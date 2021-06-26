Кыргызские "активисты" подали в МУС второй иск против зверств таджикской военщины

13:41 28.06.2021

Второе обращение в Международный уголовный суд: что может сделать Таджикистан?



Международный уголовный суд (МУС) зарегистрировал коммуникации от кыргызстанских активистов, которые хотят привлечь к ответственности военнослужащих и главнокомандующих Таджикистана по событиям на таджикско-кыргызской границе.



Это второе обращение, после дела о депортации уйгуров в Китай, в котором также фигурирует Таджикистан. Что может предпринять Таджикистан и несет ли это репутационные потери для страны?



Сообщение об обращении в МУС опубликовала на своей странице 14 июня юрист и правозащитник из Кыргызстана Сания Токтогазиева.



Документ заверен главой отдела информации и доказательств Канцелярии прокурора МУС Марком Диллоном. В нем отмечено, что регистрация обращения не означает, что расследование по нему уже было или будет открыто. Согласно ответу, о самом решении и причинах его вынесения МУС проинформирует позже.



На таджикско-кыргызской границе



Обращение к прокурору Международного уголовного суда кыргызстанские правозащитники направили 6 июня. В документе они просили инициировать расследование действий военнослужащих и главнокомандующих Таджикистана "по факту совершения военных преступлений против мирного населения" Кыргызстана. Позже в интервью "Азаттыку" Сания Токтогазиева отметила, что "в Международном уголовном суде работают люди, способные привлечь военнослужащих и высокопоставленных командиров к ответственности за военные преступления в соответствии с международным правом".



Администрация президента Кыргызстана негативно восприняла обращение кыргызских правозащитников в МУС. "Сейчас, когда вопросы границ начали решаться в духе мира и переговорных процессов, возможно отдельные силы хотят снова создать напряженность в двусторонних отношениях", - отметили в опубликованном администрацией сообщении. Однако правозащитники, очевидно, не разделяют официальную позицию властей.



Таджикистан и МУС



Международный уголовный суд (МУС) - первый независимый постоянный международный суд, который борется с тяжкими преступлениями, такими, как геноцид, военные преступления, преступления против мира, человечности. Он находится в Гааге, а его юридическая основа - Римский статут, подписанный в 1998 году в Риме 120 государствами-членами ООН, в том числе Таджикистаном и Кыргызстаном.



Ранее адвокаты уйгурских групп в своем обращении в МУС обвиняли власти Таджикистана в сотрудничестве с Пекином в отправке и депортации уйгуров в Китай, где им может грозит как задержание, а часто и нечто худшее. Накануне 17 июня эти адвокаты предоставили новые доказательства в пользу своих доводов.



Официальный Душанбе на эти обвинения еще не ответил.



Таджикские специалисты в области международного права, считают аргументы кыргызстанской стороны слабо обоснованными, и сомневаются в том, что МУС начнет расследование.



Механизм рассмотрения дел



Фаридун Саидзода – юрист-международник, проживающий в Гааге и специализирующийся по Международному Уголовному Суду в письменном ответе для Радио Озоди описал механизм рассмотрения обращений и отметил, что "кыргызский сценарий" с большой долей вероятности получит однозначный отказ в расследовании Канцелярией Прокурора МУС. По его словам, из 813 обращений, поступивших в канцелярию прокурора МУС с 1 ноября 2019 по 31 октября 2020 года, после фильтрации только 26 дошли до этапа дальнейшего анализа, что, в свою очередь, требует дальнейшее скрупулезное фактическое и правовое разбирательство.



- Например, экс-Прокурор МУС Луис Морено Окампо ответил на информацию о предполагаемых преступлениях против человечности, совершенных в Венесуэле, заявив, что на основании полученных сообщений и обзора внешних источников, он пришел к выводу, что не было достаточных доказательств, устанавливающих "широкомасштабное или систематическое нападение на гражданское население", как того требует определение преступлений против человечности в Римском Статуте. В этом контексте и я, соответственно, не усматриваю достаточных доказательств в "киргизском обвинительном сценарии".



На втором этапе анализа, по словам нашего собеседника, изучается серьезность преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда. Но между первым и вторым уровнями прокурорского анализа могут быть различия, и ситуация, соответствующая первому уровню анализа, может не отвечать требуемому "порогу серьезности", согласно Римского Статута на втором уровне анализа.



В результате конфликта были разрушены и сожжены дома с обеих сторон. Таджикское село Сомониее, 2 мая 2021 года



"Этому критерию не применим "киргизский сценарий", где количество убитых и другого рода жертв не имеет масштабный характер. Наконец, третий этап – это рассмотрение тех ситуаций, которые подпадают под юрисдикцию МУС и соответствуют "порогу серьезности", т.е. являются приемлемыми. В таких случаях Канцелярия Прокурора МУС проводит расширенный анализ и планирование в соответствии со статьей 53 Римского Статута, в которых частично предусматривается, что Прокурор может отказать в возбуждении расследования даже при наличии тяжести преступлений и ущемлении интересов потерпевших, если, тем не менее, есть серьезные основания полагать, что расследование не будет служить интересам правосудия", - отмечает Саидзода.



По словам эксперта, Генеральная Прокуратура Таджикистана должна активна работать в этом направлении и должна довести свое расследование до конца и при необходимости осуществит универсальную юрисдикцию. Сама Сания Токтогазиев признает, что процедура сложная и на это могут уйти годы. Тем не менее, по ее словам, они считают это своим гражданским долгом и таким образом отстаивают интересы своей страны и ее граждан.



Жертвы с двух сторон



Вооруженный конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел 28-30 апреля. Таджикские власти объявили о 19 погибших и 87 раненых. По данным кыргызской стороны, пострадали 154 человека, погибли 36. Бишкек сообщил о разрушении 136 домов, школы и погранзаставы, Душанбе перечислил 14 разрушенных домов 2 полуразрушенных и одно строение.



Обе страны обменялись взаимными обвинениями, надзорные органы Таджикистана Кыргызстана и возбудили уголовные дела по тяжким статьям.



Политолог из Таджикистана Азиз Хайруллоев говорит, что последний конфликт стал результатом нерешенных десятилетиями приграничных проблем, в ходе которого одна сторона оказалось чуть более мобильной. "Но в конфликте участвовали две стороны, и десятки погибших есть и со стороны Таджикистана, поэтому перекладывать ответственность только на одну сторону не является логичным и разумным решением", - говорит эксперт.



По его словам, разбирательство в МУС и фигурирование Таджикистана в этом институте может еще больше ухудшить международный имидж Таджикистана.



Доктор юридических наук Шокирджон Хакимов не согласен с тем, что рассмотрение дела может повлиять на репутацию страны.



"Субъекты в лице неправительственных или официальных структур имеют право обращаться в такие инстанции, которые должны рассматривать по существу и с соблюдением всех процедур эти обращения. Говорить о том, что рассмотрение вопроса без оглашения результатов, может отразиться на репутации страны, трудно. Время покажет кто прав, насколько представленные аргументы обоснованы, а процесс рассмотрения объективен", - говорит Хакимов.



Проигравшая стороны, по словам эксперта, должна возместить не только материальный и моральный ущерб, но и будет нести огромные имиджевые потери.