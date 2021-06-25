 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 25.06.2021
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Военные представительства в Казахстане выявили необоснованные затраты на 12 млрд тенге
13:00 27.06.2021

В Казахстане на 25 предприятиях, выполняющих государственный оборонный заказ, действуют военные представительства. Они контролируют качество продукции военного назначения, сообщает zakon.kz.

О влиянии военных представительств на ценообразование продукции военного назначения рассказал начальник Центра военных представительств Виталий Каплунов.

Кто как не военпред, находясь непосредственно на предприятии, может полностью просчитать и выявить необоснованные затраты. В рамках действующего законодательства на военные представительства возложена функция по контролю за обоснованностью затрат. В этой связи на постоянной основе совместно с бухгалтерами предприятий, экономистами военные представительства ежедневно осуществляют данный вид контроля, - рассказал Каплунов.
По его словам, за последние пять лет благодаря работе военных представителей были выявлены необоснованные затраты на 12 миллиардов тенге, которые были возвращены в бюджет и, соответственно, перераспределены на необходимые нужды, такие как здравоохранение, образование и обороноспособность.

Источник - zakon.kz
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