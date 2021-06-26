Сквозь "закрытую" таджико-кыргызскую границу легко просачиваются женщины-батрачки. Под чадрой не видно

13:32 28.06.2021

В Кыргызстане задержали группу женщин из Таджикистана. Кто они?



Фарзон Мухаммади



Власти Таджикистана не подтвердили и не опровергли информацию о задержании таджикских женщин на территории Кыргызстана.



24 июня СМИ Кыргызстана сообщили, что в Лейлекском районе Баткенской области дружинники задержали группу из примерно 10 женщин - граждан Таджикистана. Женщины незаконно пересекли границу и работали на полях Кулундинского округа. "Мы их задержали в селе Ак-Арык. Их привез гражданин Кыргызстана на своем "Портере", - заявили местным журналистам представители народной дружины.



Село Ак-Арык Лейлекского района граничит с джамоатом Овчи-Калъача Бободжон Гафуровским районом Согдийской области. Ахмаджон Шукурзода, председатель сельского джамоата Овчи-Калаъача, утверждает, что задержанные на территории соседнего государства женщины – не местные жительницы. "Мы выяснили, что они не из нашего джамоата. Никто из местных жителей по поводу задержания своих родных и близких к нам не обращался. Несмотря на это, мы продолжаем выяснить: кто эти женщины и каким образом оказались на кыргызской территории". сказал наш собеседник.



Обстоятельства происшествия выясняют и в сельском джамоате Хистеварз Бободжон Гафуровского района. "Нам известно о задержании женщин в Кыргызстане. Как они попали туда – неизвестно, после вооруженного конфликта 28-29 апреля мы запретили жителям пересечение границы", сказала в беседе с Радио Озоди глава сельсовета Матлуба Джурабаева.



Источник в хукумате (администрации) Бободжон Гафуровского района не исключил, что задержанные женщины приехали из другого района области. "Сейчас сезон сбор урожая и часто жители других районов приезжают к нам на заработки", отметил он.



В хукумате Джаббор Расуловского района сообщили, что последние несколько дней занимались установлением личности задержанных в КР женщин. К этой работе, по словам главы районной администрации Тохира Кудратзода, были привлечены сотрудники правоохранительных органов, работники сельских джамоатов, местные активисты. "Выяснилось, что они не жители нашего района", - говорит глава райадминистрации.



По словам местной активистки Зумрад Муталибовой, скриншот видеоролика, опубликованного в кыргызском сегменте соцсетей, показали жителям сельских джамоатов Сомониен, Гулхона, Гулакандоз и др. "Их женщин не узнал", говорит она.



В ГУ Погранвойск ГКНБ Таджикистана пока не подтвердили и не опровергли информацию о задержании женщин на территории КР. Однако источник в ведомстве сообщил Радио Озоди, что задержанные женщины гражданами Таджикистана не являются.



Напомним, согласно постановлению Кабинета министров КР от 21 мая 2021 года, введены временные ограничения на въезд/выезд, пребывание, передвижение и транзитный проезд по территории Кыргызстана граждан Таджикистана. Председатель кабмина Улукбек Марипов обосновал это решение вопросами по границе. В настоящее время въезд/выезд, пребывание, передвижение и транзитный проезд граждан Кыргызстана через Таджикистан также запрещен.



Тем временем, кыргызские СМИ сообщили, что гражданин Кыргызстана Виталий Шульц и других водители грузовых международных перевозок, застряли в Таджикистане. Сообщается, что Виталий Шульц застрял на границе Таджикистана и Узбекистана на КПП "Фотехобод". Возвращавшегося из Германии дальнобойщика остановили 21 июня, когда въехал из Узбекистана в Таджикистан. В Таможенной службе РТ подтвердили Радио Озоди эту информацию, добавив, что авто Шульца было остановлено из-за того, что его документы не были в порядке.



Позже посольство Кыргызстана в Таджикистане сообщило, что на КПП находится порядка 10 кыргызстанких большегрузных авто и что вопрос находится под особым контролем.



24 июня омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов взял на контроль ситуацию с водителем из Кыргызстана Виталием Шульцем и назвал его задержание "взятием в заложники"



Вооруженный конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана произошел 28 и 29 апреля. Протяженность таджикско-кыргызской границы составляет более 970 км, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы только 504 км. В некоторых селах дома граждан Кыргызстана могут находиться на одной улице, а на другой – граждан Таджикистана. На приграничье часто возникают конфликты: из-за земель, воды, незаконных пересечений границ и межэтнических разногласий.