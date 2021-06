"Существует вне географии": как ИГ* покоряет Африку, - Л.Мисник

13:39 28.06.2021

"Существует вне географии": как ИГ* покоряет Африку

Запад опасается существенного расширения филиалов ИГ* в Африке



Лидия Мисник



"Исламское государство"** укрепляет свои позиции в Африке, приближая ее к статусу нового фронта, куда могут перебраться выбитые с Ближнего Востока террористы, пишут СМИ. На Западе обращают внимание, что филиалы группировки усилили свою активность в ряде стран континента, увеличив тем самым риск, что этот регион станет для ИГ новым плацдармом. Насколько реален такой сценарий и чем это может грозить - в материале "Газеты.Ru".



В последнее время в СМИ и в политической среде все чаще обсуждается расширение филиалов запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) (ИГ) в Африке, после того как боевиков выбили из Сирии и Ирака. В очередной раз публикация на эту тему вышла в газете The Guardian, которая обратила внимание на рост активности террористов и укрепление их позиций в этой регионе.



Опасения по поводу усиления ИГ в Африке высказываются уже не первый год. Еще в октябре 2020 года в Пентагоне предупреждали о вероятном становлении нового халифата на африканском континенте, писала The Sun.



Число сторонников ИГ в Африке постоянно увеличивается, поэтому Пентагон назвал преждевременными заявления о победе над этой террористической организацией.



Американские аналитики тогда отмечали, что наиболее тяжелая ситуация складывается в Западной Африке и в Большой Сахаре. В 2019 году террористы чаще всего нападали на населенные пункты в Нигерии, Нигере, Камеруне, Чаде, Мали и Буркина-Фасо - всего было зафиксировано 186 таких террористических атак.



Эксперты обращали внимание, что деятельность боевиков ИГ в Африке по своему масштабу и жестокости превосходит то, что они делали в Сирии и Ираке.



"Чрезвычайно важно, чтобы политики и военные рассматривали угрозу, исходящую от "Исламского государства" в Африке, как приоритетную", - говорили тогда в Пентагоне.



Террористы, как отмечалось в отчете, подготовленном специалистами Центра по борьбе с терроризмом Вест-Пойнта (Военной академии США), захватывают все больше территорий в Африке посредством "ошеломляюще жестоких" методов, как это было в Сирии и Ираке.



На особую жестокость методов ИГ в Африке обратило внимание и The Guardian. Например, по данным издания, связанные с ИГ боевики совершили в Демократической Республике Конго серию кровавых расправ на границах на востоке страны. Причем, как подчеркивается в материале, у них не было очевидной стратегической цели.



В Нигере безжалостным нападениям подвергались созданные местными властями гражданские ополчения, призванные бороться с растущим присутствием связанных с ИГ повстанцев. Сама организация в прошлом месяце сообщила о двух громких нападениях в этой стране, в которых предположительно погибли более 150 человек. При этом сами террористы утверждают, что жертвами были "ополченцы", а не гражданские лица.



При этом, как пишет The Guardian, террористы пытаются показать, что они создают порядок.



Например, в Нигерии, как следует из материала, утверждают, что ИГ в Африке пытается акцентировать внимание на том, что они обеспечивают безопасность и основные услуги для местных сообществ.



Издание отмечает, что идея по созданию зон "джихадистского управления" может стать серьезным вызовом для слабых, коррумпированных и неэффективных национальных властей, отмечают в издании.



Террористы особенно укрепляются в Нигерии, Сахеле, Мозамбике и Демократической Республике Конго, где пропаганда ИГ все больше приближает Африку к статусу нового фронта, который может компенсировать организации ее значительные неудачи на Ближнем Востоке.



В частности, как отмечает издание, они разгромили террористическую группировку "Боко Харам" (запрещена в России) в Нигерии.



В начале июня Reuters со ссылкой на аудиозапись, сделанную боевиками запрещенной в России "Западноафриканской провинции "Исламского государства"" (ISWAP) сообщило, что в Нигерии погиб главарь "Боко Харам" (группировка запрещена в России) Абубакар Шекау. Как следует из записи, на которой якобы записан голос лидера ISWAP Абу Мусаба аль-Барнави, заявил, Шекау покончил с собой 18 мая, когда боевики преследовали его после боя.



Издание тогда писало, что смерть Шекау позволит ISWAP закрепиться в районе озера Чад в качестве основного лидера и направить свои усилия на военных и правительство.



Одним из наиболее ярких примеров активности ИГ за последнее время стал инцидент в Мозамбике в Восточной Африке, где в конце марта боевики захватили город Пальма.



Его штурмовали несколько дней, разрушив две трети города. Жертвами нападения стали 50 человек, среди которых были граждане ЮАР и Великобритании.



Французская энергетическая компания Total, которая занимается добычей и переработкой сжиженного газа на северо-востоке Мозамбика, приостановила свою деятельность. За несколько месяцев до случившегося компания эвакуировала основную часть персонала из-за активизации повстанцев.



Многим местным жителям пришлось покинуть свои дома. Как писало агентство France-Presse, Палму пытались покинуть примерно 180 иностранных специалистов, но на дороге их остановили экстремисты. Из 17 машин лишь семи удалось достичь безопасного района.



ИГ пришло в Африку еще в 2014-2015 годы, и, когда оно распространялось по Сирии и Ираку, "разные авантюристы" потянулись к победителям, объяснил "Газете.Ru" старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. По его словам, именно тогда организация получила определенную базу, в том числе на африканском континенте.



Он обратил внимание, что ИГ представлено в Африке по-разному. В Северной Африке, по его словам, находятся сбежавшие игиловцы, которые эвакуировались для сохранения живой силы. А в Нигерии, Сомали, Камеруне - это не столько игиловцы, которые прошли боевое крещение на Ближнем Востоке, сколько местные жители, которые дали клятву верности ИГ.



Опрошенные "Газетой.Ru" эксперты сошлись во мнении, что Африка не станет плацдармом для ИГ.



Для структур, подобных ИГ, термин "плацдарм" неприемлем, потому что это порождение глобализма, оно существует вне географических полей, сказал африканист Александр Даневич. Как он подчеркнул, это может проявиться в любом месте в любое время.



Востоковед, политолог Елена Супонина отметила, что



ИГ не требует создания государства по своей идеологии и организационным подходам, так как организация устроена по разветвленному, ячеистому принципу, когда даже единое командование не очень необходимо.



"Опасность будут представлять полузакрытые ячейки, многие из которых находятся на подпольном положении и в нужный момент могут быть активированы. Речь не идет о плацдарме, но от этого эта организация не становится менее опасной, даже наоборот", - подчеркнула она.



"Говорить о том, что Африка станет новым центром подъема террористической активности ИГ, я бы не стал. Я бы больше смотрел в сторону азиатского региона, в частности Афганистана, где обстановка более подходящая. В Африке своя свадьба: там глубокие межплеменные, межклановые проблемы, которые разбавленные религиозными, языковыми и другими различиями", - сказал Андрей Чупрыгин.



Он подчеркнул, что Африка остается беспокойным регионом со своей долей экстремизма, вражды, боевых действий, жертв.



*Организация запрещена в России.