В Узбекистане решили "проинспектировать" Русскую церковь

13:49 28.06.2021

Митрополит Викентий обратился с открытым письмом к изданию "Azon.uz", которое решило посчитать в ташкентском Свято-Успенском соборе людей неславянской внешности.



Так, в статье "Боламни черковга бераман…" делается удивленный вид, что храм находится на улице "Авлие ота". Дескать, как-это?



Митрополит разъясняет, что улица некогда носила название Старогоспитальной, потом была демонстративно названа в честь большевика Кафанова. После роспуска СССР ее опять переименовали.



Помимо улицы "Авлие ота" Успенский кафедральный собор находится и на Нукусской. Может, задается вопросом священник, и здесь есть проблемы?



Главе Русской церкви в Средней Азии не понравилось, что журналисты без спроса снимали все вокруг, брали интервью у прихожан, в том числе у детей. Ведь у епархии есть своя пресс-служба и сотрудники издания могли бы туда, как положено, предварительно обратиться.



Автор скандальной статьи не раз подчеркивает, что он мусульманин. Митрополит Викентий выразил сомнение по этому поводу.



Он предложил представить, что таким бы образом повел себя русский журналист или священник в мечети.



"Ваши поступки и действия не соответствуют образу представителя религии, являющейся примером мира и дружелюбия", указал Викентий.



Особо глава православия в Средней Азии обратил внимание на подсчеты автором "коренных", находившихся в тот момент на территории церкви.



Викентий напомнил, что Конституция страны гарантирует свободу совести всем гражданам.



"Слава Господу, что в родном для всех нас многонациональном Узбекистане процветает религиозная толерантность и межконфессиональное согласие. Любые попытки внести раздор среди лиц разных вероисповеданий и национальностей может, в конечном итоге, привести к печальным, если не к катастрофическим, последствиям, примеры которых Вы, может быть, наблюдаете в различных частях планеты", подчеркнул митрополит.



Отвергая пустые намеки в прозелитизме (переманивании верующих), Викентий растолковал, как функционируют Ташкентская духовная семинария, воскресные школы для детей, собеседования накануне крещения. И обратился к изданию с просьбой "о соблюдении журналисткой этики и взаимоуважения к чувствам верующих других национальностей".



