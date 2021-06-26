Смена приоритетов? Почему мигранты массово отправляются не в Россию, а в Казахстан

13:36 28.06.2021

Зарубежные журналисты высказали мнение, что мигранты из Средней Азии предпочитают ехать на заработки в Казахстан, а не в Россию.



Radio Liberty сообщило, что резкий рост цен на авиабилеты на фоне коронавирусной пандемии и дорогостоящих разрешений на работу в России вынудил многих мигрантов из Центральной Азии искать работу в Казахстане. Несмотря на то что зарплаты в Казахстане значительно меньше, чем в России, разница в заработке практически отсутствует из-за новых правил со стороны российского руководства.



По мнению авторов иноСМИ, Казахстан, похоже, в равной степени стремится принять трудовых мигрантов, большинство из которых готовы делать физическую работу, которую многие местные жители не хотят делать. Некоторые казахстанские регионы даже оплатили стоимость поездки мигрантов из соседних стран, чтобы найти рабочих. В то же время казахстанские работодатели заявляют, что мигранты намного надежнее местных работников, поскольку местные жители часто внезапно увольняются с работы или могут вовсе не появиться на рабочем месте.



Россия была главным пунктом назначения для миллионов центральноазиатских трудящихся-мигрантов после распада Советского Союза. Но это число неуклонно падает с 2014 года, когда Россия столкнулась с экономическим спадом и внезапным обвалом своей валюты. Снижение курса рубля означало, что мигранты отправят домой значительно меньше денег после обмена их на местную валюту.



Согласно официальной статистике, за последние пять лет число узбекских трудовых мигрантов в Казахстане увеличилось как минимум в десять раз. До пандемии в Казахстане работало около миллиона мигрантов из Центральной Азии. Точное число там сейчас неизвестно, потому что значительная часть из них работает нелегально для частных работодателей, избегая налогов и используя свое безвизовое пребывание. Кроме того, отмечают зарубежные авторы, в отличие от России преступления на почве ненависти и ксенофобские нападения на мигрантов в Казахстане редки.



Но насколько предположение авторов иноСМИ отражает реальную картину и трезво оценивает ситуацию? Отечественный эксперт и исследователь демографии Казахстана Максат Имандосов в беседе с корреспондентом медиа-портала Caravan.kz высказал мнение, что на сегодняшний день демографическая ситуация в России настолько накалена, что в ближайшие годы страна будет нуждаться не просто в трудовых мигрантах, но элементарно - в новых гражданах.



- Максат, исходя из вышеописанной информации, насколько вероятен резкий рост миграционного потока в Казахстан? Становится ли наша страна более привлекательной для приезжих, чем Россия, учитывая тамошнюю экономическую ситуацию, не самое благоприятное отношение к приезжим из ЦА, разницу в условиях жизни, труда и прочие факторы?



- В России очень сложная демографическая ситуация, большое отрицательное сальдо внешней миграции и еще большее значение естественной убыли населения. По этой причине спрос на трудовых мигрантов будет оставаться высоким. Поэтому в постпандемийный период следует ожидать возобновления притока трудовых мигрантов из Центральной Азии. К тому же демографическая ситуация в России настолько серьезная, что в ближайшие годы страна будет нуждаться не только просто в трудовых мигрантах, но и в иммигрантах - новых гражданах. А такая страна Центрально-Азиатского региона, как Таджикистан, уже является второй страной, выходцам из которой Россия охотно предоставляет свое гражданство. На сегодняшний момент больше всего российских паспортов получают мигранты из Украины. Не следует также не упускать из виду тот факт, что численность населения всех стран Центральной Азии неуклонно и быстро растет. В одном только Узбекистане население скоро достигнет 35 миллионов человек. Рано или поздно поток трудовой миграции найдет возможности и лазейки, чтобы попасть в Россию.



Что касается Казахстана, то спрос на мигрантов из-за рубежа на рынке труда нашей страны несравнимо меньший, чем в России. К тому же у нас невысокая оплата труда. И самое главное - в Казахстане наблюдается рост численности собственного населения и рекордный всплеск рождаемости. По этой причине какого-либо масштабного притока трудовой миграции из других стран Центральной Азии в Казахстан ожидать не следует. Хотя, безусловно, многие трудовые мигранты будут стремиться найти работу и у нас.



- Если можно так выразиться, то насколько Казахстан готов принять приезжих из других государств Центральной Азии? Не приведет ли это к миграционному буму и, как следствие, не самым благоприятным последствиям? Если так, то к чему Казахстану следует быть готовым?



- Главной гуманитарной проблемой для Казахстана может стать крупный военный конфликт между странами Центрально-Азиатского региона. В таком случае огромный поток беженцев может хлынуть в Казахстан. Нашей стране следует быть готовой к развитию именно такого сценария.



- В апреле вы высказали мнение, в котором назвали Шымкент "демографической бомбой". Связано ли это с миграционным потоком в город? И вообще, насколько это влияет на социальную обстановку и инфраструктуру мегаполиса?



- Рост численности населения Шымкента связан как с естественным приростом, так и с миграционным приростом. Благодаря этому общий прирост населения Шымкента почти равен аналогичному показателю в Алматы. Население Шымкента в ближайшем будущем будет расти еще большими темпами. Поэтому властям города придется серьезно заниматься инфраструктурой города и созданием рабочих мест, - резюмировал наш собеседник.



В дополнении слов эксперта статистикой, стоит отметить, что пандемия действительно значительным образом изменила динамику миграционных процессов в Казахстане. Впервые за последние семь лет число выезжающих не увеличилось, а сократилось. Это подтверждают статистические данные Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам.



По данным БНС РК, за январь-декабрь 2020 года из Казахстана на постоянное место жительства в другие страны выехали 29,1 тысячи граждан, прибыли в РК 11,4 тысячи человек. А разница между приехавшими и уехавшими – миграционный отток – составила минус 17,6 тысячи.



Сводные данные из годовых статистических сборников БНС РК за 2010-2020 годы позволяют сделать вывод: сальдо миграции Казахстана имеет отрицательные значения уже больше 10 лет. А с 2013 года данный показатель каждый год только увеличивался, то есть количество уехавших ежегодно становится все больше, чем прибывших. По итогам 2020 года миграционный отток сократился с минус 33 тысяч человек до минус 17,6 тысячи человек, или на 46,6 процента.



В большинстве регионов страны складывается отрицательное сальдо миграции, за исключениеи трех мегаполисов, которые растут за счет приезжающих, - Нур-Султана, Алматы и Шымкента.



Автор: Ахмет Талапулы