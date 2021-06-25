Индия и Китай: коммунистический и капиталистический выбор мировых гигантов, - М.Морозов

15:36 27.06.2021 Индия и Китай: коммунистический и капиталистический выбор мировых гигантов

КПК отмечает свое столетие и 98% страны одобряют ее деятельность



Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд"



Индия и Китай - две крупнейшие страны Азии и мира. Сравнение их развития лежит на поверхности. Многие пытаются ответить на вопрос: почему, имея примерно одинаковые стартовые условия в середине прошлого века, эти две страны развиваются совершенно по-разному? Итог этого развития выражается в простых цифрах. В 70-м году прошлого столетия ВВП Индии составлял 62 млрд долларов США, а Китая - 92 млрд. При этом ВВП на душу населения в двух странах был одинаков - по 112 долл. То есть это были примерно равные по объему экономики.



А сейчас ВВП КНР по номиналу составляет около 15 трлн долларов США, а Индии - 2,8 трлн. При этом ВВП на душу населения в КНР вырос до 10 тыс. долл. США, а в Индии - до 2 тыс. Как видим, Китай обгоняет Индию в 5 раз.



В 2000 году (когда в России сменились президенты) ВВП Китая равнялся 1,21 триллиона долларов. То есть за последние 20 лет экономика КНР выросла почти в 13 раз. А с начала системных реформ, за 40 лет - в 50 раз. С 1980 по 1989 годы экономика КНР в среднем каждый год прибавляла 9,75%, с 1990 по 1999 годы - 10%, с 2000 по 2009 годы - 10,4%, с 2010 по 2019 годы - 7,62%.



Начиная с конца 70-х годов, с начала политики открытости и реформ ВВП Китая рос в среднем на 10% в год, а индийский ВВП прибавлял 3,5−4,5 процента. Объясняя это отставание на старте, многие специалисты пишут об индийском протекционизме, позднем начале реформ в Индии, отсутствии достаточно благоприятного инвестиционного климата. Некоторые указывают даже на политическую причину - длительное пребывание у власти одной политической партии и людей фактически из одного клана. При этом забывают, что в Китае все это время у власти находилась одна политическая сила - Компартия Китая.



Успехи Индии связывают с премьер-министром Манмоханом Сингхом, выпускником Кембриджа и Оксфорда, который занимал эту должность с 2004 по 2014 год. Именно при нем началось резкое ускорение роста ВВП. Так, в 2007 году ВВП Индии вырос на 10%, в 2008 сократился до 6,2%, в 2009 году составил 6,8%, в 2010 - 10,1%, в 2011−6,3%, в 2012 - 4,7%, в 2013 - 6,9%, в 2014 году - 7,2%.



Есть и такие аналитики, которые полагают, что слишком долго индийская экономика была закрыта, это мешало притоку внешних инвестиций и технологий, а планы экономического развития и ставка на государственный сектор сдерживали развитие национального капитала. А Китай в результате политики открытости создал исключительно благоприятный инвестиционный климат и привлекал все больше иностранных инвестиций, вместе с которыми в страну шли технологии. Но кто мешал Индии использовать опыт соседа? Такая политика индийского руководства объясняется индологами тем, что там боялись потерять суверенитет, опасались бунтов из-за разорения фермеров и мелкого бизнеса в результате прихода крупного иностранного бизнеса. Но ведь и в Китае такие опасности существовали, но там с этим успешно справились. К тому же риск для компартии Китая, которая допускала в стране элементы капитализма и открывала страну для врагов - капиталистов - был огромен. Но, как выяснилось оправдан, потому что в КНР успешно управляли этими рисками.



Некоторые исследователи поднимаются до обобщений и пишут о том, что сформировать правильную социально-экономическую модель индийцам мешал положительный опыт быстрого преодоления отсталости странами социализма, которые оказывали на Индию большое влияние. Но ведь и Китай под этим впечатлением находился, и даже сам был и остается социалистической страной. Но это не помешало ЦК КПК в 1978 году резко изменить политику и за 30 лет вывести страну из отсталости, превратив ее в супердержаву.



Международные экономисты нередко пишут о том, что Индия в настоящее время обладает рядом преимуществ в сравнении с Китаем: более дешевая рабочая сила (гордиться этим стыдно), более молодое население и так далее. МВФ и Всемирный банк вновь прогнозируют взрывной рост Индии, которая вот-вот обгонит Китай по темпам развития. Но пока ничего подобного не происходит. ВВП КНР даже в пандемийный 2020 год увеличился на 2,3%, а ВВП Индии упал на 7,7 процента. В отличие от Китая Индия до сих пор не может справиться с коронавирусом. А это ведь тоже важный показатель устойчивости, жизнеспособности социально-экономической системы и качества управления. По прогнозам мировых экономических центров, ВВП КНР в текущем году вырастет на 8−9 процентов. Индия, видимо, тоже вырастет на 6−7 процентов.



Но ВВП не самоцель. Индия и по многим другим параметрам отстает от Китая. Китай в прошлом году решил одну из "задач столетия" - избавился от нищеты по меркам ООН, сделав это на 10 лет раньше сроков, обозначенных ООН для всего мира. В Индии же, по данным индийских организаций, менее чем на 2 доллара в день живут по-прежнему около 130 млн человек. Промышленность Китая, которая производит половину мировой продукции, оставила далеко позади себя индийскую. Сельское хозяйство Индии крайне отсталое, использующее ручной труд, урожаи составляют 30−50 процентов от среднемировых.



В Индии не развита транспортная инфраструктура, это особенно очевидно на фоне Китая, который связал страну самой протяженной в мире сетью железных дорог, немалая часть из которых - высокоскоростные. В Китае построены высокоскоростные автодороги, которые пронизывают всю страну. Индийская инфраструктура ограничивает развитие, китайская, наоборот, стимулирует.



Пожалуй, одно из главных преимуществ Китая - он движется по инновационному пути развития, вкладывая в ноу-хау больше всех в мире. Госрасходы КНР на НИОКР в 2020 году составили $ 378 млрд. Это в два раза больше, чем весь оборонный бюджет КНР за 2020 год ($ 178,8 млрд). Демонстрация и свидетельство этого развития - не только сети 5G и альтернативная энергетика, но и космос. В 2019 году закончилась провалом лунная миссия "Чандраян-2", за которой с замиранием сердца наблюдала вся Индия. Китай же успешно выполнил посадку на обратной стороны Луны, возвращение аппарата с Луны и обеспечил работу лунохода. Продолжается китайская миссия на Марсе и строительство орбитальной станции, на которой работают тайконавты. Китай освоил все космические технологии.



Еще одно важное преимущество - от китайских реформ и развития выгоды получает все население. Достаточно упомянуть то, что средняя зарплата в Китае давно превысила 1 тыс. долларов США, аналогичный показатель в Индии не превышает 190 долларов.



Список успехов Китая и неудач Индии можно продолжать. За каждым из них - исполнители и руководители. Говоря о достижениях Китая, невозможно обойти тот факт, что разработка стратегии реформ, их проведение в жизнь неизменно осуществляется Коммунистической партией Китая. Она же руководит всеми социально-экономическими процессами в стране. Невозможно уйти и от того, что развитие КНР происходит на основе стратегических планов, глубиной до 30 лет и оперативных пятилетних планов развития, которые неукоснительно выполняются. Гибкость управления экономикой КНР и социальными процессами признают даже американские специалисты.



Перед нами две огромные азиатские страны, которые шли по разным траекториям развития. Индия - бывшая британская колония и плоть от плоти порождение капитализма, шла по пути развития национального капитала. Китай, избравший социалистический путь, использовал элементы рынка и остался обществом социальной справедливости. И под руководством Компартии, которой 1 июля исполняется 100 лет, превратился в самую крупную державу мира и очень скоро станет первой экономикой планеты.



Китайский народ по достоинству оценивает свое руководство, доверяет властям. И это доверие - одно из базисных условий дальнейшего успешного развития. В прошлом году было опубликовано самое масштабное исследование на эту тему, которое проводилось в течение 13 лет - с 2003 по 2016 годы. Обобщения дали феноменальный результат: если в 2003 году (то есть через 25 лет с начала реформ) деятельность центральных властей поддерживали 86 процентов населения КНР, то к 2016 году этот показатель вырос до 93 процентов. Резко скакнула и популярность властей на местах. В 2003 году о поддержке местных администраций заявляли 44 процента населения, в 2016-м - уже 70. Исследователи сообщили: при оценке деятельности местных властей респонденты все меньше используют определения "обслуживающие богатую элиту" или "работающие только на собственные интересы". Все чаще: "власти на местах способны решать конкретные вопросы" и "работают над проблемами простых людей". Если кое-кто уже приготовился обвинить автора статьи в распространении китайской пропаганды, то они ошиблись. Исследование проводил Гарвардский университет (США), и уж его не заподозришь в излишних симпатиях к Китаю.



Последующие годы и особенно в ходе борьбы с пандемией доверие выросло еще сильнее. Согласно результатам общенационального опроса, проведенного в КНР Йоркским университетом (Великобритания) в партнерстве с китайскими вузами в апреле 2021 года уровень доверия населения к центральным властям Китая повысился до 98%. Эту цифру подтвердило аналогичное исследование американской газеты "Вашингтон пост", которое проводилось через Интернет. Народ доверяет КПК, которая делает все, чтобы страна развивалась, а ее граждане жили все лучше и лучше. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624797360

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