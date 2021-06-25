Не платит налоги! На главу КырМинфина Жапарова (не путать с презом) поданы заявления в ГКНБ и Генпрокуратуру

11:12 27.06.2021

Татьяна КУДРЯВЦЕВА



На главу Минфина Акылбека Жапарова поданы заявления в ГКНБ и Генпрокуратуру



Лидер партии "Социал-демократы Кыргызстана" Темирлан Султанбеков подал заявления в ГКНБ и Генеральную прокуратуру на заместителя главы кабмина - министра экономики и финансов Акылбека Жапарова. Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.



заместитель начальника следственного управления ГСБЭП Мирлан Жалгасынов проинформировал о том, что жена чиновника Анара Жапарова выплатила в бюджет 28 миллионов сомов в рамках дела об уклонении от уплаты налогов.

Компании, принадлежащие супруге Жапарова, нанесли ущерб государству на сумму 90 миллионов сомов, из них возмещено 28 миллионов.



Экс-глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев заявлял, что фирмы Жапаровой нанесли ущерб в $1 миллион.



По факту неуплаты налогов ОАО "МИС" (по сведениям заявителя, принадлежит Акылбеку Жапарову) выявляли ущерб в 90 миллионов сомов.



"Проинформируйте, пожалуйста, на сегодня из 90 миллионов сомов до сих пор остается выплаченными только 28 миллионов? Прошу также проинформировать о том, найдена ли в ходе следствия аффилированность Анары Жапаровой со своим супругом Акылбеком Жапаровым? Вероятно, да. Тогда почему в соответствии со статьей 231 УК КР Акылбек Жапаров не лишен возможности занимать государственные и политические должности в срок на несколько лет, как того требует закон?" - отметил Темирлан Султанбеков.