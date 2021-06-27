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Президент США Байден - президенту Афганистана Гани: прости и прощай, - С.Тарасов
00:42 28.06.2021

"С Афганистаном уже ясно, что эту войну нам не выиграть, - пишет американское издание The Wall Street Journal, - но останется еще масса способов: могли ли США ее не проиграть?" Вопрос, кстати, не случайный, так как многие авторитетные эксперты полагают, что "вход США в Афганистан был кем-то грамотно расставленной для них ловушкой".
СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 27 июня 2021, 15:20 - REGNUM

Президент США Джо Байден принял в Белом доме президента Афганистана Ашрафа Гани и бывшего политического противника Гани - Абдуллу Абдуллу. Ранее афганские СМИ со ссылкой на источники в посольстве США сообщали, что американская сторона не согласилась с предложенным президентом форматом его визита в Вашингтон. Белый дом настаивал на том, что Гани должен прибыть не один, а во главе расширенной делегации, в которую войдут представители различных политических сил и гражданского общества. Понятно, что речь шла о выполнении политического соглашения о разделе власти, заключенного почти год назад между президентом Афганистана и его соперником на выборах Абдуллой Абдуллой. Реализацию его, по мнению многих экспертов, Арг (президентский дворец) до сих пор саботирует. Но пока по итогам переговоров Байден, назвав Гани и Абдуллу "двумя старыми друзьями", призвал их "самостоятельно определить будущее своей страны и прекратить насилие" и отметил, что "США продолжат оказывать поддержку Афганистану и после вывода американских войск".

Настроение у афганских партеров Байдена было подавленное. США объявили, что до 4 июля их войска должны покинуть Афганистан. Выступая перед журналистами после окончания встречи, Гани заявил, что США имели право принять решение о выводе войск из Афганистана и что задача Кабула "управлять последствиями" этого решения. Но, как сообщает американское издание The Wall Street Journal, разведывательное сообщество США пришло к выводу, что правительство Афганистана может пасть уже через шесть месяцев после вывода американских войск из этой страны. Газета пишет, что американские разведслужбы пересмотрели предыдущие, более оптимистичные оценки, в то время как движение "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершило прорыв на севере Афганистана, захватив десятки районов и близлежащие крупные города. Силы безопасности Афганистана часто сдавались без боя, оставляя повстанцам вездеходы Humvee и другую технику, поставленную американцами. Ранее спецслужбы США строили свой прогноз на том, что "правительство Гани может просуществовать до двух лет после вывода американских войск".

Байден обещает, что посольство США в Кабуле продолжит действовать и что Вашингтон продолжит оказывать Афганистану помощь в области безопасности. Он попросил Конгресс США выделить 2,3 млрд долларов на помощь Афганистану в будущем году и направить в страну 3 млн доз вакцин для борьбы с COVID-19. Но Байден не остановит вывод войск из Афганистана и, вероятнее всего, не одобрит оказание Кабулу военной помощи для борьбы с наступлением "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за исключением предоставления разведывательной информации и обслуживания воздушной техники. При этом американцы покидают Афганистан в условиях отсутствия там политического единства. С критикой правительства, которое не предпринимает никаких конструктивных усилий для ускорения мирного процесса, выступил Салахуддин Раббани, глава основной фракции партии ИОА ("Джамиат и-Ислами", Исламское общество Афганистана). Раббани заявил, что самым важным сегодня является преодоление разногласий и достижение консенсуса вокруг мира, а "определенные лица" в администрации монополизировали мирный процесс и не дают ему двигаться вперед.

Абдулла тоже сделал резкое заявление. Выступая на мероприятии, посвященном 10-й годовщине убийства генерала Дауда Дауда, он заявил, что система рухнет, если афганские лидеры не придут к консенсусу. Что же касается талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то они говорят о готовности к продолжению мирных переговоров с Кабулом. Они считает "настоящую исламскую систему" единственной возможностью положить конец военному конфликту в Афганистане. За последнее время им удалось взять под контроль еще не менее шести из 400 округов. На севере страны они заняли административные центры провинций Тахар и Фарьяб. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подошли вплотную к Мазари-Шарифу - крупнейшему городу Афганистана и важному транспортному узлу между афганским севером с одной стороны, Узбекистаном и Таджикистаном - с другой. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отбивают у правительственных войск район за районом: с мая 2021 года под их контроль, по их заявлениям, перешли 90 районов, а по данным спецпосланника ООН по Афганистану Деборы Лайон, не менее 50 из 370 районов страны. Большинство захваченных территорий - крупные города. "Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовятся захватить столицы провинций, как только войска иностранных сил покинут страну", - считают американские эксперты.

"С Афганистаном уже ясно, что эту войну нам не выиграть, - пишет The Wall Street Journal, - но останется еще масса способов: могли ли США ее не проиграть?". Вопрос, кстати, не случайный, так как многие авторитетные эксперты полагают, что "вход США в Афганистан был кем-то грамотно расставленной ловушкой". Байден почти не скрывает этого, говоря об истории самой продолжительной для США внешней войны. "Пора завершить самую долгую войну в нашей истории, и настало время американским войскам вернуться домой", - заявил он. Но есть и немало вопросов. Один из них: почему США все же пошли на прямые мирные переговоры с "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оперативно перестроились под новую повестку, фактически отказались от мирного урегулирования внутри Афганистана и сфокусировались на собственных взаимоотношениях с "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Что за всем этим стоит? Ведь таких примеров миротворческой деятельности США на Ближнем Востоке не существует. Ирак и Ливия тому яркие иллюстрации.

И нет никаких оснований говорить о нормализации ситуации в Афганистане после завершения двадцатилетней кампании "Несокрушимая свобода". Так что в афганской головоломке для США все вроде бы просто - они уходят, а официальное правительство не удержится в Кабуле и нескольких месяцев. Но что дальше? По официальным подсчетам, война уже обошлась налогоплательщикам США в астрономические 193 млрд долларов. И унесла порядка 3 тыс. жизней военнослужащих. О потерях среди мирных (и не очень) афганцев даже говорить страшно - счет идет на сотни тысяч жизней. И ситуация еще не предрешена до конца.

27 июня 2021
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624830120
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