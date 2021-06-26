Едзи Камэяма: Китай и Россию связывает только борьба с Америкой

13:46 28.06.2021 Японское аналитическое издание считает, что невидимым участником саммита в Женеве был Китай. Сейчас между США и Россией идет борьбы за него. Пекин и Москва отнюдь не едины, их связывает только борьба с Америкой. Эту связку США должны разбить. Япония должна здесь подыграть США. Китай заметно нервничает.



Shukan Gendai (Япония): проблема Китая, оставшаяся за кулисами Женевского саммита



Саммит Путина и Байдена: кто кого?

Долгожданная встреча на высшем уровне между США и Россией наконец-то состоялась. Но кто же был за кулисами саммита?



Едзи Камэяма (Yoji Kameyama)



16 июня прошла американо-российская встреча в верхах между президентом Байденом и президентом Путиным. Международное сообщество уделило ей беспрецедентно высокое внимание.



В условиях обострения американо-китайского противостояния интерес всего мира вызывал вопрос, пойдут ли США на хоть какое-то восстановление отношений с Россией, которую вместе с Китаем Запад провозгласил тиранией.



По мнению мировых СМИ и экспертного сообщества, США стремятся улучшить отношения с Россией, чтобы избежать войны на два фронта с Россией и Китаем.



Однако американо-российские отношения на протяжении большей части 20-го века оставались "стабильно враждебными" и, по иронии судьбы, именно эти стабильно враждебные отношения (или напряженность) сделали возможным существование в ушедшем веке "долгого мира" (long peace).



Однако тот факт, что конфликт между США и Китаем нарастает, вовсе не означает, что Соединенные Штаты должны стараться ладить с Россией.



Так в чем же причина этой стабильной враждебности? Это идеологический конфликт между демократией и тиранией? Нет. Причина в том, что Россия и США вместе являются обладателями абсолютно подавляющей части накопленного в мире ядерного оружия. И Великобритания, и Франция тоже обладают атомным оружием, но его количество составляет менее одной десятой от уровня США и России. Во время прошлой "холодной войны" вопрос контроля над вооружениями и того, как управлять этим подавляющим ядерным потенциалом, всегда был главной темой американо-советских переговоров.



Неслучайно вопрос стратегической стабильности стала приоритетной темой и только что прошедшей встречи на высшем уровне. По итогам встречи было опубликовано "Совместное заявление России и США о стратегической стабильности".



Россия - единственная ядерная держава, которая может сравниться по своей мощи с США



В этом заявлении стороны выразили свою приверженность идее контроля над ядерным оружием и подтвердили принцип, согласно которому в ядерной войне нет победителя и что ядерная война никогда не должна случиться. Поэтому, с точки зрения оценки результативности саммита прежде всего необходимо выделить подтверждение и Америкой, и Россией начала всеобъемлющего двустороннего диалога по стратегической стабильности.



Контроль над ядерными вооружениями включает, помимо ограничения и сокращения количества имеющегося ядерного потенциала, так же и ядерное сдерживание, например, Договор об ограничении систем противоракетной обороны (США вышли из него в 2001 году - прим. ред.) и Договор о РСМД, участие в котором было прекращено администрацией Трампа.



В конце концов, советско-американская холодная война была не чем иным, как международным политическим механизмом, направленным на снижение риска ядерной войны.



Однако, когда закончилась холодная война, распался Советский Союз, и началась война с терроризмом, на международную арену в полную силу выступил быстро растущий Китай. Администрация Трампа отказалась от ДРСМД, поскольку пришла к осознанию того, оставление Китая вне механизмов контроля за его ядерным потенциалом, делает этот Договор бессмысленным.



Правда состоит в том, что и России должна испытывать по этому поводу такие же чувства. Тем не менее, Москва уделяет особое внимание ядерному разоружению между Соединенными Штатами и Россией только потому, что в ядерном отношении лишь она одна сопоставима с Соединенными Штатами.



Сохранять статус-кво с Россией и втягивать Китай в ядерное уравнение



Если посмотреть на историю отношений между США и Россией, то сам тот факт, что две страны начали диалог и переговоры по контролю над вооружениями, означает, что они стремятся к их улучшению.



В этом смысле прошедшая встреча наметила пусть туманные, но абрисы хоть какой-то нормализации двусторонних отношений. В то же время разрыв между ними по другим вопросам нисколько не ликвидирован Прежде всего, это касается проблемы Украины и Алексея Навального. Но принципиально важно то, что Соединенным Штатам сейчас уже не нужно думать только об усилении своего вооруженного потенциала против России.



А что насчет политики США по отношению к Китаю? 9 июня Пентагон объявил о политике укрепления сотрудничества с союзниками и дружественными странами в Индо-Тихоокеанском регионе в смысле пересмотра своей стратегии в отношении Китая.



Министр обороны Остин заявил, что США "усиливают сдерживание Китая и развивают новые оперативные концепции противодействия Вашингтона Пекину". Соединенные Штаты пытаются усилить свою военную стратегию в отношении Китая, чтобы противостоять вызовам с его стороны. "Мы сохраним статус-кво с Россией и будем противостоять китайским провокациям".



Китай нервничает



Кстати, важная реакция Китая на саммит в Женеве состоит в том, что он очень нервничает по поводу нее.



Еще перед саммитом США и России министерство иностранных дел Китая заявило, что "единство Китая и России непоколебимо, как гора", и посоветовало любому, "кто пытается подорвать китайско-российские отношения не делать этого, потому что это не даст никакого результата". Кроме того, в китайских государственных СМИ начала активно проводиться идея о том, что "США не выдержат одновременного ухудшения отношений с Китаем и Россией".



В действительности маловероятно, что отношения между США и Россией как-то улучшатся за рамками контроля над вооружениями. Однако в Китае все же есть причины для этих опасений. Например, советско-китайский конфликт 1960-х годов и последующее сближение США и Китая.



В то время Коммунистическая партия Китая пошла на вооруженное столкновение с Советским Союзом, критикуя Советский Союз за гегемонизм, а Соединенные Штаты - за приверженность империализму. Соединенные Штаты, Китай и Советский Союз находились тогда в трехстороннем "треугольнике конфликта".



В то время президент Никсон использовал помощника Киссинджера для тайной подготовки к своему визиту в Китай и шокировал мир, осуществив его. Сближение между Соединенными Штатами и Китаем оказал большое влияние на Советский Союз, который даже готов был пойти на некоторые подвижки по вопросу о северных территориях в попытке улучшить отношения с Японией.



В то время Китай, наверное, гордился тем, что обошел Советский Союз в отношениях с США, но сегодняшний Китай нервничает из-за нависающей гипотетической возможности того, что Россия отомстит ему тем же.



Россия - это вызов мировому порядку



С точки зрения Соединенных Штатов, Китай является соперником их гегемонии и угрозой, которая может нарушить сложившийся в мире баланс сил. Наряду с этим, в Вашингтоне, скорее всего, исходят из того, что Россия, в отличие от времен холодной войны, больше не ведет битву за гегемонию с Соединенными Штатами.



По сравнению с эпохой холодной войны, когда Советский Союз бился в смертельной гонке с США, а Китай играл в мире значительно меньшую роль, сегодня представляется, что главный соперник Соединенных Штатов сменился с России (Советского Союза) на Китай.



Имея это в виду, думается, что в настоящее время существует некая возможность сближения между США и Россией. Однако дипломатия в стиле Никсона и Киссинджера в то время составляла мейнстрим в американской внешней политике и была исключительно реалистической дипломатией. Сегодня либерально настроенный идеалист Байден вряд ли последует тем старым дипломатическим курсом.



Скорее, он сделает упор на воссоединении демократических сил в мире, создании новых лагерей и союзов и прояснении своей позиции на противостояние таким тираническим режимам, как Китай и Россия. Президент Байден стремится к упрочению международного порядка, основанного на ценностях либеральной демократии. В этом отношении такая Россия, которая незаконно аннексирует Крым, является ничем иным, как "вызовом порядку", даже если бы она не была соперником США.



Итак, как видит Россия китайско-американские отношения?



Китайско-российские отношения не так прочны, как кажется.



Как упоминалось ранее, китайская сторона апеллирует к тому, что "единство Китая и России непоколебимо". Однако китайско-российские отношения не так прочны, как заявляет Китай. Это правда, что экономические отношения между ними быстро расширяются, но переговоры по нефти и газу проходят весьма трудно, а у российской стороны все же есть опасения по поводу чрезмерного продвижения китайцев на Дальнем Востоке. Хотя российско-китайская граница, ставшая причиной советско-китайского конфликта в 1960-х годах, полностью демаркирована, угроза, создаваемая расширяющимся Китаем для малонаселенного Дальнего Востока России, велика. Сейчас Китай движется к южным морям, но существуют опасения, что он может неожиданно повернуть и на север, и никто не знает, когда это произойдет.



Тем не менее, в том, что касается противодействия усилиям США по приобретению и удержанию позиций одностороннего господства в мире, стратегическое партнерство Китая и России не подлежит сомнению. Россия остро ощущает угрозу безопасности со стороны США из-за расширения НАТО на восток и развертывания систем противоракетной обороны в Восточной Европе. Пока эти опасения России по вопросам собственной безопасности не исчезнут, ее приоритетное внимание к Китаю как к стратегическому партнеру останется неизменным.



Таким образом, если в подходах России к Китаю и существуют скрытые тревоги, а в отношениях двух стран и продолжают сохраняться факторы, которые создают опасения за их дальнейшее развитие, по крайней мере, на данный момент именно Соединенные Штаты представляют собой наибольшую проблему и для Пекина, и для Москвы. Если это так, то обострение противостояния между США и Китаем представляет очень благоприятный внешнеполитический фактор для России.



Если нынешние враждебные отношения между США и Китай будут и дальше обостряться, сохраняющий в себе потенциальные риски для России Китай будет взаимно истощать свои силы в борьбе с Америкой, и Москва получит те выгоды, которые получает рыбак, ловя рыбу в "бурных потоках мутной воды". Благодаря этому позиции России в международном сообществе будут укрепляться. Однако, если США или Китай победят друг друга в одиночку, существует опасность того, что позиция России может стать еще более подчиненной по отношению к каждому из них.



Так кто же выиграет?



Если это так, то стратегия России должна состоять в том, чтобы ни одна из двух сторон - ни Америка, ни Китай - не выиграли.



На данный момент Соединенные Штаты и их союзники находятся в выгодном положении, поэтому они в целом могут продолжать сотрудничать с Китаем, как и раньше. Но если Китай падет, то следующий удар Запад нанесет по России.



Однако есть области, в которых Соединенные Штаты и Россия могут работать вместе. Это диалог по стратегической стабильности, согласованный на саммите в Женеве. Стратегическая стабильность здесь в основном означает взаимный контроль над ядерным оружием между Соединенными Штатами и Россией, но Америка серьезно обеспокоена в связи с усилением Китаем своего ядерного потенциала.



Для России нежелательно также размещение Китаем ядерного оружия в пустынных северных районах. Между Китаем и Россией, которые имеют огромную протяженную общую границу, даже ракеты средней дальности представляют достаточную угрозу.



Сейчас Китай не хочет, чтобы его ставили на одну планку с США и Россией, обладающими абсолютным большинством единиц атомного оружия в мире. Но проблема состоит в том, что Китай стремится сократить этот разрыв, действуя при этом не совсем прозрачными методами.



Для Соединенных Штатов и России диалог о стратегической стабильности будет единственной темой, которая имеет потенциал для обсуждения и сотрудничества. Но в этот диалог Америка будет обязательно включать и Китай.



Какую позицию следует занять в отношении всего этого Японии?



Так что же делать Японии? Если честно, Соединенным Штатам одним сейчас непросто иметь дело и с Китаем, и с Россией одновременно. Вот почему Вашингтон сейчас снова пропагандирует общие ценности демократии и стремится к сотрудничеству со странами G7, союзниками и дружественными странами.



Прежде всего, Япония должна продолжать поддерживать эти действия США. В наших отношениях с Китаем, в которых весьма велика доля взаимной торговли, Японии нельзя пренебрегать соображениями безопасности. Мы должны к стремиться к проведению в отношении Китая такой внешнеполитической линии, которая позволяла бы нам оказывать на него сдерживающее воздействие. Япония не может позволить себе двусмысленный или размытый дипломатический курс на китайском направлении.



Хотя с Россией существует проблема северных территорий, Путин не проявляет энтузиазма к проведению переговоров по этой проблеме. В России прекрасно осознают тот факт, что Япония является верным союзником США.



Япония должна говорить России то, что она не может ей не высказывать. Однако Японии не нужно противостоять России, да она и не может этого делать.



Не поддаваясь давлению России, мы должны выстраивать с ней стабильные отношения как с нашим важным государством-соседом.



Едзи Камэяма - эксперт по России, бизнесмен и консультант-исследователь. Окончил Токийский университет. 15 лет работал в российском отделе японского МИДа. Дважды побывал в длительных загранкомандировках в посольстве Японии в Москве. Часто печатается в японских аналитических изданиях.



Комментарии японских читателей



csj



"Стабильная враждебность" - отличное выражение. Может быть, для Америки это и подходит, а вот Европу, судя по всему, такие отношения с Россией уже не устраивают.



А как быть Японии? Нас не могут не беспокоить территориальные амбиции Китая.



Япония вместе с другими странами Запада должна "осаживать" экспансионистские устремления Китая и России в самых разных политических, военных и экономических форматах - G7, QUAD, NATO, Транс-тихоокеанское партнерство и т.д.



ato



"В ядерной войне нет победителя, и ядерная война никогда не должна случиться".



Совершенно правильное утверждение.



Думаю, что если даже Китай нападет на Японию, то не применит ядерное оружие. В противном случае из-за электромагнитного импульса он не сможет высадить в Японию крупные войсковые подразделения.



eff



Россия должна понимать, что если она позволит Китаю продолжать свой экспансионизм, то и сама она, и страны Центральной Азии когда-нибудь падут его жертвами. Просто Китай придет к ним и скажет: "Ваши земли теперь наши!"



nin



Мир - это не собственность Америки!



До каких это пор мы будем хранить ей союзническую верность?!



eas



Если Россия всерьез свяжется с Китаем, то в конечном счете совсем потеряет уважение всего мира. У них и так сейчас отношения охотника и собаки. А дальше для России все будет еще хуже.



uri



Все международные вопросы нужно решать в ООН!



tno



Россия занимает на удивление разумную позицию по отношению к Китаю. Она не слишком бросается к Пекину в объятия, но и не отдаляется от него. Создается такое впечатление, что Россия и сама не очень рада такому бурному подъему Китая.



takatakataka



Если повнимательнее присмотреться к российско-китайским отношениям, то можно ясно увидеть следующее. В настоящее время Россия пока превосходит Китай по военной мощи. Но если отбросить ядерный компонент, то скоро Китай по обычным вооружениям сравняется с Россией, если не обойдет ее.



В результате, вдобавок к экономическому потенциалу, Россия вообще окажется "под" Китаем.



Поскольку, наращивая свою военную мощь, Китай в конечном счете преследует цели внешнеполитической и военной экспансии, Западу для его сдерживания следует привлечь на свою сторону и Россию, и взаимодействовать с ней над сдерживанием гегемонистских амбиций Пекина.



m7777



Думаю, нам следует проводить линию на постепенный активный отход от Китая, например, в экономической области. Одновременно сообща с Западом Японии следует перетягивать на сторону демократии и капитализма те слои китайцев, которые относятся к этим нашим ценностям положительно. Таким образом мы модернизируем внутреннюю жизнь в КНР, уберем из нее идеологию и полностью переформатируем политическую систему в стране. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624877160

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Нурсултан Назарбаев получил прививку от коронавирусной инфекции

- Указ Президента Республики Казахстан от 24 июня 2021 года №604

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 25 июня 2021 года №195

- Маулен Ашимбаев встретился с Валентиной Матвиенко

- Н.Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК

- Премьер-Министр А. Мамин провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике" при Президенте РК

- Награждены лауреаты премии Сената для журналистов "Аманат"

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2021 года №427

- Джанибек Сулеев: "Казахстанская журналистика живет в эпоху перманентной революции"

