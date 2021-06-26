 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Прошибает иммунитет. Коронавирус мутировал и усилился
10:57 28.06.2021

Россиян предупредили о новом свойстве коронавируса: "Прошибает иммунитет"
Сейчас носители ковида выделяют гораздо больше частиц вируса

Люди, заболевшие коронавирусом, стали выделять гораздо больше частиц вируса. Такое изменение приводит к тому, что в российском обществе наблюдается новый тяжелый всплеск заболеваемости. Такого мнения придерживается вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Сейчас носители ковида выделяют гораздо больше частиц вируса

По словам специалиста, самая пугающая ситуация сейчас складывается в Москве. На сегодняшний день число заболевших в день приблизилось к максимуму второй зимней волны. Все это свидетельствует о том, что у вируса появилось новое пагубное свойство.

"Доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся иммунитет", – подчеркнул Нетесов в интервью "Ленте.ру".

Вместе с тем эксперт отметил, что решить проблему в кратчайшие сроки позволит интенсивное вакцинирование. Опять же речь идет о двух-трех неделях. Это наиболее оптимистичный прогноз, подчеркивает Нетесов.

Напомним, что с 28 июня в столице вводятся новые ограничения. Посетить кафе или ресторан теперь смогут только те люди, у которых есть QR-код, свидетельствующий о прохождении вакцинации.

Источник - московский комсомолец
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