|"Мертвая Казстройка" LRT неожиданно ожила. Что происходит?
13:50 28.06.2021
"Мертвая стройка" LRT неожиданно ожила. Что происходит?
А. ИСАЕВ
ЭК попытался выяснить, что происходит на скандально известном объекте.
Прямо сейчас на левом берегу столицы в одной из точек на объекте можно увидеть работающую строительную технику. Вирусное видео сразу же распространилось в соцсетях, в частности в ТikTоk. Уж слишком необычно было видеть возобновление работ на объекте, который превратился в памятник коррупции.
Фотокорреспондент ЭК, проехав на место, убедился, что строительная техника действительно есть.
Как удалось выяснить ЭК, работы ведет подрядная организация - китайский консорциум CRAEG. Но какие это работы - возобновление строительства, демонтаж или что-то еще, пока непонятно. На запрос, отправленный в CRAEG, ответа мы не получили. Не объяснили ситуацию и в City Transportation Systems (CTS), еще недавно именовавшейся "Астана LRT" и, по сути, призванной контролировать процесс. В пресс-службе нам сообщили, что "у подрядчика остались обязательства, скорее всего, это подготовительные работы в рамках договорных отношений".
Нет, не выезжали на место. Это не наша обязанность. Не мы же строим, - ответили в пресс-службе CTS.
Тем временем новость о возможной реанимации строительства скандального проекта казахстанцы восприняли с юмором.
Легче реанимировать Ленина, чем LRT, - уверен пользователь Facebook Сапарбек Ельмурат.
Столб Астана-LRT будет разыгран среди вакцинирующихся столицы, - шутит блогер Timur Baker.
Возможно, такое внимание публики к стройке даже как-то обижает чиновников.
Некоторые чиновники приобретают ангельский вид, когда журналисты задают им вопрос об LRT
Вообще LRT - это больше история про задержания и суд, а также бегства подозреваемых в жаркие страны