Казах или узбек: UFC не определился с национальностью Шавката Рахмонова

13:36 27.06.2021

Официальные аккаунты UFC в твиттере опубликовали разные флаги рядом с фамилией казахстанского файтера Шавката Рахмонова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.



Перед его боем с бразильцем Мишелом Празерисом твиттер UFC Europe запостил анонс, сопроводив его эмодзи флага Казахстана. Однако после победы Рахмонова главный аккаунт UFC добавил в твит уже флаг Узбекистана.



Отметим, что Шавкат Рахмонов является казахстанцем и выступает в UFC именно под флагом Казахстана, хотя родился он в узбекском городе Шурчи. Что касается карьеры Рахмонова в UFC, то в двух стартовых боях в промоушне он одержал две досрочные победы.



