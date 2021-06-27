Новая война на Россию накатывается с юга, - С.Ищенко

00:09 28.06.2021 Похожий на бегство вывод армии США из Афганистана заставляет Москву экстренно рыть новые окопы в Центральной Азии



Сергей Ищенко

Новая война на Россию накатывается с юга

27.06.21



Вывод американских войск из Афганистана, который президент Байден посулил было закончить к 11 сентября 2021 года, все более и более напоминает паническое бегство. Как стало известно на днях, график эвакуации, которую, кроме военно-транспортной авиации ВВС США сегодня обеспечивают даже российские самолеты-гиганты Ан-124 "Руслан" авиакомпании "Волга-Днепр" и единственный стратегический украинский Ан-225 "Мрия", решено резко ускорить. Уже к началу июля в этой стране останется не более 650 солдат и офицеров армии США, которые, как всем очевидно, смогут попытаться оборонять в лучшем случае лишь самих себя. Но, по утверждению Вашингтона, через два месяца и от них даже духа в Центральной Азии не будет. И вот что тогда?



Подавляющее большинство специалистов во всем мире уверены: контроль над Афганистаном вот-вот полностью перейдет к запрещенному в России экстремистскому движению "Талибан"*. Вопрос только в сроках. По данным The Wall Street Journal, в американском разведывательном сообществе полагают, что установленная Штатами в Кабуле власть имеет большие шансы потерпеть поражение уже через 6 или 12 месяцев после окончательного вывода войск США и НАТО. Другими словами: к зиме 2021-го или по самым оптимистичным оценкам - к следующему лету Афганистан целиком перейдет под контроль исламистов.



Англичане утверждают, что у нас не хватит сил, чтобы справиться с их эсминцем Типа 45. Неужели они правы?

Сам председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на днях признал, что талибы на 23 июня контролировали 81 из 419 районных центров в Афганистане. Вероятно, генерал лукавил, чтобы от имени Пентагона хоть немного подсластить горькую пилюлю для сограждан. Потому что американцам ведь тоже очень хочется знать: почему столь оглушительным поражением недавней сверхдержавы завершается самая дорогостоящая и самая продолжительная (длиною в целых два десятилетия!) военная кампания в ее истории? И почему теперь для США столько злой иронии в самом названии начатой в 2001 году и только теперь самым прискорбным образом завершающейся операции - "Несокрушимая свобода"!



Похоже, куда ближе к истине, чем у Милли, нынче фронтовые сводки предвкушающего близкую победу "Талибана". К примеру, вот эта: лишь с мая 2021 года под их контроль уже перешли 90 районов Афганистана. То есть - существенно больше, чем видится через розовые очки председателя Объединенного комитета начальников штабов США.



Хотя, конечно, можно и тех, и других считать заинтересованными сторонами. И потому обоснованно сомневаться в обоснованности их подсчетов. Но давайте в таком случае обратимся к подсчетам ООН, имеющих в Афганистане специальное представительство. Так вот, по подсчетам этой международной организации "Талибан" на данный момент контролирует не менее 50−70% территории дотла разоренной страны.



Как следствие - американцы в самых верхах энергично обсуждают, как и в каких масштабах следует организовать эвакуацию из Афганистана тех его граждан, которые долгие годы служили оккупационным войскам верой и правдой? Пока речь идет о том, что хорошо бы попытаться заранее вывезти вместе с войсками хотя бы еще 20 тысяч граждан Афганистана. По крайней мере именно эта цифра фигурирует в законопроекте члена палаты представителей от Массачусетса Сета Мултона. "С Афганистаном уже ясно, что эту войну нам не выиграть, но осталась еще масса способов ее позорно проиграть", - заявил он в комментарии The Wall Street Journal.



Ушедший в отставку бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис озабочен той же проблемой. В своей колонке на сайте Bloomberg Opinion предложил любыми средствами уберечь афганских "партнеров США" от "Талибана". В противном случае, по его мнению, "их может ждать судьба союзников американцев во Вьетнаме, попавших в коммунистические "лагеря перевоспитания".



Между тем, картина жуткого американского краха становится все рельефнее. По данным CNN, с 24 июня талибы начали осаду Мазари-Шарифа - важнейшего транспортного узла между северными провинциями Афганистана и соседними центрально-азиатскими странами. В первую очередь - с Узбекистаном и Таджикистаном. При этом нет практически никакой надежды, что деморализованная правительственная армия здесь, как, впрочем, и повсюду, сможет долго сопротивляться натиску исламистов. Потому что афганские солдаты и даже спецназ сегодня массово сдаются в плен талибам. А те за покорность и измену присяге тут же выплачивают добровольно сложившим оружие жалованье, которое правительство в Кабуле своей уставшей воевать армии задерживает уже несколько месяцев.



Что особенно тревожно для России - ожесточенная стрельба идет уже в трех часах езды от Душанбе. То есть - на самой кромке таджикско-афганского рубежа и в считанных километрах от 201-й военной базы Вооруженных сил РФ. При этом присутствие "Талибана" на границе с Таджикистаном становится все шире. 23 июня талибами без боя захвачен приграничный город Шерхан-Абад и расположенная рядом ключевая пограничная застава, таможенный и торговый пункт Шерхан-Бандар.



Одновременно под натиском исламистов 23 июня в районе уезда Шортепа с оружием в руках 53 военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения перешли и на землю Узбекистана. Правда, в отличие от Душанбе в Ташкенте решили с беглецами особо не церемониться. Как сообщил МИД этой страны, "после проведения необходимых процедур дознания и следственных действий военные были возвращены на родину". То есть прямиком в лапы тех, от кого те пытались спастись. А уже на другой день было объявлено, что армия Узбекистана всюду приведена в полную боевую готовность. Экстренная проверка боеготовности войск начата в подразделениях Ташкентского и Юго-Западного особых военных округов, а также в частях Противовоздушной обороны и Военно-Воздушных сил узбекской армии. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства в Ташкенте.



Очевидно, что нарастающий хаос в Афганистане грозит уже в ближайшие месяцы выплеснуться далеко за его границы. Если и не прямым вторжением талибов на территорию соседних стран, то нарастающим влиянием в бывших советских республиках различных экстремистских течений и организаций, которые и без того давно там присутствуют. Чем это чревато - смотри на положение дел в Сирии до того, как по просьбе официального Дамаска свою операцию там начала Россия. Засады, нападения на государственные организации и воинские колонны - все это мы видели и продолжаем видеть на Ближнем Востоке. Только до тех краев от нас далековато. А Таджикистан, Киргизия и Узбекистан - вот они, рядом.



Таким образом со стороны Москвы было бы верхом политического легкомыслия прямо сегодня не готовиться к точно таким же, как в Сирии, боевым столкновениям с многотысячными бандами исламистов и на этом стратегическом направлении. Поэтому в Министерстве обороны на глазах стали менять статус своего Центрального военного округа, который с самого начала считался тыловым и был ориентирован на еще недавно сравнительно спокойную Центральную Азию. Если еще недавно части и соединения ЦВО новой боевой техникой снабжались по остаточному принципу (предпочтение в Москве отдавалось Южному и Западному военным округам), то отныне все будет, похоже, по-другому.



Как на днях заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, до конца 2021 года ЦВО получит 1200 единиц новой и модернизированной боевой техники. Вероятно, значительная часть этого пополнения окажется в боевом составе уже упомянутой 201-й российской военной базы в Таджикистане. Потому что уже известно, что с приближением талибов к Пянджу ее боевые возможности решено резко увеличить. По количеству и видам вооружений открыто пока ничего не сказано. Но количество личного состава 201-й базы в Генштабе приказано увеличить с 7,5 тысяч до 9 тысяч солдат и офицеров уже к концу 2021 года. Вероятно, в составе базы, еще в 2013 году переведенной на дивизионную структуру, будет развернут еще один мотострелковый полк. Если наши предположение верно - новому полку много понадобится боевых бронированных машин, артиллерийских систем и другой техники.



Кроме того, Шойгу заявил: "К концу текущего года командованию ЦВО предстоит осуществить перевооружение на модернизированные истребители-бомбардировщики Су-34М и истребители-перехватчики МиГ-31БМ двух авиационных полков". Это, по словам министра, "значительно увеличит возможности округа по огневому поражению противника и борьбе с крылатыми ракетами на центрально-азиатском стратегическом направлении".



И здесь ни слова не сказано, куда будут направлены новые самолеты. Хотя очень похоже, что хотя бы часть полученных от промышленности в 2021 году Су-34М может приземлиться на 999-й российской авиабазе в Канте (Киргизия). Пока там стоят лишь наши штурмовики Су-25СМ, вертолеты Ми-8 и Ми-17. Но по опыту боев в Сирии известно, что Су-34М куда мощнее и эффективней стареньких штурмовиков против террористических банд в горах. Поэтому было логичным, на мой взгляд, и таким образом усилить нашу оборону на дальних подступах к российским рубежам. При этом руководство Киргизии, судя по всему, возражать не станет. Ведь еще в октябре прошлого года министр иностранных дел этой республики Руслан Казакбаев заявил, что его правительство перед лицом нарастающих угроз не против существенного расширения и укрепления нашей авиабазы в Канте.



Таким образом, в Центральной Азии у России стремительно вырисовывается примерно такая же система обороны, которая создана и отлично зарекомендовала себя вокруг авиабазы Хмеймим в Сирии. Тогда основную тяжесть весьма возможных боев у границ с Афганистаном при поддержке киргизкой, узбекской и таджикской армий возьмут на себя наши Воздушно-Космические силы, Силы специальных операций и 201-я военная база. На Ближнем Востоке такие методы ведения войны против террористов себя оправдали. Как будет в Центральной Азии, весьма возможно - скоро увидим.



*Движение "Талибан" Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена. Источник - svpressa.ru

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