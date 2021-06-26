Саудовского принца приговорили к смертной казни

17:10 28.06.2021

Саудовского принца Фахда бин Турки бин-Абд Аль-Азиза, племянника короля Салмана, приговорили к смертной казни. Об этом пишет вашингтонский Институт по изучению стран Персидского Залива (Gulf Institute).



Военный суд признал бывшего командующего саудовскими силами в Йемене виновным в государственной измене. Власти королевства считают, что Фахд причастен к организации антиправительственного переворота.



Опрошенные Институтом эксперты отмечают, что к аресту якобы причастен наследный принц Саудовской Аравии и министр обороны страны Мухаммед бин Салман. Таким образом он хочет заставить семью арестованного пополнить государственную казну: предполагается, что в стране ухудшается экономическая ситуация.



Фахд был арестован еще в сентябре 2020-го вместе со своим сыном.



Это не первый скандал, связанный с королевской семьей Саудовской Аравии. Наследного принца Мухаммеда также считают причастным к убийству принца Мансура бин Мукрина, который разбился на вертолете в результате несчастного случая в 2017 году. Неофициальная версия гласит, что его ликвидировал спецотряд "Тигр" (Tiger Squad), работающий на кронпринца и отвечающий за устранение диссидентов.