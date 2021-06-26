Сеул распахивает двери для узбекских гастарбайтеров. Они уедут из Казахстана?

13:37 28.06.2021

Администрация округа Муджу Южной Кореи подписала соглашение с Узбекистаном о привлечении узбекских работников для осуществления временной трудовой деятельности в сфере сельского хозяйства, передает ЭК.



Как сообщает Dunyo, "южнокорейской стороной было особо отмечена нехватка рабочей силы в сфере сельского хозяйства, в связи с чем выражена заинтересованность в привлечении трудовых ресурсов из Узбекистана в данную сферу".



Таким образом, Южная Корея заявила, что страна нуждается в рабочей силе и, можно сказать, открыто показала себя потенциальной страной для трудовых мигрантов из Центральной Азии.



Эта новость заинтересовала не только граждан Узбекистана, но и мигрантов, которые сегодня трудятся в Казахстане. Как рассказал ЭК Изтилеу Расулов, если Корея начнет принимать на сезонные работы официально и законно трудовых мигрантов из Узбекистана, то он стопроцентно уедет туда. К слову, Изтилеу Расулов уже 1,5 года работает в Казахстане.



Слава богу, у меня с документами проблем нет. Работаю я на стройке. Сначала хотел стать водителем, но потом все же пришел на стройку и сейчас кладу кафель,



- говорит Изтилеу Расулов.



В месяц зарабатываю где-то 150-200 тысяч, иногда 300 тысяч тенге (6-12 тысяч узбекских сумов). Если у меня будет возможность уехать в Корею, я уеду точно. Это однозначно,



- поделился Изтилеу Расулов.



Как известно, трудовые мигранты из соседней страны работают в таких сферах, как строительство, сельское хозяйство, многие продают овощи и фрукты, в крупных городах Казахстана часто встречаются и узбекские кухни. Несмотря на такой большой рынок, где заняты мигранты, Минтруда РК официально на начало года заявляло, что в Казахстане работают около 1 000 граждан Узбекистана.



На 1 февраля 2020 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана трудились 19 137 иностранных граждан.



Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай - 5 266 человек (28%), Турция - 1 935 (10%), Индия - 1 896 (10%), Великобритания - 1 434 (8%), Узбекистан - 965 (5%).



Пресс-служба Министерства труда и соцзащиты населения РК.



Согласно данным, которые передавало министерство экономики и сокращения бедности Узбекистана международным СМИ, в январе т. г. в Казахстане находились около 209 300 узбекистанцев, то есть в 209 раз больше, чем официальная статистика.



Наша следующая собеседница, которая просит не публиковать ФИО, год работала в Южной Корее, она рассказала про условия труда в Корее для нелегальных и легальных работников.



Как я знаю, Узбекистан давно, еще в 2006 году, заключил соглашение с Кореей о трудовых мигрантах, и есть определенное количество, сколько Узбекистан может в год отправлять по трудовой визе своих граждан в Корею,



- рассказывает собеседница.



Также наша собеседница рассказала, что нелегалы в Корее, несмотря на то, откуда они приехали, в среднем в день зарабатывают 70-100 долларов. А в сельском хозяйстве, то есть на полях, плантациях, в теплицах, на черной работе, платят женщинам 60, мужчинам - 80 долларов в день.



Когда я работала там нелегально, а это 2017-2018 годы, я встречалась и работала вместе с узбеками. Многие из них работают именно по трудовой визе, потому что есть договор между странами, но есть и нелегалы,



- вспоминает она.



По ее словам, в Корее легко можно заметить такую тенденцию: когда-то корейский народ тоже экспортировал свою рабочую силу, поэтому старшее поколение не хочет, чтобы их дети и внуки были чернорабочими, и инвестирует в зарубежное образование, в хорошую работу для молодого поколения. А это привело к дефициту именно простой рабочей силы, и поэтому Корея рада и легальным, и нелегальным работникам, и платят там очень хорошо.



И поэтому она тоже уверена, что узбеки-гастарбайтеры из Казахстана активно начнут уезжать в Корею.



Как сообщалось в начале мая, за время пандемии в Южную Корею отправилась первая группа узбекских мигрантов. На сегодняшний день Узбекистан является единственной страной, с которой был заключен двусторонний меморандум и проработан въезд мигрантов по визе "Е-8" на территорию Южной Кореи в условиях пандемии.



В это время власти Москвы уже признавали, что им необходима трудовая сила из Узбекистана. И просили правительство дать разрешение трудовым мигрантам приезжать в Россию.



Мы, безусловно, считаем, что необходимо постепенно снимать ограничения для въезда трудовых мигрантов,



- сказал тогда заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.



Он убеждал правительство, что в Узбекистане есть столичный миграционный центр и проблем с ПЦР-тестами и медосмотром мигрантов из этой страны не должно быть.