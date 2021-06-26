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Понедельник, 28.06.2021
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Ни хао, ни Мао. Лидеры России и Китая решили встречаться партиями, - репортаж А.Колесникова
22:45 28.06.2021

28 июня президент России Владимир Путин по видеосвязи встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, переподписал с ним Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и предложил дружить партиями. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поясняет, какими именно.

На фоне возобновляющейся офлайн-жизни видеоконференция Владимира Путина и Си Цзиньпина выглядит уже даже экзотично, что, собственно говоря, вселяет оптимизм: чем более экзотично будут выглядеть такие встречи, как эта, тем меньше в нашей жизни будет признаков пандемии (пришедшей, кстати, как раз оттуда. Но сейчас о чем угодно, но только не об этом). Тем более что Владимира Путина все реже можно застать в онлайне: в этот день он и в Георгиевский зал Кремля на встречу с выпускниками военных вузов сам пришел, да и в Женеву на встречу с Джо Байденом почти две недели назад, слава Богу, лично приехал.

А так Владимир Путин и Си Цзиньпин поделили экран телевизора поровну и словно искоса посматривали друг на друга. По крайней мере председатель КНР точно словно посматривал в ту сторону, в которой показывали Владимира Путина (может, ему и сказали, как это будет выглядеть на ТВ), причем с какой-то сострадательной (а может, ее следует назвать мудрой) полуулыбкой.

Видеоконференция была приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

И видно было, что встречаются и правда друзья. Так бывает, когда чувствуется, что чуть не в каждом слове люди пытаются как-то приободрить друга, что ли, намекнуть, дать понять, что ничего не забыли и не забудут…

- Здрассьте! - очень уж по-русски говорил председатель КНР.

- Добрый день! Ни хао! - отвечал президент России.

- Ни хао! - не растерялся и Си Цзиньпин.

- Рад вас видеть! - признавался Владимир Путин.

- Я тоже очень рад! - перебивал его Си Цзиньпин.- Уважаемый президент Путин! Я тоже очень рад, уважаемый президент Путин, мой дорогой старый друг!

И продолжал:

- Очень рад провести с вами встречу в формате видеоконференции!

Действительно, это было мало с чем сравнимое удовольствие.

Слова были сказаны вроде бы дежурные, но случайных было мало:
- Стороны поддерживают,- говорил председатель КНР,- тесное взаимодействие и координацию в международных делах. Своими усилиями отстаивают подлинную многосторонность и международную справедливость.

Ее ведь именно в этих делах катастрофически не хватает.

Си Цзиньпин призывал подражать Китаю и России (и ясно, кого призывал):

Валдайский клуб подготовил обзор современного противостояния США и Китая
- На фоне того, что мир вступил в период большой турбулентности и перемен и человечество сталкивается с различными рисками, китайско-российское тесное взаимодействие вносит в международное сообщество позитивную энергию, создавая пример для подражания в формировании нового типа международных отношений!

Он подчеркнул, что китайско-российский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве сегодня будет продлен (еще на пять лет.- А. К.):

- И этот процесс стал олицетворением формирования нового типа международных отношений и сообщества единой судьбы человечества.

Си Цзиньпин и не учил, и был в меру аккуратен, а все становилось ясно.

Следующая тема была особенно деликатной для двусторонних отношений:

- Скоро мы будем отмечать столетие создания Коммунистической партии Китая (КПК.- "Ъ"),- рассказал Си Цзиньпин.- Это самое знаменательное событие в политической жизни нашей страны в этом году! Это общий праздник всего китайского народа! Будут проведены различные праздничные мероприятия, приуроченные к 1 июля!

И вот на это Владимиру Путину, казалось, ответить нечего. КПСС, давшая жизнь КПК, давно оставила, как известно, желать лучшего. И теперь предстояло как-то обойти эту неловкость.
И председатель КНР обошел:

- Вы,- сказал он, обращаясь к Владимиру Путину,- направили сердечное поздравительное послание! Росархив передал ценные исторические архивы, связанные с ранним периодом КПК!.. Спасибо!

Владимир Путин тоже благодарно кивнул. Все-таки коллега великодушно не дал повода к малейшему недопониманию.

- В этом документе (Договоре о дружбе…- А. К.) закреплены такие принципиальные договоренности, как взаимная поддержка в деле защиты государственного единства и территориальной целостности,- произнес в ответ российский президент,- отказ от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет - в современном мире серьезное значение имеют такие договоренности (ведь кое с кем таких договоренностей нет и, судя по всему, не будет.- А. К.),- уважение суверенного права выбора общественного устройства, пути развития, невмешательство во внутренние дела…

Все эти слова, казалось, предназначались по крайней мере не только Си Цзиньпину. Да нет, не казалось.
- Важно,- продолжал Владимир Путин,- что отфиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы.

Да, для этого пришлось отдать Китаю пару островов.

И Владимир Путин подтвердил это:

- Мы много для этого и сделали, в том числе в работе по границе, годами работали над этим… мы и наши команды… и достигли нужного нам результата, приемлемого и для Китая, и для России.

То есть все-таки не четыре.

И теперь Владимиру Путину также предстояло высказаться по поводу юбилея КПК.

- Пользуясь возможностью,- произнес он,- хотел бы лично поздравить вас, вы сейчас тоже об этом сказали, с еще одной знаменательной датой - 100-летием основания Коммунистической партии Китая… В свое время Советский Союз активно поддерживал китайских коммунистов в их революционной борьбе, оказал весомое содействие в партийном и государственном строительстве в период становления нового Китая.

И что-то надо было сказать еще. Но что? А вот что:

- В России хранят память о славных страницах совместной истории,- твердо сказал российский президент.- На территории Москвы создан музей, посвященный VI съезду КПК, состоявшемуся здесь в 1928 году! И по просьбе китайских коллег действительно нашим архивным ведомством была подготовлена подборка материалов, связанных с периодом зарождения коммунистического движения в Китае!

На этом можно было бы и закончить. Но оказалось, есть еще один практический момент:
- Связи по партийной линии,- обратил внимание Владимир Путин,- являются важной составляющей частью всего комплекса двусторонних отношений. Рассчитываю, что дальнейшее развитие диалога с КПК ведущих российских партий будет способствовать еще большему углублению взаимодействия, взаимопонимания и доверия между нашими странами.

То есть если про ведущие партии, то КПК предложено сотрудничать прежде всего с "Единой Россией". Вот он, выход для всех, кроме КПРФ.

И интересно, а был ли совместный обед?

Ведь не так уж трудно представить.

Андрей Колесников

Источник - kommersant.ru
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