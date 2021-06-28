Визит Жапарова в Душанбе граждане Киргизии восприняли негативно, - В.Панфилова

00:39 29.06.2021

В Бишкеке опасаются провокаций со стороны Таджикистана



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

28.06.21

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Президент Киргизии Садыр Жапаров 28 июня прибыл в Душанбе из Ашхабада, где встречался с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, и принял участие в бизнес-форуме. Во вторник состоятся его переговоры с таджикским лидером Эмомали Рахмоном. Главный вопрос в переговорной повестке – демаркация и делимитации киргизско-таджикской границы, где регулярно случаются перестрелки, гибнут люди.



Последнее двухдневное обострение произошло в конце апреля. Тогда в общей сложности погибло 55 человек, около 300 жителей приграничных сел получили ранения, десятки домов были сожжены. Душанбе и Бишкек обменялись взаимными обвинениями, надзорные органы обеих стран возбудили уголовные дела по тяжким статьям.



Власти Киргизии отказались от финансовых претензий к Таджикистану и решили восстанавливать домовладения за собственный счет. Однако киргизские юристы и правозащитники пошли против власти и обратились в Международный уголовный суд с иском. Киргизский юрист Сания Токтогазиева просила инициировать расследование действий военнослужащих Таджикистана "по факту совершения военных преступлений против мирного населения Киргизии". Однако администрация президента Жапарова от этого иска дистанцировалась.



Визит Жапарова в Таджикистан представители киргизской общественности расценили как предательство национальных интересов. Не исключено, чтобы размыть негативный фон, власти Киргизии придали визиту Жапарова региональное значение. 27–28 июня глава Киргизии побывал в Ашхабаде. Ранее он посетил Ташкент и Нур-Султан, а также Москву и Анкару.



"Визит Жапарова в Душанбе будет преподноситься как некая региональная политика Киргизии в Центральной Азии, поскольку особых взаимоотношений Киргизии с Туркменией не было и нет – необходимо было отвлечь внимание от Таджикистана. Кроме того, это еще один шаг для утверждения самого себя как признанного в мире президента – нужно показать, что его принимают на равных. При этом по итогам его визитов каких-либо важных решений принято не было", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев.



Вместе с тем эксперт считает, что "любые переговоры лучше, чем война". "Можно позитивно оценить попытку Жапарова в урегулировании пограничного вопроса через визит и переговоры. Но я не думаю, что эти переговоры будут эффективными. Скорее это может оказаться временным замораживанием конфликта. Все принятые в Душанбе решения, какими бы благими они ни были, могут остаться невыполненными киргизской стороной. Полемика в киргизском обществе показывает, что его представители не склонны идти на какие-то компромиссы и уступки", – считает Князев. В Киргизии из Таджикистана сегодня лепится образ врага и агрессора. Неправительственные организации, в том числе юридические, правозащитные и прочие, с их инициативами обращаться в международные суды, лишь доказывают неспособность искать компромиссы, которые при решении пограничных вопросов являются единственным реальным путем к мирному урегулированию.



Бишкекский политолог Марс Сариев, напротив, считает, что Жапарова принимают как совершенно легитимного президента Киргизии, с ним считаются. И это контрастирует с тем периодом, когда к власти приходили Курманбек Бакиев или Алмазбек Атамбаев. "Лидеры стран, в которых уже побывал Жапаров, принимали его хорошо и признали как полноценного главу полноценного государства", – сказал "НГ" Сариев.



По его мнению, не стоит при этом ожидать от стран каких-либо преференций или прямой экономической помощи, поскольку помощь уже оказывается конкретно по линии борьбы с пандемией и по ряду экономических вопросов. Он считает, что визит в Таджикистан – дальновидный ход со стороны главы Киргизии. Хотя большинство ее жителей, которые не понимают большой политики, рассматривают этот визит с позиции страны, пострадавшей в результате агрессии Таджикистана. А с политической точки зрения это правильный ход для разрядки ситуации на границе, которая обостряется, в том числе и на внешних рубежах Таджикистана с Афганистаном, где талибы вытесняют правительственные формирования: уже более 150 афганских военнослужащих перешли на таджикскую территорию, а всего Таджикистан готовится принять до 10 тыс. афганских беженцев.



По словам Сариева, на узбекско-афганской и туркменско-афганской границах пока тихо. 53 афганских военнослужащих, перешедших на узбекскую территорию, были выдворены обратно. "Это создает общую нервозную обстановку в Центральной Азии, а таджикское направление более опасное, и не исключено, что именно оттуда стоит ждать провокаций. Дело в том, что в рядах "Талибана" (организация запрещена в РФ) много группировок с этническими таджиками. И именно эти группы представляют большую опасность", – сказал "НГ" Сариев. Поэтому он называет визит Жапарова в Таджикистан своевременным и закономерным, надеясь, что постоянная напряженность на таджикскокиргизской границе наконец снизится.