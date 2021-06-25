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"МК": Талибы не полезут в ЦА, наверное... - робко надеются рос-эксперты
07:53 28.06.2021

Почему боевики не смогут захватить Афганистан: "Талибов хоронят как собак"
Ход войны могут переломить решения НАТО и Пакистана

В Афганистане завершилось двухмесячное наступление талибов, в ходе которого они смогли захватить свыше 50 районов (всего их 398). Пока шли бои, афганские правительственные войска в ряде случаев бежали без оглядки. В Таджикистан ушли свыше 130 человек, в Узбекистан - 53. Но ни один талиб не вышел за границы Афганистана. Впрочем, в соцсетях появился видеоролик запрещенного в России "Талибана", на котором террористы стоят на мосту через реку Пяндж, разделяющую Афганистан и Таджикистан, и обещают скоро вторгнуться в соседнюю республику.

Ход войны могут переломить решения НАТО и Пакистана

"Талибы никогда не стремились выйти за пределы Афганистана, если они попытаются выйти за пределы страны, это станет ударом по их легитимности внутри страны. Другое дело, что север республики населяют таджики и узбеки, в том числе среди них есть политические беженцы из Таджикистана и Узбекистана. Различные оппозиционные религиозные группы действительно могут попытаться прорваться на родину, но неправильно считать их талибами", - заявил "МК" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Вместе с тем, по словам эксперта, для Узбекистана существует риск потерять свои инвестиции в Афганистан, если талибы захватят власть в этой стране. "Одно дело - сотрудничать с международно признанными властями, и совсем другое - работать вместе с организацией, у которой, мягко говоря, не самый понятный статус. Планы у Узбекистана амбициозные, он хочет развивать транспортные маршруты с Южной Азией, но теперь они под вопросом. В Афганистане уже возобновилась гражданская война, а после выхода оттуда НАТО, она разгорится еще больше", - считает Причин.

За последние 2 месяца талибы смогли значительно продвинуться в северных районах Афганистана. При этом регион Большого Кандагара (второй по величине город в республике), в который входят Забул, Гельменд, Кандагар и Урузган, находится под надежной защитой правительственных войск. С апреля по июнь там по разным оценкам могли быть убиты до 30 тысяч талибов.

Ни талибы, ни официальные власти Афганистана сегодня не претендуют на полный контроль над страной. Их задачей является обеспечить контроль над основными транспортными артериями республики и крупными городами, в которых проживает большинство населения.

Однако, судя по последним сообщениям, после успешного наступления, которое к тому же стало первым за долгое время перехода от партизанской войны к полномасштабной операции, талибов начали теснить. Посол Афганистана в России Сейед Тайеб Джавад утверждает, что нет никакой угрозы захвата страны религиозными фанатиками. По его словам, переживать не из-за чего: в одном районе военные отступили на пару часов, а затем вернулись, но даже если не получилось, талибы все равно не знают, как управлять государством. Дипломат подчеркивает, что за 20 лет "Талибан" ничего не смог предложить местному населению в области здравоохранения, образования и так далее.

С послом согласен руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко. "По крайней мере пока талибы не будут выходить за границы Афганистана. Свои ролики с угрозами вторгнуться в Таджикистан они снимают только ради пиара в радикальном мусульманском сообществе. "Талибан" пытается позиционировать себя как наиболее успешная модель "победоносного джихада", которой должны подражать все остальные. Кроме того, часть талибов являются выходцами из бывших советских республик, поэтому таким образом они обращаются к своим соотечественникам", - сообщил Серенко "МК". При этом политолог подчеркнул, что талибы уже около 10 лет периодически выходят к границе Афганистана, а некоторые ее участки даже контролируют, являясь, по сути, успешными контрабандистами.

"Сейчас бои ведутся в удаленных уездах, в которых живет не очень много людей. При этом даже там, где боевики смогли захватить практически все, ни один провинциальный центр не был взят. Талибы четко понимают, что у них нет сил удержать свои позиции, поэтому наступление было ориентировано на пиар, - говорит руководитель Центра изучения афганской политики. - С точки зрения информационного шума эффект оказался мощным, а с военной стороны вопроса "Талибан" не смог добиться ничего нового, хотя бросил в бой все, что у него было. Больше того, из 50 захваченных уездов он уже потерял около 10, а в следующем месяце потеряет еще больше, хотя, может быть, не все".

Серенко полагает, что захват 50 уездов талибами не угрожают правительству Афганистана, если НАТО, которое уже год не участвует в боевых действиях, не свернет программу экономической помощи афганистанским силовикам, а Пакистан, видя бессилие талибов, не пойдет на открытое военное вторжение. Пакистанцам Афганистан нужен в качестве своей марионетки,на территорию которой они могут при необходимости отступить в случае большой войны с Индией. Кабул с этим не согласен, поэтому соседняя страна делает все возможное для того, чтобы там вообще никакой власти не было, считает Серенко.

"В свою очередь главная проблема талибов - это нехватка человеческих ресурсов. Талибы гибнут в таком количестве, что обещание рая после смерти уже не мотивирует молодых людей. Теперь им рассказывают, что после ухода американцев из Афганистана "Талибан" одержит молниеносную победу - и каждый боевик получит свой кусочек земли в новом исламском государстве. Но армия Афганистана оперативно уничтожает пополнения боевиков прямо на границе, и вместо того чтобы стать уважаемыми землевладельцами, их хоронят как собак", - заключил эксперт.

Артур Аваков

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624855980
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