Визит Садыра Жапарова в Туркменистан. Чего удалось достичь

07:17 29.06.2021

29 июня 2021, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Заместитель председателя кабинета министров - министр экономики и финансов Акылбек Жапаров и министр иностранных дел Руслан Казакбаев подвели итоги официального визита президента Садыра Жапарова в Туркменистан.



Акылбек Жапаров отметил, что подписанные документы о торгово-экономическом сотрудничестве и его расширении придадут большую динамику в экономических отношениях между Кыргызстаном и Туркменистаном. При этом сегодня стороны не могут похвастать большим объемом товарооборота. В прошлом году он вырос на 15-30 процентов, но составил только $11,7 миллиона.



Президенты поставили задачу, чтобы показатель вырос на 10-20 процентов.



"Туркменская сторона готова построить здание торгового дома Туркменистана. Думаю, что это плодотворно повлияет на наших производственников и промышленников. Планируется строительство пятизвездочного отеля-здравницы на Иссык-Куле. Наша делегация приглашена на первую декаду августа, чтобы посмотреть, как эти проекты продвигаются в Туркменистане. Если наша делегация сочтет нужным, то уже в этом году будет начато строительство круглогодичной здравницы", - сообщил Акылбек Жапаров.



Он подчеркнул, что визит можно назвать успешным. Было подписано много документов, достигнута договоренность о транспортной логистике, решены вопросы и запросы кыргызской стороны в области поставки газа и электроэнергии в страну.



Это говорит о том, что мы получили доступ к рынку газа и электроэнергии Туркменистана.



Акылбек Жапаров

Он считает, что это поможет решить вопрос дефицита в осенне-зимний период в Кыргызстане.



Министр иностранных дел Руслан Казакбаев также оценил официальный визит Садыра Жапарова в Туркменистан как успешный.



"Кыргызстан и Туркменистан - это стратегические партнеры и братские народы. Мы также активно сотрудничаем и являемся надежными партнерами в рамках ООН, ОБСЕ, Совета сотрудничества тюркоязычных государств, СНГ и других многосторонних площадок", - сказал министр.



Руслан Казакбаев сообщил, что во время переговоров также были обсуждены вопросы международной безопасности - это вопросы современных вызовов и угроз.



Речь шла относительно ситуации в Афганистане, вопросов борьбы с наркотрафиком и международным терроризмом и экстремизмом.



Руслан Казакбаев добавил, что были затронуты вопросы о сотрудничестве в области энергетики. Есть предварительная договоренность о поставке природного газа и электроэнергии в Кыргызстан через территории соседних республик по приемлемым для страны ценам. Важно отметить, что все вопросы и договоренности соответствовали дружеским и братским отношениям двух стран.



------------------------------------



По итогам переговоров президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приняли совместное заявление. Об этом сообщили в пресс-службе лидера КР.



В заявлении отмечается, что переговоры прошли в атмосфере дружбы и взаимного доверия. Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, рассмотрели весь комплекс кыргызско-туркменских отношений и обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес. В документе указана позиция сторон по всем аспектам взаимодействия.



В том числе главы государств отметили необходимость налаживания и укрепления сотрудничества двух стран в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 и другими вызовами современности, такими как терроризм и экстремизм, нелегальная миграция и торговля людьми, незаконная торговля оружием, оборот наркотических средств и кибербезопасность.



Подчеркнута значимость активизации контактов между Жогорку Кенешем Кыргызстана и Милли Генгешем Туркменистана.



Отмечена необходимость дальнейшего усиления и повышения эффективности работы совместной Межправительственной кыргызско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Особо обозначена важность создания благоприятных экономических, финансовых и правовых условий для предпринимательской деятельности, повышения возможностей выхода товаров и услуг на мировые рынки.



Президенты констатировали факт наличия благоприятных условий для дальнейшего наращивания сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, промышленности, торговли, сельского хозяйства и регионального сотрудничества.



Поэтому Кыргызстан и Туркменистан планируют создавать совместные производства.



Главы государств подтвердили, что углубление сотрудничества в сфере транспорта имеет ключевое значение в развитии международной торговли. Садыр Жапаров и Гурбангулы Бердымухамедов поручили соответствующим структурам двух стран проработать вопросы реализации инвестиционных проектов по строительству объекта курортно-рекреационной сферы "Туркменистан" в Кыргызстане и торговых домов в двух странах.



Стороны договорились усилить кооперацию между странами в топливно-энергетической сфере в части поставок природного газа, электроэнергии, а также сжиженного газа из Туркменистана в Кыргызстан. Президенты также рассмотрели возможности поставок минеральных удобрений из Туркменистана в Кыргызстан и отметили наличие большого потенциала сотрудничества двух стран в сфере сельского хозяйства.



"Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил искреннюю признательность президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и всему туркменскому народу за оказанное кыргызской делегации гостеприимство, теплый и дружественный прием и пригласил его посетить Кыргызстан с официальным визитом в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - говорится в сообщении.