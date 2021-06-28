 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У Москвы и Пекина нет общих ценностей, но есть общий противник, - В.Скосырев
00:41 29.06.2021

Путин и Си Цзиньпин подтвердили верность стратегическому партнерству
Владимир Скосырев

28.06.21

Мост, возведенный в 1957 году с помощью советских специалистов, все еще активно используется в Ухане.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели в видеоформате переговоры в связи 20-летием российско-китайского договора о дружбе. Обсуждались перспективы развития двусторонних связей, международные вопросы. У лидеров двух стран прекрасные личные взаимоотношения. Но, как утверждают эксперты на Западе, две державы не объединяют общие ценности, а на низовом уровне контакты между россиянами и китайцами носят чисто коммерческий характер. Поэтому партнерство не прочное. На самом деле люди сохранили память о сражениях против общего врага во Второй мировой войне. В эти дни в КНР вспомнили и о помощи, которую СССР оказал ей после революции.
Главным итогом переговоров стало решение продлить Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный 16 июля 2001 года в Москве. "Сегодня мы с вами примем совместное заявление, в котором будет официально объявлено о продлении договора. Будем всесторонне обобщать успешный опыт поддержания целеустремленного, энергичного и устойчивого развития китайско-российских отношений", – сказал Си Цзиньпин.

Путин отметил, что в этом договоре закреплены взаимная поддержка в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, отказ от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет, уважение суверенного права выбора общественного устройства и пути развития, невмешательство во внутренние дела.

В последние недели в российской и китайской прессе высказывались предположения, что Путин может посетить Китай для участия в церемониях, посвященных знаменательной дате. Этого не произошло. Возможно, помешал коронавирус, а возможно, и то, что в Китае сейчас готовятся к другим торжествам – 100-летию Коммунистической партии, которое выпало на 1 июля.

На фоне происшедшего обмена мнениями комментаторы на Западе и в Восточной Азии вновь принялись обсуждать больную для них тему: каковы пределы сближения двух держав, и не заключат ли они в конце концов военный союз. Причем, сокрушается на страницах газеты Hill Уильям Меллони, сотрудник Colorado Christian University, именно враждебная политика США подталкивает Россию и Китай к все более тесному сплочению. Их лидеры справедливо полагают, что Вашингтон и его союзники замышляют свергнуть режимы в обеих странах, поощряя диссидентов и противников существующей власти. Последние решения G7, Евросоюза и НАТО , по оценке Меллони, могли лишь укрепить Путина и Си в этом убеждении.

Однако обозреватели CNN Нестор Ган и Бен Уэсткот находят утешение в том, что у России просто не было иного выхода, кроме как совершить поворот на Восток, в сторону Китая, поскольку Запад налагал на РФ все новые и новые санкции. А потому отношения России и Китая – это партнерство ради удобства, в основе которого лежат конъюнктурные политические соображения. И поскольку две державы не объединяют общие ценности и идеология, это партнерство не будет долговечным.

Комментаторы могли бы вспомнить, что в 1960–1970-х годах именно идеология, вернее споры о том, кто более верный марксист-ленинец, поссорили Москву и Пекин. С тех пор ситуация изменилась. И для Москвы, и для Пекина важно иметь безопасную границу, протянувшуюся более чем на 4 тыс. км, развивать торговые связи, инвестиционное сотрудничество, благо экономика двух стран во многом взаимодополняема.

Как раз в эти дни главная газета ЦК КПК "Жэньминь жибао" напомнила о том, что дружба с Россией – это не конъюнктура, она имеет глубокие корни. В октябре 1957 года в городе Ухане был возведен мост через реку Янцзы, который называют первым мостом через главную водную артерию Китая. А руководил строительством советский эксперт Константин Силин. Ему помогали другие советские инженеры.

Галина Куликова, первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, сказала "НГ", что после основания КНР на помощь в восстановлении разрушенного войной хозяйства были направлены 10 тыс. советских людей. Главным советским экономическим советником был Иван Архипов. Тогдашний глава правительства КНР Чжоу Эньлай наградил Архипова медалью.

Сама Куликова начала работать в этом обществе в 1960 году. За минувшие годы довелось пережить всякое. Во время "культурной революции" ее вдохновители клеймили советский ревизионизм. Но даже тогда общество продолжало работать, чествовало выдающихся деятелей китайского государства и культуры. Вклад этой женщины оценил Си Цзиньпин, наградивший Куликову орденом Дружбы. Этого ордена удостоились также Путин и пятеро других руководителей зарубежных государств.

Источник - ng.ru
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