обсуждение приоритетных направлений двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также актуальных вопросов взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.

Глава государства также примет участие в работе кыргызско-туркменского экономического форума, осмотрит выставку экспортных товаров Туркменистана.



Кроме того, Садыр Жапаров посетит мавзолей первого президента Сапармурата Ниязова и мечеть Turkmenbashynin Ruhy Metjidi, возложит венок к монументу независимости Туркменистана.



В составе официальной делегации Кыргызской Республики:



министр иностранных дел Руслан Казакбаев;

заместитель председателя кабинета министров – министр экономики и финансов Акылбек Жапаров;

заведующий отделом внешней политики администрации президента Дастан Дюшекеев;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Туркменистане Талант Cултанов;

министр транспорта и коммуникаций Гулмира Абдралиева;

министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев;

министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев;

заместитель министра энергетики и промышленности Таалайбек Ибраев.