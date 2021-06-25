 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бойся, Брюссель, иммигрантского сына. Как Европа пытается противостоять нашествию иноплеменников, - Е.Пустовойтова
00:52 28.06.2021

Бойся, Брюссель, иммигрантского сына
Как Европа пытается противостоять нашествию иноплеменников
Елена Пустовойтова
25.06.2021

Всякий раз, когда речь в европейских СМИ и институтах "по правам человека" заходит о мигрантах и миграции, нельзя не удивляться тому, сколь богата фантазия их представителей, легко вплетающих в упряжку своих аргументов "европейские ценности".

Мы помним, что в Европе миграционный процесс бурно пошел в рост с подачи канцлерины Меркель в 1990 году. Тогда Германия стала первым членом Евросоюза, нарушившим Дублинскую конвенцию 1990 года, которая заставляла беглецов в богатую и сытую Европу просить убежища только в той стране, границу которой они переступили. А Меркель заявила, что ее Германия будет принимать их всех. В комбинации с Европейской конвенцией по правам человека, запрещающей возвращать беглецов туда, откуда они бежали, ворота в Германию оказались распахнуты настежь, и только за один 2015 год через все еврограницы туда набилось полтора миллиона молодых и здоровых африканцев, сирийцев, афганцев, иракцев...

Результат немцам уже хорошо известен: кровавый теракт тунисца на грузовике на берлинской рождественской ярмарке, расстрел маньяком-иранцем девяти подростков в Мюнхене и "око за око" – убийство десяти мигрантов в кальянных Ханау. Это не частности.

В германской столице, к примеру, на улочках района Кройцбер легко одетой немочке даже днем лучше не появляться – турки, арабы и курды живут там очень не по-немецки и даже ввели собственную полицию, которая заставляет немцев жить "по законам шариата". Не слабо?

На первый взгляд, российские проблемы с мигрантами весьма далеки от идущего на наших глазах захвата Европы. Но – только на первый. Да, мы не Западная Европа, которая вкупе со Штатами десять лет назад самолетами, из бомболюков развозили по Передней Азии и Африке "демократию", щедро спонсировали и вооружали "борцов за свободу" от Туниса до Сирии, включая Египет, Йемен, Ливию, Бахрейн, Алжир, Ирак, Иорданию, Марокко и Оман. Да, Европа и США ответственны за слом прежнего миропорядка там, где он им не нравился из политических и иных "демократических" соображений. Теперь, когда новый миропорядок абсолютное большинство этих наций установило само, ответную атаку "борцов за свободу" приняла на себя Европа.

Надо быть совершенно наивным, чтобы не понимать, что совместными усилиями Евросоюз со Штатами фактически создали многонациональную многомиллионную армию захватчиков, начавшую планомерную и полномасштабную компанию по захвату Европы, используя как самое безотказное оружие европейские законы, права и свободы, которые иммигранты приобретают за незаконный переход границы. Парадокс? Но нью-йоркские Foreign Affairs считают, что мигранты – проводники глобальной демократии. С какой стати? С той, что их "денежные переводы являются одним из самых мощных средств борьбы с диктатурой". То есть, отправил часть заработанных в Европе евро ливиец домой – и "поддерживаемое финансированием из-за рубежа общество становится менее зависимо от автократического правительства и с большей вероятностью потребует реформ".

Иммигрантские евро и доллары, действительно, значительная сила. За 2019 год их было переведено в разные страны аж 548 миллиардов. Они трижды превосходят международную помощь развивающимся странам. Но где они "открыли двери" для народовластия?

Дальше – больше. Брюссельские политики уже третью пятилетку размышляют о том, что для Европы важнее: права и свободы, писаные на бумаге, или реальное право европейцев на свободную от интервенции иноплеменных жизнь? Сами интервенты, ни полсекунды не раздумывая, рванули туда, где им можно получить то, за что дома надо гнуть спину. Их никто потом оттуда не выставит – главное туда попасть. Эта сермяжная правда подняла в поход миллионы потенциальных тунеядцев, понявших, что"бороться за хлеб с маслом" у себя дома не так выгодно, как в Европе. Кто-нибудь сомневается в том, что "проев Европу", они ее станут обустраивать, а не двинутся дальше, туда, "где лучше"?

Парадоксально, что весь Евросовет либо абсолютно слеп, либо... Думаю, никто не ответит на вопрос, почему брюссельские политики так ненавидят Европу со всей ее культурой, традициями и обычаями, с ее политой кровью историей, из которой произрос европейский гуманизм, с правилами человеческого общежития, с европейской галантностью и чистотой улиц, наконец.

Сопротивление нашествию уже появилось, но началось оно не в Брюсселе, а на периферии. Как сообщило брюссельское издание Euractiv, Дания приняла закон, дающий возможность правительству этой страны рассматривать вопрос о приеме беженцев вне Европы. То есть, не впуская беженцев, отправлять их в миграционные центры в странах-партнерах вне Евросоюза, где они будут ждать итогов рассмотрения своего дела.

Тут главный вопрос – где будет находиться такой центр, в какой стране-партнере? Датчане для этого присмотрели... Руанду. Аграрная страна, ВВП на душу населения 905 долларов в год – 149-я из 169 стран, 16 процентов безработных. Еще в апреле министр иммиграции Дании Маттиас Тесфайе (Mattias Tesfaye) побывал там с неофициальным визитом и подписал дипломатические соглашения о беженцах и других политических вопросах.

Понятное дело, Reuters уже сообщил, что генеральный секретарь Датского совета по делам беженцев Шарлотта Сленте (CharlotteSlente) заявила, что "идея экстерриториального рассмотрения дел беженцев и безответственна, и лишена солидарности". А Агентство по делам беженцев ООН (UNHCR) предупредило, что действия Дании могут спровоцировать волну ограничений на въезд иммигрантов, если за ней последуют другие страны. Для Агентства, комфортно сидящего в Женеве, такая практика подрывает права тех, кто ищет безопасности и защиты, и "может подвергнуть их жизнь риску".

А завтра Брюссель заявит, что эта инициатива противоречит существующим законам ЕС и осложнит задачу по пересмотру правил миграции и предоставления убежища в Европе, что итак является чрезвычайно спорной темой внутри блока. Правда, тут можно возразить, что Дания – Европа, но эта страна не член ЕС. Но ведь есть и член Евросоюза Австрия, канцлер которой Себастьян Курц прямо заявил, что Австрия больше не пустит к себе толпы беженцев и готова отправить на границу с Турцией вооруженных полицейских, "обученных разгонять демонстрации". И есть член Евросоюза Греция, которая заявила, что будет использовать против мигрантов "звуковые пушки" вдоль реки, разделяющей Грецию с Турцией, издающие шумовые всплески до 162 децибел – это громче, чем звук реактивного двигателя.

Выходит, они понимают опасность вторжения иммигрантов. Помнят о том, что если их количество достигает в обществе 2 процентов, то их влияние на социум становится необратимым.

Что только эта, первая, волна "беженцев" за сытной жизнью будет ревностно голосовать за "правительство открытых ворот" и даже возьмется за неквалифицированный труд. Но главный удар по Европе нанесут их дети, унаследовавшие европейский паспорт так же, как и нравы своего племени, обычаи и привычки. И введут "добровольную полицию", чтобы их защищать. Так что бойся, Европа, иммигрантского сына.
Зная все это, осмысливая печальный опыт Европы, подвергшейся иноплеменному нашествию буквально у нас на глазах, нам самим надо быть предельно осторожными.

Источник - stoletie.ru
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