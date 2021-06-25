|Жапар-хан улетел в гости к Аркадагу
10:10 27.06.2021
27 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Садыр Жапаров отправился в Туркменистан. Состав делегации Кыргызстана
Садыр Жапаров сегодня вылетел с двухдневным официальным визитом в Туркменистан, сообщает пресс-служба президента.
По ее данным, в рамках визита он проведет двусторонние переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Намечено обсуждение приоритетных направлений двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также актуальных вопросов взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.
Глава государства также примет участие в работе кыргызско-туркменского экономического форума, осмотрит выставку экспортных товаров Туркменистана.
Кроме того, Садыр Жапаров посетит мавзолей первого президента Сапармурата Ниязова и мечеть Turkmenbashynin Ruhy Metjidi, возложит венок к монументу независимости Туркменистана.
В составе официальной делегации Кыргызской Республики:
министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
заместитель председателя кабинета министров – министр экономики и финансов Акылбек Жапаров;
заведующий отделом внешней политики администрации президента Дастан Дюшекеев;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Туркменистане Талант Cултанов;
министр транспорта и коммуникаций Гулмира Абдралиева;
министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев;
министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев;
заместитель министра энергетики и промышленности Таалайбек Ибраев.