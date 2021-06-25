КырДепутат и сват экс-преза Абжалиев вернулся на родину и сдался следствию

07:34 28.06.2021

28 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Сюжет: Скандалы с чиновниками

Незаконное обогащение. Алиярбек Абжалиев вернулся в Кыргызстан



Депутат парламента Алиярбек Абжалиев вернулся в Кыргызстан. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Уточняется, что накануне вечером нардеп пересек границу Казахстана с Кыргызстаном через пункт пропуска "Ак-Жол". Пока неизвестно, вызывали ли его на допрос в ГКНБ.



Напомним, АКС ГКНБ установила факты незаконного обогащения со стороны депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева. По версии следствия, работая на госслужбе, он приобрел активы, несопоставимые с его официальными доходами, в частности, более 20 элитных квартир, жилые дома в VIP-городках Бишкека, пансионат в Иссык-Кульской области, земельные участки на территории Иссык-Кульской и Чуйской областей, а также недвижимость в Турции и ОАЭ.



В январе Алиярбек Абжалиев вылетел по маршруту Бишкек - Стамбул.



Алиярбек Абжалиев - сват экс-главы государства Сооронбая Жээнбекова. Его сын женат на дочери бывшего президента.