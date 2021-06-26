 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 28.06.2021
13:50  "Мертвая Казстройка" LRT неожиданно ожила. Что происходит?
13:49  В Узбекистане решили "проинспектировать" Русскую церковь
13:46  Едзи Камэяма: Китай и Россию связывает только борьба с Америкой
13:45  Злые поставщики или заговор мафии: почему в Таджикистане дорожает топливо
13:42  Вы кто? Невероятная история о памятнике эмиру Тимуру в казахстанском Туркестане
13:41  Кыргызские "активисты" подали в МУС второй иск против зверств таджикской военщины
13:39  "Существует вне географии": как ИГ* покоряет Африку, - Л.Мисник

13:37  Сеул распахивает двери для узбекских гастарбайтеров. Они уедут из Казахстана?
13:36  Смена приоритетов? Почему мигранты массово отправляются не в Россию, а в Казахстан
13:32  Сквозь "закрытую" таджико-кыргызскую границу легко просачиваются женщины-батрачки. Под чадрой не видно
13:30  Пели ваши денежки. Казпевун Кудайберген стал "послом" РосСбербанка
10:57  Прошибает иммунитет. Коронавирус мутировал и усилился
10:17  Талибы захватили еще один КПП на границе с Таджикистаном - Шахритус
10:04  "Прелесть" западных "правил" именно в отсутствии конкретики, - глава МИД РФ С.Лавров (статья)
09:39  Financial Times: "шокирующие" военные достижения Китая
08:53  Посидим поохаем. Дипломатия бабы Вали. Путин послал Матвиенко успокаивать "союзничков" в ЦА
07:53  "МК": Талибы не полезут в ЦА, наверное... - робко надеются рос-эксперты
07:44  Номады давно не кочуют. Можно ли говорить об отсутствии значительных миграционных настроений в Казахстане?
07:34  КырДепутат и сват экс-преза Абжалиев вернулся на родину и сдался следствию
07:33  Мирзиеев обещает больше не тиранить прессу
07:30  Жапар-хан осмотрел мавзолей Туркменбаши. Понравился?
00:56  Китайская демократия оказалась "самой эффективной в мире", - В.Скосырев
00:54  Вашингтон ради "ядерной сделки" с Исламской Республикой готов снять санкции с Али Хаменеи, - "НГ"
00:52  Бойся, Брюссель, иммигрантского сына. Как Европа пытается противостоять нашествию иноплеменников, - Е.Пустовойтова
00:42  Президент США Байден - президенту Афганистана Гани: прости и прощай, - С.Тарасов
00:36  Объединять Европу, раскалывать Азию. Новые инициативы США в отношении ЕС и Китая, - Вл.Иванов
00:09  Новая война на Россию накатывается с юга, - С.Ищенко
Воскресенье, 27.06.2021
20:03  Зарвавшийся бастык. КазСенатор Мусабаев отрицает, что бил девушку и мальчика-аутиста
15:36  Индия и Китай: коммунистический и капиталистический выбор мировых гигантов, - М.Морозов
13:36  Казах или узбек: UFC не определился с национальностью Шавката Рахмонова
13:33  Женевский диагноз: пять ступеней в бездну. Геополитика катастрофы в исполнении Дяди Сэма, - К.Душенов
13:00  Военные представительства в Казахстане выявили необоснованные затраты на 12 млрд тенге
11:12  Не платит налоги! На главу КырМинфина Жапарова (не путать с презом) поданы заявления в ГКНБ и Генпрокуратуру
10:10  Жапар-хан улетел в гости к Аркадагу
09:41  Американская идеология основана на сказках, - Герман Садулаев
03:44  Очередной негро-террорист бросился на людей в с ножом в Баварии - три женских трупа
00:57  Талибы - они хорошие, просто немножко злые. Интервью МИД Узба Камилова
00:55  В Узбе создаются "группы по выявлению пыток"
00:52  И ад следовал за ним... По следам ухода Байдена из Афгана, - И.Фабричников
Суббота, 26.06.2021
21:08  У Киргизии новый муфтий - Замир кары Ракиев
14:28  Скоро рванет на южных границах: "решать надо уже вчера"
14:24  Афганский котел кипит - ЦентрАзия готовится к худшему, - А.Хроленко
13:43  Эвакуацией американского барахла из Афгана занимаются российские и украинские (советские) самолеты
12:24  При транспортировке из РФ в Ру "самортизировалось" листовой стали на 2030 корпусов узб-авто "Нексия"
12:22  Кабинет навынос: Кабулу предрекли падение правительства без диалога с талибами, - Э.Байназаров
12:20  Из Беларуси с любовью. Минск открыл массовый транзит нелегалов-мигрантов в Балтию и Польшу
12:18  Резня-1916. Как Россия хотела получить армию землекопов, а получила бунт
12:12  Неувядаемая 46-летняя Узб-гимнастка Оксана Чусовитина завоевала "золото" Кубка мира в Дохе!
12:07  Над ГосДепом США гордо реет флаг ЛГБТ
11:55  Мирзиеев приказал проложить канализацию в 3-х районах Ташкента. Прогресс, однако
09:11  США продолжают усиливать давление на Россию и Китай, в том числе через ЦА, - М.Шибутов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Смена приоритетов? Почему мигранты массово отправляются не в Россию, а в КазахстанСмена приоритетов? Почему мигранты массово отправляются не в Россию, а в Казахстан
13:36 28.06.2021

Зарубежные журналисты высказали мнение, что мигранты из Средней Азии предпочитают ехать на заработки в Казахстан, а не в Россию.

Radio Liberty сообщило, что резкий рост цен на авиабилеты на фоне коронавирусной пандемии и дорогостоящих разрешений на работу в России вынудил многих мигрантов из Центральной Азии искать работу в Казахстане. Несмотря на то что зарплаты в Казахстане значительно меньше, чем в России, разница в заработке практически отсутствует из-за новых правил со стороны российского руководства.

По мнению авторов иноСМИ, Казахстан, похоже, в равной степени стремится принять трудовых мигрантов, большинство из которых готовы делать физическую работу, которую многие местные жители не хотят делать. Некоторые казахстанские регионы даже оплатили стоимость поездки мигрантов из соседних стран, чтобы найти рабочих. В то же время казахстанские работодатели заявляют, что мигранты намного надежнее местных работников, поскольку местные жители часто внезапно увольняются с работы или могут вовсе не появиться на рабочем месте.

Россия была главным пунктом назначения для миллионов центральноазиатских трудящихся-мигрантов после распада Советского Союза. Но это число неуклонно падает с 2014 года, когда Россия столкнулась с экономическим спадом и внезапным обвалом своей валюты. Снижение курса рубля означало, что мигранты отправят домой значительно меньше денег после обмена их на местную валюту.

Согласно официальной статистике, за последние пять лет число узбекских трудовых мигрантов в Казахстане увеличилось как минимум в десять раз. До пандемии в Казахстане работало около миллиона мигрантов из Центральной Азии. Точное число там сейчас неизвестно, потому что значительная часть из них работает нелегально для частных работодателей, избегая налогов и используя свое безвизовое пребывание. Кроме того, отмечают зарубежные авторы, в отличие от России преступления на почве ненависти и ксенофобские нападения на мигрантов в Казахстане редки.

Но насколько предположение авторов иноСМИ отражает реальную картину и трезво оценивает ситуацию? Отечественный эксперт и исследователь демографии Казахстана Максат Имандосов в беседе с корреспондентом медиа-портала Caravan.kz высказал мнение, что на сегодняшний день демографическая ситуация в России настолько накалена, что в ближайшие годы страна будет нуждаться не просто в трудовых мигрантах, но элементарно - в новых гражданах.

- Максат, исходя из вышеописанной информации, насколько вероятен резкий рост миграционного потока в Казахстан? Становится ли наша страна более привлекательной для приезжих, чем Россия, учитывая тамошнюю экономическую ситуацию, не самое благоприятное отношение к приезжим из ЦА, разницу в условиях жизни, труда и прочие факторы?

- В России очень сложная демографическая ситуация, большое отрицательное сальдо внешней миграции и еще большее значение естественной убыли населения. По этой причине спрос на трудовых мигрантов будет оставаться высоким. Поэтому в постпандемийный период следует ожидать возобновления притока трудовых мигрантов из Центральной Азии. К тому же демографическая ситуация в России настолько серьезная, что в ближайшие годы страна будет нуждаться не только просто в трудовых мигрантах, но и в иммигрантах - новых гражданах. А такая страна Центрально-Азиатского региона, как Таджикистан, уже является второй страной, выходцам из которой Россия охотно предоставляет свое гражданство. На сегодняшний момент больше всего российских паспортов получают мигранты из Украины. Не следует также не упускать из виду тот факт, что численность населения всех стран Центральной Азии неуклонно и быстро растет. В одном только Узбекистане население скоро достигнет 35 миллионов человек. Рано или поздно поток трудовой миграции найдет возможности и лазейки, чтобы попасть в Россию.

Что касается Казахстана, то спрос на мигрантов из-за рубежа на рынке труда нашей страны несравнимо меньший, чем в России. К тому же у нас невысокая оплата труда. И самое главное - в Казахстане наблюдается рост численности собственного населения и рекордный всплеск рождаемости. По этой причине какого-либо масштабного притока трудовой миграции из других стран Центральной Азии в Казахстан ожидать не следует. Хотя, безусловно, многие трудовые мигранты будут стремиться найти работу и у нас.

- Если можно так выразиться, то насколько Казахстан готов принять приезжих из других государств Центральной Азии? Не приведет ли это к миграционному буму и, как следствие, не самым благоприятным последствиям? Если так, то к чему Казахстану следует быть готовым?

- Главной гуманитарной проблемой для Казахстана может стать крупный военный конфликт между странами Центрально-Азиатского региона. В таком случае огромный поток беженцев может хлынуть в Казахстан. Нашей стране следует быть готовой к развитию именно такого сценария.

- В апреле вы высказали мнение, в котором назвали Шымкент "демографической бомбой". Связано ли это с миграционным потоком в город? И вообще, насколько это влияет на социальную обстановку и инфраструктуру мегаполиса?

- Рост численности населения Шымкента связан как с естественным приростом, так и с миграционным приростом. Благодаря этому общий прирост населения Шымкента почти равен аналогичному показателю в Алматы. Население Шымкента в ближайшем будущем будет расти еще большими темпами. Поэтому властям города придется серьезно заниматься инфраструктурой города и созданием рабочих мест, - резюмировал наш собеседник.

В дополнении слов эксперта статистикой, стоит отметить, что пандемия действительно значительным образом изменила динамику миграционных процессов в Казахстане. Впервые за последние семь лет число выезжающих не увеличилось, а сократилось. Это подтверждают статистические данные Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам.

По данным БНС РК, за январь-декабрь 2020 года из Казахстана на постоянное место жительства в другие страны выехали 29,1 тысячи граждан, прибыли в РК 11,4 тысячи человек. А разница между приехавшими и уехавшими – миграционный отток – составила минус 17,6 тысячи.

Сводные данные из годовых статистических сборников БНС РК за 2010-2020 годы позволяют сделать вывод: сальдо миграции Казахстана имеет отрицательные значения уже больше 10 лет. А с 2013 года данный показатель каждый год только увеличивался, то есть количество уехавших ежегодно становится все больше, чем прибывших. По итогам 2020 года миграционный отток сократился с минус 33 тысяч человек до минус 17,6 тысячи человек, или на 46,6 процента.

В большинстве регионов страны складывается отрицательное сальдо миграции, за исключениеи трех мегаполисов, которые растут за счет приезжающих, - Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

Автор: Ахмет Талапулы

Источник - Caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624876560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев получил прививку от коронавирусной инфекции
- Указ Президента Республики Казахстан от 24 июня 2021 года №604
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 25 июня 2021 года №195
- Маулен Ашимбаев встретился с Валентиной Матвиенко
- Н.Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК
- Премьер-Министр А. Мамин провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике" при Президенте РК
- Награждены лауреаты премии Сената для журналистов "Аманат"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2021 года №427
- Джанибек Сулеев: "Казахстанская журналистика живет в эпоху перманентной революции"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  