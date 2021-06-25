 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Financial Times: "шокирующие" военные достижения Китая
09:39 28.06.2021

25 июня 2021 г.
Хелен Уоррелл в Лондоне и Майкл Пил | Financial Times
Высокопоставленный офицер НАТО предупреждает о "шокирующих" военных достижениях Китая
"Самый высокопоставленный военный офицер НАТО указал на "шокирующую" скорость военной модернизации Китая и предупредил о расширении его дипломатического присутствия за рубежом на фоне того, как альянс готовится занять более жесткую позицию по отношению к Пекину", - пишет Financial Times.

"Комментарии главного маршала авиации сэра Стюарта Пича подчеркивают широкий спектр проблем безопасности, который представляет Китай в то время, как члены альянса пытаются продвинуться от уровня диагностирования угрозы к согласованному плану действий", - говорится в статье.

"То, как быстро Китай построил корабли, довольно шокирующее, в какой степени Китай модернизировал свои военно-воздушные силы, сколько он вложил в кибернетические и другие формы управления информацией, не в последнюю очередь в распознавание лиц", - сказал Пич, который в пятницу уходит в отставку после трех лет на посту главы военного комитета НАТО, в интервью Financial Times. (...) Он добавил, что от 30 стран-членов НАТО "требуется дополнительная работа", чтобы решить, что военные амбиции Китая означают для альянса.

"Лидеры НАТО на прошлой неделе впервые предупредили, что Китай представляет "системные вызовы" основанному на правилах международному порядку, осуществляя дезинформацию, сотрудничая с Россией и расширяя свой ядерный арсенал, - отмечается в статье. - Но критики говорят, что альянс еще не разработал детальную стратегию в отношении Китая, отчасти потому, что он внутренне разделен и лишен инструментов для решения таких проблем, как участие Китая в европейской стратегической инфраструктуре".

(...) По словам Пича, (...) в последние годы совместные операции Пекина с Москвой превратились из "относительно незначительных" в "крупные учения и возможности для обучения". Но он отверг любые предположения о том, что две страны движутся к стратегическому партнерству. Главный маршал авиации намекнул, что, наоборот, таяние арктических льдов, открывающее Северный морской путь, который ускорит путь из Китая в Европу по морю и откроет доступ к неиспользованным источникам энергии и минералов, может спровоцировать конкуренцию между двумя державами. Москва уже открывает новые военные объекты в Арктике, а Китай объявил себя "приарктической державой". "Я не вижу долгосрочной гармонии между Китаем и Россией в Арктике", - заявил Пич.

Но уходящий в отставку глава военного комитета НАТО, который отвечал за поддержание дипломатического канала НАТО с Валерием Герасимовым, начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, был менее откровенен, когда его спросили об их дискуссиях. "Я знаю генерала Герасимова много лет... и наши отношения полностью профессиональные, - сказал Пич. - Темы, которые мы обсуждаем, призваны обеспечить безопасность всех нас". (...)

Источник: Financial Times

Источник - inopressa.ru
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