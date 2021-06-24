Объединять Европу, раскалывать Азию. Новые инициативы США в отношении ЕС и Китая, - Вл.Иванов

00:36 28.06.2021 Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"



24.06.21



Джозеф Байден убежден, что его страна должна возглавлять мир с позиции силы и готова к решению всех проблем, обрушившихся на человечество.

Закончился первый визит президента США Джозефа Байдена в Европу, начавшийся 9 июня и длившийся 8 дней. Плотный график политического долгожителя начался с приземления первого борта Америки на землю главного союзника – Лондона. 10 июня Байден встретился с премьер-министром Борисом Джонсоном, принял участие в трехдневном саммите лидеров "большой семерки", начавшегося 11-го числа в графстве Корнуолл. Затем посетил Брюссель и 14 июня выступил на саммите НАТО. 16 июня лидер страны, претендующей на единоличное управление миром, встретился с президентом Владимиром Путиным в Женеве.

ЕВРОПЕЙСКИЙ МАНИФЕСТ



В преддверии своего демарша в Европу, беспрекословному подчинению которой американскому Большому брату сильно повредила политика Дональда Трампа, Байден рассказал о целях и задачах этого визита.



6 июня влиятельная Washington Post опубликовала статью Байдена под заголовком "Моя поездка в Европу призвана помочь Америке сплотить мировые демократии". Как это принято у главных американских политиков, переставших бороться с коммунизмом и объявивших себя борцами за мировую демократию и порядок на планете, декларации Байдена сформулированы в самых общих словах. "В нынешнюю эпоху глобальной неопределенности, когда мир все еще борется с пандемией, которая случается раз в сто лет, цель моей поездки заключается в реализации восстановленных обязательств Америки перед нашими союзниками и партнерами, а также в демонстрации способности демократий отвечать на вызовы и сдерживать угрозы этой новой эпохи".



Байден отметил, что США "должны возглавлять мир с позиции силы" и готовы к решению всех проблем, обрушившихся на человечество, "будь то необходимость справиться с пандемией COVID-19 по всему миру, ответить требованиям набирающего обороты климатического кризиса или оказать сопротивление вредоносным действиям правительств России и Китая". Он заявил, что США будут "становиться сильнее", если они будут действовать вместе со странами, разделяющими их ценности и видение будущего. "Именно такую повестку я будут продвигать везде в ходе визита", – подчеркнул Байден.



"Как и внутри Соединенных Штатов, оттачивание способности демократий конкурировать и защищать своих граждан от непредвиденных угроз требует от нас инвестиций в инфраструктуру", – написал президент. И выразил надежду, что "крупнейшие демократии мира предложат высококачественную альтернативу Китаю в вопросах усовершенствования физической, цифровой инфраструктуры и инфраструктуры здравоохранения, чтобы они были более устойчивыми и способствовали глобальному развитию".



Новые технологии "фундаментальным образом меняют условия существования человечества", обнажают его "уязвимость перед атаками вирусов-вымогателей" и перед агрессивной глобальной слежкой с использованием искусственного интеллекта. "Демократии всего мира обязаны сделать так, чтобы наши общие ценности, а вовсе не интересы автократов управляли применением и разработкой этих инновационных технологий", – заявил Байден. И отметил, что "общие демократические ценности являются основой самого успешного альянса в мировой истории".



Президент пообещал на саммите НАТО вновь заявить о непоколебимой приверженности США статье 5 Устава НАТО, которая гарантирует "способность альянса справиться с любым вызовом", включая такие угрозы, как кибератаки против ключевых объектов инфраструктуры США и Запада в целом.



Байден поведал о намерении встретиться с председателями Европейской комиссии и Европейского совета, чтобы обсудить вопросы более тесного сотрудничества при решении глобальных проблем. "Мы сосредоточимся на том, чтобы именно рыночные демократии, а вовсе не Китай и иже с ним, определяли правила торговли и развития технологий. И мы продолжим следовать цели создания единой Европы, свободной и мирной".



Касаясь встречи с Владимиром Путиным, президент США подчеркнул, она произойдет после дискуссий с друзьями, партнерами и союзниками Вашингтона, оценивающими мир в том же ключе, что и Америка. "Мы едины в ответе на вызовы со стороны России в отношении европейской безопасности, начиная с ее агрессии на Украине. Не будет никаких сомнений в решимости Соединенных Штатов защищать наши демократические ценности, которые мы не можем отделять от наших интересов". Байден заметил, что в телефонном о разговоре с президентом России он сказал, что США не ищут конфликта с Россией, а хотят постоянных и предсказуемых отношений и сотрудничества в сфере обеспечения стратегической стабильности и контроля над вооружениями.



"В то же время я сделал так, чтобы были серьезные последствия за поведение, нарушающее суверенитет Соединенных Штатов, включая вмешательство в наши демократические выборы. И президент Путин знает, что я не буду колебаться с ответом на действия, наносящие ущерб. Когда мы встретимся, я вновь подчеркну приверженность Соединенных Штатов, Европы и демократий, придерживающихся единых с нами позиций, отстаивать права и достоинство человека".



Байден задается вопросами: "Смогут ли демократии объединиться, чтобы достичь реальных результатов в интересах наших народов и в условиях стремительно меняющегося мира? Смогут ли демократические альянсы и институты, во многом определившие характер минувшего столетия, доказать свою способность противостоять современным угрозам и противникам?" И заключает: "Я верю, что да".



АМБИЦИИ ВАШИНГТОНА



Как отмечают политические, экономические и военные эксперты США, вояж Байдена направлен не столько на устранение разногласий и возобновление отношений с Россией, на которые в сложившихся условиях почти не осталось надежд, сколько на восстановление главенства США в Европе и объединение усилий стран ЕС и членов НАТО в противостоянии Пекину, который занял первую строчку в перечне угроз национальным интересам Вашингтона и стал главной угрозой Западу.



В Комитете по ВС Сената США прошли слушания по бюджету Пентагона на 2021 финансовый год. На них выступили министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Марк Милли. Оба отметили рост угрозы Америке со стороны КНР.



Глава Пентагона сказал сенаторам, что Китай вложил значительные средства в новые технологии, заявил о намерении завершить модернизацию своих ВС к 2035 году, а к 2049 создать "армию мирового класса". Он также сказал, что в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) США сталкиваются со все большим напором КНР. Региональные амбиции Пекина выросли, как и его влияние во всем мире. Опираясь на экономическое влияние, Китай стимулирует, а в некоторых случаях и принуждает отдельные страны расширять свои отношения с Поднебесной.



Но Китай имеет не только экономические амбиции. Он стремится использовать свое влияние для изменения правил и норм в ИТР, для подрыва демократических ценностей и прав человека. Он бросает вызов странам этого свободного открытого региона. Во Временном руководстве по стратегии национальной безопасности президента США (Interim National Security Strategic Guidance) КНР определяется как единственный глобальный конкурент Запада, способный консолидировать свою дипломатическую, экономическую, военную и технологическую мощь, чтобы стать постоянным вызовом международному порядку.



Председатель ОКНШ, в свою очередь, заявил, что действия и растущий военный потенциал Китая являются самым серьезным вызовом для США. "Китай – геостратегический вызов для безопасности США номер один. Но война с ним не является неизбежной. Пекин становится все более серьезным соперником, однако наши отношения должны оставаться в рамках конкуренции, а не конфликта", – сказал генерал Милли.



Вероятность конфликта будет значительно меньше, если США сохранит военное превосходство над КНР. Но пока, по словам генерала, Пекин интенсивно наращивает свой военный потенциал, что может привести к существенным изменениям ситуации в ИТР и ограничить там влияние США. "Китай намеревается изменить мировой порядок к середине этого века. Он проводит масштабные учения в регионе с упором на десантные операции".



Милли в очередной раз повторил, что такие действия Пекина представляют угрозу для американских союзников в Азии и для свободы судоходства в Южно-Китайском море.



Руководители и чиновники КНР постоянно говорят о том, их страна не является конкурентом Америки. В начале февраля этого года глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам и член Политбюро Ян Цзечи заявил, что Пекин никогда не стремился к противостоянию и занятию главенствующего положения в мире. По его словам, КНР не намерен делить с Вашингтоном сферы влияния.



КИТАЙСКАЯ ДИРЕКТИВА ПЕНТАГОНА



9 июня представители Минобороны США объявили, что Ллойд Остин издал внутреннюю директиву для сотрудников Пентагона с новыми инициативами, цель которых заключается в противодействии Китаю.



До сих пор нет данных о том, чем новые инициативы будут отличаться от уже прописанных в действующих директивах. Документ был сформулирован на основе рекомендаций специализированной рабочей группы МО по оценке действий Китая, созданной Остином по указанию Байдена.



Представляя новую директиву подчиненным, военный министр отметил, что выдвигаемые им инициативы "являются частью более широкого подхода правительства США к Китаю и будут способствовать разработке Стратегии национальной обороны", над которой работают специалисты его ведомства.



Уже несколько лет противодействие Китаю является главной проблемой ведомств, занятых обеспечением национальной безопасности США. Страны находятся в противоречии по множеству вопросов, начиная с кражи технологий и соблюдения прав человека и кончая военными акциями КНР в спорном регионе Южно-Китайского моря.



"Это распоряжение министра в конечном итоге направлено на то, чтобы привести в порядок внутреннюю работу министерства и обеспечить решение вопросов, связанных с Китаем, в рамках приоритетных направлений", – заявил на условиях анонимности высокопоставленный сотрудник Пентагона.



В заявлении МО говорится, что эти инициативы будут способствовать оживлению работы союзников и партнеров Америки, повысят эффективность стратегического сдерживания противников и ускорят разработку новых оперативных концепций. При этом в документе перечислено мало конкретных подробностей.



В конце прошлого месяца администрация Байдена представила проект бюджета МО на 2021 финансовый год. В нем предусматривается выделение десятков миллиардов долларов на модернизацию ВС, включая сдерживание Китая.



Более 5 млрд долл. будет потрачено на Тихоокеанскую инициативу сдерживания, созданную для противодействия Китаю и противостояния конкурентам США в ИТР. Она предусматривает повышение готовности воинских контингентов, базирующихся в этом регионе, и их боевых возможностей путем выделения финансовых средств, необходимых для закупок РЛС, космических спутников и ракетных систем вооружений.



Однако представленный проект бюджета подвергся критике со стороны законодателей и ряда экспертов как недостаточно ориентированный на краткосрочные угрозы со стороны Китая и возникающие в связи с этим риски.



"Хотя администрация права в необходимости вложения значительных средств в исследования и разработки, чтобы обеспечить конкурентоспособность ВС в будущей высокотехнологичной борьбе, это не должно происходить за счет программ, которые обеспечивают сдерживание Китая в краткосрочной перспективе", – заявила Эшли Тауншенд, сотрудник Центра американских исследований при Сиднейском университете. Источник - ng.ru

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