Вашингтон ради "ядерной сделки" с Исламской Республикой готов снять санкции с Али Хаменеи, - "НГ"

00:54 28.06.2021

США не против подыграть верховному лидеру Ирана



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



27 июня 21



Верховного лидера Ирана Али Хаменеи могут вывести из-под американских санкций в рамках договоренностей по "ядерной сделке". Такой вариант предложен иранской стороне на переговорах в Вене. По мнению американских официальных лиц, введенные в 2019 году против рахбара ограничительные меры носили символический характер и не изменили иранскую политику. Однако у уступчивости по отношению к Тегерану есть цена: не исключено, что отказ от давления на высшее руководство Исламской Республики может усилить недовольство тех, кому идея о восстановлении договоренностей между Вашингтоном и Тегераном изначально не нравилась.



О том, что с Хаменеи могут снять санкции, сообщили источники американского телеканала NBC в окружении президента Джозефа Байдена.



По их данным, соответствующий вопрос уже поднимался в Вене на переговорах, посвященных восстановлению "ядерной сделки", – Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Как отмечает NBC, выведение Хаменеи из черных списков – это часть общего пакета договоренностей, который американская сторона предлагает иранцам. В Вашингтоне признают, что рестрикции не оказали существенного влияния на "поведение" Исламской Республики. Кроме того, сами иранские переговорщики обращали внимание на то, что санкции против первого лица государства являются оскорбительными.



Иранские СМИ в то же время со ссылкой на главу президентской администрации Ирана Махмуда Ваези распространили информацию, что администрация Байдена уже выразила твердое согласие отменить санкции в отношении ряда представителей высшего руководства Исламской Республики. Но пока в Вашингтоне отрицают, что делали иранцам какие-либо авансы. Комментируя этот вопрос, пресс-служба Госдепартамента США пояснила, что окончательных договоренностей нет: все вопросы со снятием ограничительных мер находятся в процессе проработки. Кроме того, согласно дипломатической практике, уступки, касающиеся освобождения из-под санкций отдельных лиц, будут действовать только в случае утверждения всего пакета предложений.



В целом то, что предлагают американцы, не включает в себя полное снятие рестрикций против Ирана: некоторые из них, введенные еще предыдущей администрацией президента США, продолжат действовать, если они не входят в противоречие с СВПД. Со своей стороны, администрация Байдена попыталась добиться от своих визави согласия на участие в последующих переговорах по расширению условий СВПД, однако Иран категорически отверг такую идею, заявив, что он заинтересован только в продлении соглашения от 2015 года. Кроме того, Тегеран запросил гарантии того, что следующий президент США не откажется потом от выполнения сделки. Американцы объяснили: такую гарантию дать невозможно. Виной тому особенности системы США.



Кроме того, как следует из недавнего интервью госсекретаря США Энтони Блинкена New York Times, в случае если Тегеран продолжит наращивать обогащение урана, то это может привести к прекращению венских переговоров. "Если это продолжится, если они продолжат вводить в эксплуатацию все более совершенные центрифуги, достигая все более и более высокого уровня, то в какой-то момент это будет представлять очень серьезную трудность с практической точки зрения", – пояснил госсекретарь. Интересно, но, говоря о вероятности прекращения администрацией Байдена опосредованного участия в консультациях в Вене, Блинкен отметил: "Я не могу устанавливать конкретные сроки". И заметил, что такая возможность "становится все ближе".



Сами санкции в отношении Хаменеи были введены бывшим президентом США Дональдом Трампом двумя годами ранее. Они изначально носили символический характер: великому аятолле запрещались поездки на территорию США и транзакции с американскими компаниями. Однако вопрос с сохранением этих ограничительных мер несет в себе политическую окраску. Не исключено, что критика в адрес Байдена за переговоры с Ираном только усилится, если рестрикции будут сняты. С одной стороны, ослабление санкций будет воспринято как признак слабости Вашингтона по отношению к иранскому руководству. С другой – Белый дом могут обвинить в том, что он обесценивает санкции как политический инструмент принуждения к "правильной" политике.



Отдельный вопрос – как будет реагировать Израиль. Произошедшая в этом месяце смена правительства в еврейском государстве, которая привела к отстранению Биньямина Нетаньяху от должности премьер-министра, не изменила политику страны на иранском направлении. В своем выступлении, которое прозвучало незадолго до приведения к присяге, новый премьер-министр страны Нафтали Беннетт выразил решительное недовольство тем, что Америка хочет вернуться к СВПД. В связи с этим не стоит сомневаться, что излишняя уступчивость по отношению к Тегерану может создать повод для трений в отношениях между США и его основным ближневосточным союзником. Тем более что в ряде кризисных вопросов израильтяне уже успели понять, что добиться абсолютной поддержки со стороны США им теперь не удастся.