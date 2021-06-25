Женевский диагноз: пять ступеней в бездну. Геополитика катастрофы в исполнении Дяди Сэма, - К.Душенов

13:33 27.06.2021 Женевский диагноз: пять ступеней в бездну

геополитика катастрофы в исполнении Дяди Сэма



Константин Душенов



Пять геополитических катастроф, пять крупнейших стратегических провалов Вашингтона сопровождают в XXI веке закат американской мощи. И женевская встреча Путина и Байдена 16 июня, независимо от их личных желаний и намерений, положила начало международно-политическому оформлению этого процесса.



Его первые плоды мы увидим уже через год. Во всяком случае, так сказал сам Байден, заявивший журналистам, что для реализации его договоренностей с Путиным потребуется от 6 до 12 месяцев. А пока американская элита разрывается между новой тревожной реальностью и старыми, комфортными, но в новых условиях абсолютно бессодержательными стереотипами "глобального доминирования".



Такие метания несостоявшихся вашингтонских мироправителей, как в зеркале, отразились в главных тезисах Джозефа Байдена, когда он подводил итоги саммита. С одной стороны, в них присутствовали некоторые признаки здравомыслия. Например, Байден сказал журналистам: "Я думаю, что мир подошел к коренному переломному моменту... Во всех странах, в особенности тех, которые обладают реальной властью, сейчас думают о том, как сохранить устойчивость и лидерство. Через это проходят и Соединенные Штаты, которые стремятся сохранить свой статус ведущей, самой мощной страны в мире..."



Впрочем, сей слабый проблеск адекватности тут же оказался погребен под толстым слоем позавчерашней политической демагогии, намертво, как оказалось, впаянной в мозги западных лидеров. В исполнении американского президента такие "старые песни о главном" выглядели следующим образом: "Доверие к Путину во всем мире тает. И он по-прежнему боится, что мы его сместим… Россия не может диктовать миру что-либо. Я был в гораздо более выгодном положении на встрече с Путиным, зная, что за Соединенными Штатами стоит весь Запад… А Россия находится в очень, очень трудном положении. На них давит Китай. Русские отчаянно хотят оставаться мировой державой. И так же отчаянно не хотят, чтобы из-за отсталости их называли Верхней Вольтой с ядерными ракетами…"



Всерьез обсуждать и анализировать такие фантазии в 2021 году невозможно. В реальности – в отличие от мира геополитических грез американского истеблишмента – встреча Путина и Байдена проходила на фоне тяжелейшего системного кризиса американской государственности. Старый миропорядок мертв, и человечество на всех парах вламывается в новую, грозовую, катастрофическую эпоху – эпоху беспощадной борьбы всех против всех.



В XXI веке зримыми вехами этого ускоряющегося сползания в новый, пост-американский, пост-западный, пост-либеральный мир стали пять крупнейших геополитических провалов США, непоправимо подорвавшие мощь всего Запада и навсегда похоронившие его сладкие мечты о либеральном "конце истории" и мировом господстве.



***



Первым, самым масштабным и самым разрушительным провалом Вашингтона за последние 25 лет стало окончательное превращение Китая из дружелюбного торгового партнера Соединенных Штатов в главного геополитического, финансово-экономического и военно-стратегического врага Америки. Сегодня этот статус закреплен за Китаем во всех важнейших руководящих документах США, от стратегических общенациональных концепций до внутриведомственных инструкций Министерства энергетики и Министерства торговли.



Стратегия национальной безопасности, принятая в декабре 2017 года, Стратегия национальной обороны, Военная стратегия и Обзор ядерной политики, утвержденные 2018-м, наставление американского Генштаба "Ядерные операции", появившееся в июне 2019 года, – все они единогласно определяют Пекин в качестве основной стратегической угрозы США в XXI веке.



27 мая 2021 года Байден, выступая перед военнослужащими на базе Вирджиния, заявил: "Идет война между демократиями и автократиями. Я знаю, председатель КНР Си Цзиньпин твердо верит, что Китай возьмет верх над США еще до 2035 года…" И эти опасения "дедушки Джо" небеспочвенны. Экономика Китая уже больше американской, а эффективность его государственной машины – несравненно выше. Что же касается военной мощи, то в тот же день, когда Байден выступал в Вирджинии, китайская англоязычная газета Global Times – официоз Международного отдела ЦК Компартии Китая – опубликовала передовицу под заголовком "Фундамент стратегического сдерживания США – больше ядерных ракет и боеголовок".



В статье говорится: "США последовательно усиливают давление на Китай. В этой связи перед нами стоит задача ускоренного наращивания арсенала ядерных боеголовок и высокозащищенных межконтинентальных ракет, способных наносить дальние удары. Мы должны быть готовы к конфликту. Число наших боеголовок должно достичь такого количества, которое заставит американские элиты содрогнуться при одной мысли о военном противостоянии с Китаем…"



Думаю, комментарии излишни.



***



Второй по значению после Китая геополитической катастрофой в нынешнем столетии стало крушение многолетней гегемонии США на Ближнем Востоке. Три этапа этого процесса можно обозначить как провалы "списка Кларка", "карты Петерса" и "арабской весны".



Генерал Уэсли Кларк получил всемирную известность как командующий силами НАТО, разбомбившими Югославию в 1999 году. В видеозаписи, широко разошедшейся по сети, Кларк рассказывает о ближневосточных событиях так: "В 2001 году один генерал в Пентагоне позвал меня: "Сэр, нам надо поговорить, зайдите… Мы начинаем войну с Ираком!" Я говорю: "Но почему? Может, обнаружена связь Саддама с Аль-Каидой?" Он сказал: "Нет, ничего нового в этом направлении не найдено. Но так решили наверху. Я думаю, мы просто не знаем, что делать с террористами, но у нас хорошее вооружение и мы можем свергать правительства. Все, что нам остается в таком случае – имея молоток, заставить проблему выглядеть гвоздем".



Через несколько недель, когда мы уже бомбили Афганистан, я навестил его и спросил: "Мы все еще собираемся начать войну с Ираком?". Он ответил: "Все гораздо хуже!" И показал мне документ, который только что получил. В этом меморандуме описывался сценарий, как за пять лет мы должны последовательно захватить семь стран: Ирак, Сирию, Ливан, Ливию, Сомали, Судан и Иран…"



Реализовать этот чудовищный по своей глупости и самонадеянности план Вашингтону, конечно, не удалось. Уже в Ираке объединенные вооруженные силы Запада завязли на целых 8 лет, аж до 2011 года. Но это нисколько не отрезвило фанатиков "глобального доминирования", и через 5 лет на свет появился новый самоубийственный план ближневосточной "перестройки", известный как "Карта Петерса".



1 июня 2006 года отставной старший офицер Разведывательного управления министерства обороны США Ральф Петерс опубликовал в журнале Armed Forces Journal статью с говорящим названием "Кровавые границы". В ней он, не стесняясь, заявил, что "этнические чистки работают" и, более того, должны стать главным инструментом американской политики на "Большом Ближнем Востоке".



К статье была приложена подробная карта региона. На ней были самым решительным образом переформатированы границы таких стран, как Турция, Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Афганистан и Пакистан. Все они понесли огромные территориальные потери, зато на карте появились: Свободный Курдистан, Свободный Белуджистан, Шиитское арабское государство, Великая Иордания и Священная страна ислама, к которой отошли главные святыни мусульманского мира – Мекка и Медина. И даже – о, ужас! – Израиль должен был вернуться к границам, в которых он находился до 1967 года…



Стоит ли говорить, что реализовать этот безумный план без ожесточенной, многолетней и кровопролитной войны с миллионами жертв – абсолютно невозможно! Впрочем, чужие жертвы американцев никогда не смущали. Но вскоре выяснилось, что у дряхлеющего гегемона, завязшего, к тому же, в двух затяжных войнах – в Афганистане и Ираке – военных ресурсов для реализации "карты Петерса" просто нет. От слова "совсем".



Тогда на сцену вышли политтехнологи. И сказали: "Да, военные облажались, но это не страшно. У нас есть другое оружие, еще более эффективное. Нам не надо оккупировать Судан и Иран. Мы решим проблему с помощью создания на Ближнем Востоке зоны "управляемого хаоса". "Цветные революции" и финансово-экономические санкции сметут неугодные нам режимы, а новые, слабые "демократические" власти станут нашими покорными вассалами…"



В Вашингтоне выслушали политтехнологов, подумали, и сказали: "О’кей!" И как только – в 2011 году – американцам удалось освободиться от непомерного груза иракской войны, требовавшей наличия в стране стотридцатитысячного оккупационного корпуса и стоившей бюджету США более двух триллионов долларов, за дело взялись кудесники политических манипуляций.



Началась "арабская весна". Ее первая часть, предполагавшая создание на Ближнем Востоке зоны государственно-политического хаоса, завершилась вполне успешно. А вот управлять этим хаосом американцы не смогли! Вместо слабых "демократических" режимов в регионе одна за другой стали появляться международные террористические организации религиозных фанатиков. "Аль-Каида"* и ИГИЛ*, "Джебхат-ан-Нусра"* и "Талибан"* – чудовищно жестокие и яростно ненавидящие Америку, они взялись форматировать Большой Ближний Восток по своим собственным лекалам.



В дополнение ко всему, далеко на севере проснулась Россия. В итоге, результат американских экспериментов оказался для Вашингтона весьма неожиданным: русские базы в Сирии, русские наемники в Ливии, русские "зоны закрытого доступа" в Восточном Средиземноморье, русские ЗРК С-300 ПМУ-2 "Фаворит" и С-400 "Триумф" на вооружении Ирана и Турции, русские танки, корабли и самолеты в Египте и Алжире, Ираке и Судане – вот лишь самый краткий перечень перемен, сокрушивших американскую мощь в регионе.



Плюс тысячи баллистических и крылатых ракет Тегерана в подземных городах Корпуса стражей исламской революции, плюс персидская атомная бомба, которую Иран не сегодня, так завтра готов предъявить ошеломленному Западу. И все это – на фоне окончательной утраты Пентагоном способности использовать вооруженные силы США в качестве эффективного инструмента внешней политики.



Как ни крути, а геополитический крах Вашингтона на Ближнем Востоке – состоявшийся факт…



***



Третья стратегическая неудача США в XXI веке – провал "денуклеаризации" КНДР.



Сегодня трудно поверить, но в 1994 году тогдашний лидер Северной Кореи Ким Ир Сен под впечатлением от развала СССР согласился полностью заморозить ядерную программу, прекратить обогащение урана и демонтировать все ядерные объекты на территории страны. В обмен на это США, всего-навсего, должны были гарантировать Киму поставки топливного мазута и построить, взамен оружейного реактора в Йонбене, подлежавшего уничтожению, два современных реактора на легкой воде, которые невозможно использовать для наработки оружейного плутония.



Но Соединенные Штаты, подписав такое соглашение, тут же принялись саботировать его, выставляя Северной Корее дополнительные ультимативные требования. Кончилось все тем, что в 2002 году Буш-младший прекратил поставки мазута на северокорейские электростанции. В ответ 12 декабря 2002 года КНДР объявила о возобновлении ядерной программы, а 10 января 2003 года официально вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия.



9 октября 2006 года Пхеньян объявил о первом успешном ядерном испытании. В сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи говорилось: "Это подземное ядерное испытание принесло счастье нашим военным и народу. Оно внесет вклад в поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове и в прилегающем районе…"



25 мая 2009 года последовало второе испытание, 12 февраля 2013 года – третье, а 10 декабря 2015 года Ким Чен Ын заявил о наличии у Северной Кореи водородной бомбы. Всего было проведено шесть испытаний, которые подтвердили наличие у КНДР термоядерных боеголовок, пригодных для размещения на межконтинентальных баллистических ракетах. Наличие же самих ракет стало несомненным после того, как 12 декабря 2012 года Пхеньян запустил на орбиту искусственный спутник земли.



Первым американским президентом, попытавшимся решить образовавшуюся проблему, стал Дональд Трамп. В 2018 году он напросился на личную встречу с Кимом, после которой сказал: "Ким Чен Ын – выдающаяся личность. У нас будут отличные отношения, у меня нет никаких сомнений. Мы подписали очень важный документ. Теперь все могут чувствовать себя гораздо безопаснее. Ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет!"



А госсекретарь Помпео добавил: "Мы ожидаем, что процесс денуклеаризации будет быстрым и последовательным. Ким Чен Ын это понимает. Мы не отменим санкции до полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации. Рассчитываем на существенное разоружение Северной Кореи за 2,5 года".



И вот два с половиной года прошли. Жизнь показала, что и Трамп, и Помпео оказались банальными врунами. КНДР ускоренными темпами развивает свои ядерные и ракетные программы. А весь мир теперь точно знает, что США ничего не могут с этим поделать…



Катастрофа состоялась.



***



Провал в Венесуэле стал четвертой геополитической катастрофой США. Возможно, не самой масштабной, но точно – самой глупой и самой унизительный. Она неразрывно связана с именем Джона Болтона, советника Трампа по национальной безопасности в 2018–2019 годах.



Супер-ястреб Болтон был уверен, что смерть Уго Чавеса открыла перед Вашингтоном уникальную возможность навести порядок на своем "заднем дворе" – в Латинской Америке, а заодно – публично проучить этих наглых русских, которые умудрились влезть туда без спросу. В 2019 году Болтон заявил: "Соединенные Штаты не потерпят вмешательства враждебных иностранных вооруженных сил в достижение странами Западного полушария общих целей демократии, безопасности и верховенства права! Заявления Путина о новом русском оружии – пропаганда и империалистические амбиции. Русские вновь пытаются сделать Россию великой державой. Но у нас есть на это свой стратегический ответ".



Впрочем, очень быстро выяснилось, что такого ответа нет.



Русские средства ПВО и ПРО, в сочетании с береговыми ракетными комплексами "Бал" и истребителями Су-30, позволили Венесуэле создать над столицей, Каракасом, "зону закрытого доступа", попытка проникновения в которую грозила вооруженным силам США неприемлемыми потерями. Технология "цветных революций" тоже не сработала, обнажив провал не только военных экспертов Пентагона, но и политических кудесников Госдепа.



Неоднократные покушения на преемника Чавеса, Николаса Мадуро, организованные спецслужбами США, оказались безуспешными. Подкупить и переманить на свою сторону армейскую верхушку, как это было в Ираке, не удалось. Экономическая блокада результатов не дала. И, в довершение всего, позорным провалом закончилась спецоперация ЦРУ, в рамках которой 3 мая 2020 года две сотни наемников на быстроходных катерах вторглись в территориальные воды Венесуэлы, рассчитывая молниеносным броском войти в Каракас, похитить Мадуро и вывезти его в США.



Диверсанты, среди которых оказались несколько граждан США, были благополучно перехвачены, частью уничтожены, а выжившие – пленены и предъявлены международной общественности. Бессилие США даже на своем "заднем дворе" стало свершившимся фактом…



***



Наконец, пятый, самый болезненный геополитический провал США в нынешнем столетии связан с Россией. После долгих лет позора Москва, наконец, заговорила с Западом на привычном и понятном ему языке силы. Отправной точкой этой трансформации можно условно считать знаменитую "мюнхенскую речь" Путина о неприемлемости однополярного мира-по-американски. А завершающим событием – целую серию его выступлений нынешнего года, в которых президент, среди прочего, сказал: "Они думают, что мы такие же, но мы другие. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. И им придется с этим считаться… Они должны знать, что мы зубы выбьем им всем так, чтобы они не могли кусаться…"



Золотые слова! Их бы – в эпиграф к женевской встрече…



* Запрещенные в РФ террористические организации Источник - Завтра

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