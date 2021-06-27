Прилетевшегося в Ашгабат КырПреза Жапарова встретил в аэропорту... всего лишь министр энергетики Пурчеков

00:23 29.06.2021

Президента Кыргызстана в аэропорту Ашхабада встретил министр энергетики Туркменистана



27 июня президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прибыл с двухдневным официальным визитом в Туркменистан, передает пресс-служба кыргызского главы.



В аэропорту Ашхабада Жапарова встретил министр энергетики Туркменистана Чарымырат Пурчеков.



Как сообщалось ранее, запланированы переговоры с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, подписание более десятка межгосударственных и межправительственных документов, а также выставка экспортных товаров Туркменистана.