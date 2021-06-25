Номады давно не кочуют. Можно ли говорить об отсутствии значительных миграционных настроений в Казахстане?

07:44 28.06.2021

Вячеслав Щекунских, ia-centr.ru, 27 июня



Президент Общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмира Илеуова в продолжении интервью об образовательной миграции рассматривает проблему трудового дисбаланса в стране.

– Насколько в Казахстане сильны эмиграционные настроения?

– У нас стабильно большой процент тех, кто не хотел бы никуда переезжать – это 72-74 %. Оставшаяся группа включает в себя тех, кто хотел бы переехать внутри страны, и потенциальных эмигрантов.

– В Вашем исследовании есть статистика, по которой в 2019 году был незначительный рост эмигрантов, ненамного превышающий уровень 2010 года. В целом же это 1,2 % за пять лет – против 15 % населения в 90-х годах. То есть говорить о том, что люди в Казахстане сидят на чемоданах – нет смысла?

– Конечно, нет. Все напуганы пандемией. Многие даже отложили планы выехать за границу на отдых.

Если взять вопрос обучения за рубежом, то 11 % опрошенных сказали, что получение зарубежного образования – первый шаг для получения иностранного гражданства.

Многие из опрошенных или уже приняли российское гражданство, или находятся в процессе. Можно рискнуть и экстраполировать эти данные на все население, но мне кажется, что получится слишком большая цифра. Это, видимо, касается именно студентов. Очевидно, что вкладывание в обучение ребенка в России с последующей миграцией для многих казахстанских родителей – чаще всего решающий мотив. Напротив, китайское направление в таком ключе ими не рассматривается. По опыту знаю, что некоторые родители подобную схему применяют в восточноевропейском направлении, но масштабность, по сравнению с российским, разная – считанное количество против сотен семей.

В КНР же есть сложности с поиском работы, страна довольно закрытая. Плюс, власти КНР ввели ограничения в связи с последними террористическими вылазками, и в отношении Казахстана миграционное законодательство ужесточилось. Были и аресты казахов по прибытии, да, и информационная политика проводится не слишком лояльная.

– Недели две назад политолог Марат Шибутов писал о грядущих проблемах в связи с ростом количества молодежи из-за демографического взрыва. Судя по всему, отсутствие рабочих мест и достаточного количества мест в ВУЗах в качестве громоотвода этой энергии может быть негативным фактором.

– Это сейчас будет подъем, а потом последует падение, поскольку рождаемость у нас все это время была "неровная". Не знаю, в какой мере это будет связано с образовательной миграцией, надо делать прогнозы. Высокая конкуренция, возможно, будет как-то влиять.

Вопрос: будет ли у нас возникать подобный феномен, как с узбекскими и кыргызскими мигрантами. Будет ли это массовым потоком? Может быть, особенно, если наш рынок труда останется неразвитым на фоне таких бешеных региональных диспропорций. Ведь рождаемость растет не по всей стране, а в определенных регионах, где есть значительная перенаселенность. С учетом того, что сельское хозяйство интенсифицируется, агросектор всех не сможет трудоустроить.

Например, не так давно мы побывали в Северо-Казахстанской области. Там встречались с теми, кто воспользовался программами переселения, с акимами сельских округов. У нас огромная диспропорция в численности людей по регионам. Но куда девать свободные трудовые ресурсы?

Промышленность не развивается, нет "строек века", где мы могли бы "абсорбировать" такое количество людей. Программы переселения к моменту этого демографического перекоса не подготовлены. Сами программы, если и будут развиваться дальше, то все равно пока выглядят пилотным форматом. Они не стали неким трендом.

Сложности, которые возникают по ходу, государство пытается корректировать, но даже в случае переселения людей с юга на север – очень многое не учитывается. На севере сельское хозяйство не является низкоквалифицированным. Предприятия нуждаются в людях, которые имеют определенные навыки и знания. На тех же молочных фермах все автоматизировано, доярок нужно 2-3 человека. Так что нужно увеличивать количество среднеспециальных учебных заведений.

Обобщая все это, думаю, что демографические перекосы, особенно в ареалах, где проживает большое количество населения Казахстана, особенно молодого возраста, дадут проблемы. Но, как и всегда, где-то будет переизбыток трудовых ресурсов, а где-то их не будет хватать.

Мы видели рост рождаемости с 2003-2004 годов, но оказались не очень готовы к его последствиям. А повлечет ли это рост динамики выезда из страны? Сложно сказать. Конечно, в соседней России люди с низкой квалификацией нужны на определенные места. Но мы столкнемся с тем, что во многих крупных российских городах уже созданы диаспоральные группы, занятые в этих определенных сегментах.

Так, коллега-социолог из Новосибирска рассказывала, что происходит даже замещение диаспоральной группы ее конкурентами. Были на месте граждане Азербайджана, а теперь – из Таджикистана. Диаспоральная группа уже тесно встроилась в соответствующие процессы внутри городов. И нужно будет побороться с устоявшимися группами, чтобы занять определенную нишу. Так что прямые аналогии проводить пока не очень перспективно.