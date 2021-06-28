COVID-19: все следы ведут в США? Против России развязана биологическая война, - В.Панов

00:40 29.06.2021 Валерий Панов

28.06.2021



Это не может быть просто совпадением. Когда недавно в Сочи проходила II Международная научно-практическая конференцию по биологической безопасности, в западных СМИ появилось сообщение о том, что эпидемия коронавируса, похожая на пандемию COVID-19, возникла более 20 тыс. лет тому назад в Восточной Азии. По мнению представителей нескольких университетов США, вспышки заражений коронавирусом были обнаружены… как вы думаете, где? Разумеется, на территории, прежде всего, нынешнего Китая, Тайваня (тоже Китай), КНДР, Монголии, ну а потом уже, можно сказать, для круглого счета, - Японии и Южной Кореи.



Вполне естественно, что находка была сделана именно американскими учеными, так как она прекрасно вписывается в логику Вашингтона, который на голубом глазу обвиняет Пекин не только в создании коронавируса, но и в утечке этой опасной инфекции из лаборатории в Ухане. Обвинить в собственных просчетах и свалить свою вину на неугодных - это всегда было в стиле внешней политики США. Здесь они до отвращения традиционны. Вместе с тем конкретные факты из современной биологической реальности в отличие от сомнительного американского открытия утверждают обратное.



Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на конференции, напомнил о биологических рисках, исходящих от Вашингтона, и об угрожающей "нашим интересам биологической активности США, особенно вблизи от российских границ".



Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил: в мире наблюдаются явные признаки того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях. По его словам, происходит возрождение биологического оружия. Он призвал мировое сообщество обратить внимание на совпадение мест вспышек опасных заболеваний с расположением зарубежных биологических лабораторий некоторых стран. "Их деятельность (лабораторий) строго засекречена и ведет к утрате суверенитета в сфере биобезопасности теми государствами, на территории которых эти объекты находятся",- сказал секретарь Совбеза РФ.



Подвела черту под выступлениями на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения" глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Риски, которые мы оцениваем сегодня, конечно же, связаны с невероятной близостью зарубежных лабораторий, с участием министерств обороны иностранных государств, третьих стран … вблизи нашей страны. Непонимание того, что происходит, целей и задач этих лабораторий - это один из высочайших рисков для нашей страны", - сказала она. Продолжающаяся пандемия коронавируса является первой в этом столетии, но далеко не финальной, подчеркнула Попова. "Мы должны быть готовы к отражению любых форм, провоцирующих возникновение таких ситуаций", - заявила глава Роспотребнадзора.



Судя по всему, российское руководство прекрасно владеет ситуацией на фронтах биологической войны, ведущейся, в первую очередь, против России. Именно так: сразу на нескольких фронтах и именно против России. Вирусолог, международный эксперт по биологической безопасности Григор Григорян в интервью армянскому изданию VERELQ высказал, в частности, мнение об опасности лабораторий США у границ России. По его словам, есть веские основания полагать, что там разрабатывается биологическое оружие.



США - единственная страна в мире, которая до сих пор на официальном и неофициальном уровнях агрессивно блокирует создание механизма контроля реализации Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия 1972 г.



Именно поэтому в американские биолаборатории на территории СНГ не может попасть инспекция ни из Китая, ни из России, ни из какой-либо другой страны, отметил Григорян.



В то же время вспышки, например, африканской чумы свиней (АЧС) в Восточной Европе складываются в общую картину системы, в рамках которой США испытывают биологическое оружие для третьей мировой войны, написал колумнист Sputnik Латвия Александр Хроленко. Особую роль в этой системе США отводят странам Прибалтики. По мнению Хроленко, такие вспышки болезни очень парадоксальны, потому что вирус АЧС не отличается устойчивостью к условиям северных широт, и это свойство могло быть создано только в лабораторных условиях. При этом вспышки АЧС почти синхронно произошли во многих государствах - Грузии, Украине, Молдавии, Польше, странах Прибалтики. И если бы деятельность биолабораторий США была предназначена для купирования таких случаев, подобного не произошло бы.



Кажущийся парадокс связывается с широкой сетью биологических лабораторий Пентагона в этих странах. Очевидно, США разрабатывают и изучают влияние новейших видов вирусов на людей в разных регионах - прямо или опосредствованно, через АЧС и подрыв продовольственной безопасности. Кроме того, утверждает Хроленко, на просторах СНГ и в Прибалтике национальные системы эпидемиологического надзора переводятся на американские стандарты. Электронные системы сбора, обработки, хранения и передачи информации о каждом подозрительном случае заболевания отправляют отчет в США.



Заметим, что заявление Александра Хроленко американцы не подтвердили, но и не опровергли, что типично для них, когда дело касается очевидных вещей, но не благоприятных для США. К тому же СМИ неоднократно публиковали материалы об опасных экспериментах, проводимых американцами на территориях некоторых стран бывшего СССР. Несколько лет тому назад французские журналисты рассказали, что Грузия под прикрытием осуществления программы по предотвращению распространения биологического оружия начала работы над созданием различных вирусов на своей территории. В частности, по данным французов, микробиологи и вирусологи США из института медицинских исследований инфекционных болезней армии США (USAMRIID, Форт-Детрик) и Грузии из Института бактериофагов, микробиологии и вирусологии г. Тбилиси проводили исследования возбудителей холеры и новых методов их идентификации.



Согласно заявлению созданной недавно международной Коалиции по продолжению борьбы и развертыванию нового международного движения о запрещении разработки и распространения биологического оружия, Пентагон еще в 2000 г. вынужден был признать, что в рамках секретной программы "Проект–112" проводились испытания биологического оружия в Египте, Либерии, Южной Корее и Японии. Испытательными полигонами также были Пуэрто-Рико и Гавайи. В дальнейшем американские военные расширили работы по модификации, производству и испытанию новых видов смертельных заболеваний, создав по всему миру 1495 биологических лабораторий третьей степени защиты.



Опасные виды заболеваний, модифицированные в этих лабораториях, уже применяются для подрыва сельского хозяйства, а также против населения государств, враждебных политике Вашингтона и, в частности, против России, Китая и Ирана.



Непосредственно этим занимается Агентство по предотвращению угроз департамента обороны США, которое собирает штаммы наиболее опасных заболеваний по всему миру и модифицирует их через сеть своих лабораторий. Вслед за созданием таких объектов на территории бывшего Советского Союза участились случаи нетипичных для этих климатических широт заболеваний с токсичными штаммами, что позволяет предположить, что они могли иметь искусственное происхождение.



Так, после открытия Центра Лугара в Грузии произошло сильное ухудшение ситуации с болезнями, распространяемыми насекомыми. Еще в 2018 г. Игорь Гиоргадзе, бывший грузинский министр госбезопасности, на пресс-конференции в Москве обнародовал серию материалов о работе этой американской лаборатории. А распространение африканской чумы свиней в Харьковской области должно было обеспечить появление этой болезни в России, прежде всего, в Белгородской, Курской, Орловской, Ростовской и Воронежской областях.



Кстати, известно, что одна из биолабораторий функционировала также в Крыму. Там американцы планировали создать центр, подобный грузинскому, - "им. Лугара".



По словам бывшего члена комиссии по биологическому оружию ООН Игоря Никулина, на Украине теперь "гуляют" разные эпидемии: то корь, то краснуха, то туберкулез, то столбняк, то холера и т.п. И тут же американцы предлагают украинцам вакцины. Не бесплатно, конечно. Очень удобно и выгодно. Возможно также использование вирусов, которые будут действовать избирательно. "Такие вирусы есть и сейчас. Например, Эбола, Ласса, Марбург. Гемморагические лихорадки (острые вирусные заболевания), которые они вызывают, действуют в основном на негроидную расу, птичий грипп - на монголоидную, атипичная пневмония на индоевропейцев", - утверждает он.



Только за последние десять лет США создали более 400 лабораторий по всему миру, в которых разрабатываются новые виды биологического оружия и вакцины к ним. Около сорока таких лабораторий находятся в странах бывшего СССР. Это Украина, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан, Киргизия и Казахстан. Был в этом списке и Узбекистан. 22 июня МИД страны официально заявил, что в лабораториях Узбекистана не ведутся разработки биологического оружия. Поверим. Между тем на Украине 15 таких объектов: во Львове, Одессе, Виннице, Ужгороде, Херсоне, Тернополе, под Киевом, Луганском и в опасной близости от Крыма. В соседней Грузии на сайте американской военной лаборатории были в открытом доступе выложены патенты на "беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных насекомых" и "боеприпас с токсичным содержанием для проведения диверсионных операций", сообщала "КП".



По мнению экспертов, Соединенные Штаты создают своего рода кольцо "биологической ПРО" вокруг России.



"Мы знаем, что американцы имеют целый ряд программ, в том числе с нашими соседями, которые посвящены исследованиям в сфере биологии. И их отказ создать механизм контроля за выполнением требований Конвенции по биологическому и токсинному оружию наводит на мысль о том, что эти исследования не совсем мирные", - отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Партнерами США в рамках программы по размещению референс-лабораторий (ЦРЛ. - лаборатория для микробиологических исследований) по периметру России являются суверенные государства: Украина, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. В Киргизии общий контроль за оборотом в стране потенциально опасных биоматериалов осуществляет Канада.



Но самое удручающее то, что Азербайджан, Украина, Грузия и Казахстан передали Институту патологии Вооруженных Сил США национальные коллекции патогенных микроорганизмов, доставшиеся им в наследство от совместной работы в СССР. Тбилиси, например, подарил американцам все коллекции штаммов сибирской язвы, бруцеллеза, чумы и туляремии. Баку поделился уникальными штаммами чумы, сибирской язвы, холеры и других опасных заболеваний. Астана предоставила коллекцию штаммов чумы и сибирской язвы. Что называется, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты… А какое сравнение лучше подходит в данной ситуации?



Таким образом, далеко не случайно в течение последних 20 лет американцы препятствовали возобновлению переговоров по протоколу рассмотрения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. США это выгодно.



Коронавирус создали искусственно, его вывели в лаборатории. Пандемия, охватившая планету, - это первый этап третьей мировой войны. В этом уверен бывший член комиссии по биологическому оружию ООН военный эксперт Игорь Никулин.



"COVID-19 не может быть природным, и был создан в лаборатории. По сути, с пандемии началась третья мировая война. Она будет не такой, как мы представляли раньше - с ядерным оружием и всеобщим разрушением. Оно уже не нужно, к чему такие сложности. Вот же, запустил вирус и ищи концы", - заявил Никулин, которого цитирует сайт URA.RU.



По его мнению, все началось еще в 2019 г., летом. Над вирусом работали в лабораториях американского Форт-Детрика. Здесь за несколько месяцев до начала пандемии федеральное агентство CDC закрыло ведущую военную биолабораторию США за нарушение правил безопасности при обращении с крайне опасными биоагентами. После этого в доме престарелых, расположенном в 50 км от Форт-Детрика, произошла вспышка неизвестного респираторного заболевания. СМИ объявили о новой легочной болезни в США. Власти не контролируют монстра, уверен Никулин. Никто, даже президент, по сути, не знает, чем там занимаются в лабораториях. Трамп, кстати, неоднократно заявлял, что COVID-19 разработан в китайской лаборатории в Ухане и распространился из-за утечки. Президент США даже грозил подать на Китай в суд. Сегодня Китай, в свою очередь, требует у американских властей объяснить вспышку загадочного вируса в Форт-Детрике. А в ответ - очередные обвинения Вашингтона в адрес китайской стороны. Пока конца этому не видно. "Надо садиться за стол переговоров и подписывать какой-то меморандум о механизме контроля. Иначе человечество ждут печальные времена, мир под угрозой", - предложил Никулин.



Экономист, академик РАН Сергей Глазьев в беседе с "Царьградом" говорит, что биологическое оружие может создаваться, в том числе, для ударов по экономике разных стран, снижения цен на нефть и пр. Эксперт считает, что даже бушующий сейчас в мире коронавирус могли создать рукотворно. "Главная мишень - это Китай и Россия, поскольку именно здесь ситуация вышла из-под их контроля. С одной стороны, Китай сегодня стал страной номер один по экономике в мире и продолжает обгонять США по темпам роста в три раза. А Россия - единственная страна, которая имеет военный паритет и которая тоже вышла из-под их контроля", - считает Глазьев. Такой вот управляемый хаос...



В конце прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что в американских биологических лабораториях, расположенных за рубежом, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. Если это действительно так, то нетрудно понять различные странные поступки американских политиков за последние годы, в частности нападки на Уханьский институт вирусологии в целях отвлечь внимание общественности. При этом, как сообщало EADaily, США сами активно финансировали исследования в Азии и участвовали в проектах по созданию искусственного коронавируса, проводя опыты как в Китае, так и США.



Еще в 2015 г. ученые из пяти американских, швейцарских и китайских институтов создали искусственный коронавирус, который приводит к тяжелому острому респираторному синдрому (SARS). Правда, пока нет прямых доказательств того, что он мог стать причиной пандемии COVID-19. Думаю, будут…



Однако еще тогда ученый мир с опасением отнесся к исследованиям, которые ничего, кроме нового опасного вируса, по сути, не дали.



Теперь западные СМИ, прежде всего американские и британские, наперебой доказывают "китайское" происхождение коронавируса. Однако недавно выяснилось, что в Британии о неизбежном появлении новой смертельно опасной "заразы" знали задолго до начала пандемии. Британский ученый Мартин Рис еще в 2002 г. предсказал, что до 31 декабря 2020 г. в мире случится чрезвычайная катастрофа, вызванная утечкой из биолаборатории. В результате погибнет не менее одного миллиона человек...



В 2012 г. Рис создал в Кембридже Центр по изучению экзистенциальных рисков (CSER). Список угроз для человечества, составленный им почти десять лет тому назад, выглядит просто пророческим. На первом месте - пандемия, вызванная утечкой вируса из лаборатории. Не станем перечислять остальные предсказанные им угрозы, в данном случае интересно другое. В 2014 г. он описал сценарий будущей пандемии. При этом сослался на опыт ученых, работавших в голландской лаборатории и в лаборатории Висконсина. Ранее там модифицировали вирус птичьего гриппа H5N1, повысив его заразность и летальность так, что он напоминал вирус "испанки", убившей в свое время десятки миллионов человек.



Удивляет, насколько точно прогнозы CSER воплощаются в реальность. Как будто британские ученые планируют глобальные катастрофы. А может, так оно и есть?



Наука давно стала инструментом человеконенавистнической политики стран Запада, в первую очередь - США и Британии.



Военно-политическая экспансия США проявляется не только в продвижении к границам России войск НАТО, военных баз и систем ПРО, в подготовке цветных революций, но и в создании по периметру российских границ сети референс-лабораторий, где под предлогом защиты населения от смертельных вирусов и болезней американские "ученые" трудятся над созданием биологического оружия.



"В современных условиях обеспечение биологической безопасности является весьма актуальной задачей, решение которой невозможно без объединения усилий всего международного сообщества. Это в полной мере подтвердила пандемия коронавирусной инфекции… Очевидно, что эффективное противостояние угрозам биологического характера требует самого тесного взаимодействия профильных государственных ведомств, научных и медицинских сообществ", - подчеркнул президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам конференции. Как видим, на конференции не было прямо сказано о рукотворном создании коронавируса. Однако вполне определенные посылы к его искусственному происхождению и вероятные адреса, по которым готовят "заразу", позволяют предположить, кто конкретно и с какой целью затеял эту смертоносную "игру" против человечества. Для меня однозначно: следы COVID-19 ведут в США. Источник - stoletie.ru

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