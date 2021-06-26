Талибы захватили еще один КПП на границе с Таджикистаном - Шахритус

10:17 28.06.2021

В результате столкновения с боевиками на территорию Таджикистана сбежали 17 военнослужащих армии Афганистана

ДУШАНБЕ, 28 июн - Sputnik. В Балхской провинции у поста пограничного отряда "Шахритус-1" произошло очередное столкновение афганских военнослужащих со сторонниками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.



Ожесточенный бой продолжался с утра до полудня и завершился отступлением правительственных войск Афганистана.

По данным пресс-службы ГКНБ, через "Шахритус-1" на территорию Таджикистана сбежали 17 военнослужащих. КПП находится под контролем талибов.



Таджикские пограничники позволили афганским солдатам беспрепятственно пройти на территорию республики из чувств гуманизма и добрососедства.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация в провинции остается напряженной, на территории продолжаются столкновения между талибами и правительственными войсками.

На данный момент боевики "Талибана" приблизились к таджикской границе. Участникам радикального движения противостоят военнослужащие афганской армии. Вооруженные конфликты произошли в четырех приграничных областях. Талибы захватили восемь районов и три КПП.



Так, боевики взяли под контроль погранпост "Шерхан-Бандар" в провинции Кундуз. В результате столкновения количество раненых, убитых и взятых в плен солдат из правительственных войск Афганистана достигло 100. Еще 134 человека бежали в Таджикистан через КПП "Пяндж". Из них один погиб, а четверо были ранены.

Ранее военнослужащие Таджикистана из-за обострения ситуации на таджикско-афганской границе перешли на особый режим несения службы.