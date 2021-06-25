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Мирзиеев обещает больше не тиранить прессу
07:33 28.06.2021

Президент предложил наказывать чиновников за цензуру, давление и вмешательство в работу СМИ
Сегодня национальная журналистика, приобретая большой опыт, вместе с тем сталкивается с некоторыми трудностями, говорится в поздравлении президента по случаю профессионального праздника массмедиа. Шавкат Мирзиеев предложил усилить нормы, предусматривающие ответственность за совершение чиновниками действий, препятствующих работе СМИ, установление цензуры, незаконное вмешательство в их деятельность и других.
26 июня 2021, 23:02 Политика
Поздравление президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем работников печати и средств массовой информации, который отмечается 27 июня, опубликовала пресс-служба главы государства.

"Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность вам - всем, кто находится в постоянном творческом поиске, стремится раскрывать суть и значение важных перемен, происходящих в нашем в обществе, новых идей и инициатив, оперативно и объективно передает информацию из эпицентра событий, - за ваш неоценимый вклад в развитие страны", - говорится в послании.

Глава государства отметил в поздравлении, что уже стали традиционными регулярные встречи руководителей органов управления всех уровней с представителями СМИ, журналистами, широкое обсуждение в форме открытого диалога актуальных вопросов, касающихся жизни государства и общества.

"Такой подход мы считаем одним из важнейших направлений проводимой в Узбекистане политики открытости, гласности и демократизации и решительно продолжим этот курс, отвечающий нашим национальным интересам", - отмечается в послании.

Отмечается рост числа негосударственных электронных СМИ, газет и журналов, издательств и типографий.

Если в 2019 году информационные службы государственных и негосударственных организаций имели 559 своих официальных веб-сайтов, каналов в социальных сетях, то в 2021 году - уже 2410.

Если в 2018 году показатель реагирования государственных ведомств на критические материалы составлял 12%, то по итогам 2020 года - около 90%, говорится в поздравлении.

В республике зарегистрировано 1893 средства массовой информации, при этом 638 из них, или 33,7%, - это веб-сайты интернет-изданий.

Шавкат Мирзиеев в поздравлении отметил, что "еще одним важным шагом" в обеспечении свободы слова и печати в стране стало исключение человеческого фактора из процесса регистрации СМИ, который теперь осуществляется в электронном виде.

"Сменяются поколения, творческие школы, представления о профессии и задачах СМИ. Век интернета диктует новые требования и правила. В настоящее время национальная журналистика, приобретая большой опыт, вместе с тем сталкивается с некоторыми трудностями, и мы должны вместе подумать, как их преодолеть", - следует из послания.

Как говорится в послании, президент убежден, что сохранение накопленных годами лучших достижений и традиций в области СМИ, твердое следование принципам верховенства закона и объективности, уважение чести и достоинства гражданина, его права на независимое мнение, а также высокий профессионализм всегда будут основными критериями работы журналистов.

Для поддержки печатных изданий, которые сегодня оказались в затруднительном финансовом положении, планируется всестороннее обсуждение данного вопроса совместно с Законодательной палатой Олий Мажлиса, Кабинетом Министров, Агентством информации и массовых коммуникаций, главными редакторами ведущих газет и журналов республики, и разработать программу мер.

В этом документе наряду с практическими мерами поддержки печатных СМИ намечено также предусмотреть вопросы более широкого внедрения в сферу механизмов рыночной экономики, качественного улучшения содержания и повышения привлекательности изданий, эффективного использования имеющихся возможностей для обеспечения их конкурентоспособности в информационном пространстве.

"В то же время важными задачами для нас являются совершенствование правовых основ сферы и защита профессиональной деятельности журналистов, укрепление диалога между государством и обществом, установление реального общественного контроля", - отмечается в поздравлении.

В частности, в Кодексе об административной ответственности планируется усилить нормы, предусматривающие ответственность за совершение должностными лицами государственных органов и организаций действий, препятствующих работе СМИ, установление цензуры, незаконное вмешательство в их деятельность, давление на сотрудников редакций, незаконное изъятие у них материалов и необходимых технических средств.

"Хочу подчеркнуть, что мы и впредь будем уделять особое внимание дальнейшему углублению процессов демократического обновления в стране, поддержке государством и обществом сферы СМИ в целях повышения эффективности их деятельности, всестороннему стимулированию труда журналистов", - говорится в послании.

За воспрепятствование законной деятельности журналистов предлагалось ввести административную ответственность еще в августе 2019 года, но эта норма в итоге не была принята.

В феврале 2021 года в Уголовный кодекс было предложено включить ответственность за воспрепятствование законной деятельности журналиста, то есть использование своего служебного положения путем применения насилия или угрозы применения насилия в отношении журналиста или его близких родственников с целью заставить его или ее распространять или не распространять какую-либо информацию.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624854780
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