"Мертвая Казстройка" LRT неожиданно ожила. Что происходит?

13:50 28.06.2021

"Мертвая стройка" LRT неожиданно ожила. Что происходит?



А. ИСАЕВ



ЭК попытался выяснить, что происходит на скандально известном объекте.



Прямо сейчас на левом берегу столицы в одной из точек на объекте можно увидеть работающую строительную технику. Вирусное видео сразу же распространилось в соцсетях, в частности в ТikTоk. Уж слишком необычно было видеть возобновление работ на объекте, который превратился в памятник коррупции.



Фотокорреспондент ЭК, проехав на место, убедился, что строительная техника действительно есть.



Как удалось выяснить ЭК, работы ведет подрядная организация - китайский консорциум CRAEG. Но какие это работы - возобновление строительства, демонтаж или что-то еще, пока непонятно. На запрос, отправленный в CRAEG, ответа мы не получили. Не объяснили ситуацию и в City Transportation Systems (CTS), еще недавно именовавшейся "Астана LRT" и, по сути, призванной контролировать процесс. В пресс-службе нам сообщили, что "у подрядчика остались обязательства, скорее всего, это подготовительные работы в рамках договорных отношений".



Нет, не выезжали на место. Это не наша обязанность. Не мы же строим, - ответили в пресс-службе CTS.



Тем временем новость о возможной реанимации строительства скандального проекта казахстанцы восприняли с юмором.



Легче реанимировать Ленина, чем LRT, - уверен пользователь Facebook Сапарбек Ельмурат.



Столб Астана-LRT будет разыгран среди вакцинирующихся столицы, - шутит блогер Timur Baker.



Возможно, такое внимание публики к стройке даже как-то обижает чиновников.



Некоторые чиновники приобретают ангельский вид, когда журналисты задают им вопрос об LRT



Вообще LRT - это больше история про задержания и суд, а также бегства подозреваемых в жаркие страны