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|Прилетевшегося в Ашгабат КырПреза Жапарова встретил в аэропорту... всего лишь министр энергетики Пурчеков
00:23 29.06.2021
Президента Кыргызстана в аэропорту Ашхабада встретил министр энергетики Туркменистана
27 июня президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прибыл с двухдневным официальным визитом в Туркменистан, передает пресс-служба кыргызского главы.
В аэропорту Ашхабада Жапарова встретил министр энергетики Туркменистана Чарымырат Пурчеков.
Как сообщалось ранее, запланированы переговоры с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, подписание более десятка межгосударственных и межправительственных документов, а также выставка экспортных товаров Туркменистана.