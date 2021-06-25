Жапар-хан осмотрел мавзолей Туркменбаши. Понравился?

07:30 28.06.2021

27 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА

Садыр Жапаров посетил мавзолей первого президента Туркменистана



Садыр Жапаров начал официальный визит в Туркменистан с посещения мавзолея первого президента страны Сапармурата Ниязова и мечети Turkmenbashynin Ruhy Metjidi ("Мечеть духа Туркменбаши"). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



По ее данным, сегодня, 27 июня, Садыр Жапаров прибыл в город Ашхабад. Уточняется, что его в аэропорту встретил министр энергетики Туркменистана Чарымурад Пурчеков.



Глава Кыргызстана начал официальный визит с посещения мавзолея первого президента страны и мечети, которые распложены недалеко от Ашхабада в родовом для Сапармурата Ниязова поселке Кипчак.



"В мавзолее президент Садыр Жапаров с участием роты почетного караула возложил венок к монументу, воздвигнутому в память матери и двух братьев Сапармурата Ниязова, погибших во время Ашхабадского землетрясения в 1948 году. Здесь же похоронен и сам Сапармурат Ниязов. Муфтий Туркменистана Ялкап Ходжагулыев прочитал поминальную молитву", - говорится в сообщении.



Садыр Жапаров также ознакомился с самой большой мечетью страны Turkmenbashynin Ruhy Metjidi, куда одновременно могут поместиться около 10 тысяч человек.



Далее президент Садыр Жапаров в сопровождении роты почетного караула возложил венок к Монументу независимости Туркменистана и здесь же посадил дерево на Аллее почетных гостей, которая символизирует проводимую Туркменистаном политику миролюбия, дружбы и добрососедства.