Как одурачивают русскую Украину, - А.Новожилов

07:49 29.06.2021 Шарий и Портнов – в чем глубинный конфликт?

Алексей Новожилов

28.06.2021

Как одурачивают русскую Украину

Хозяева Украины сейчас открыто заняты системным структурированием и взятием под контроль всего спектра политических сил "незалежной" – от правого ее края до левого. Очевидная цель – закрепить майданный проамериканский режим в предсказуемо-управляемом состоянии на необходимый срок, забетонировав успех 2014 года до часа "Икс", превратив Украину в надежную управляемую гранату с предохранителем под боком РФ…



Хозяев Украины будем здесь называть Американским посольством (АП), поскольку оттуда исходят команды и "сигналы" – как одобряющие режим, так и грозящие Зеленскому пальцем.



Речь о том, что, судя по некоторым маркерам (о которых ниже), ручными на Украине должны быть не только националисты и "прозападная оппозиция", но и условно "пророссийская".



С националистами у АП особых проблем нет. Самая "идейная" их часть уже структурирована, это "Азов" (запрещен в РФ), который по подсказке бессменного главы МВД Арсена Авакова давно занял правильную позицию в крайне правой точке спектра, выскакивая оттуда на свет время от времени по команде "фас". Вождя "Азова" Андрея Билецкого АП силится превратить в этакого респектабельного господина, регулярно вставляя его в телевизор каналов олигарха Рината Ахметова. Несистемных отмороженных националистов структурируют под Сергея Стерненко, известного одесского убийцу, которого выпустили на свободу после того как осудили на 7 лет за похищение и пытки человека. Суд над ним за убийство одессита в 2018 году явно заторможен на непредсказуемый срок. Самого Стерненко АП превращает в "молодого интеллигента", борца со всем русским, выдав ему красивые круглые очки. Вокруг Стерненко группируются отморозки всех мастей, включая клиентов психиатрических больниц. В украинских СМИ предпочитают называть их "фан-клубом Стерненко". Самых неуправляемых националистов или тех, кто мыслит себя самостоятельным игроком, сажают, как это случилось с бывшим командиром карательного батальона "Донбасс" Семеном Сэмэнченко. Его обвиняют в создании незаконного вооруженного формирования (ЧВК) и обстреле из гранатомета здания телеканала "112 Украина" в 2019 году. 22 июня 2021 года Апелляционный суд Киева оставил его в СИЗО, не выпустив под залог. Не взято в расчет (по заявлению Семенченко), что он по заданию украинской спецслужбы готовил боевиков Республики Беларусь для свержения Александра Лукашенко в 2020 году.



Кураторы режима Зеленского показывают, что никакая самодеятельная активность им ни к чему, а с неугодными каналами режим разберется системно и более радикально, чем устройство против этих отдельных каналов террористических актов.



Далее в правом сегменте кучкуются разного рода "заслуженные" вроде А. Парубия и А. Турчинова, которые прилепились к партии Порошенко "Европейская солидарность". Еще ближе к центру находится Юлия Тимошенко со своим неизменным "фан-клубом". Таким образом, всего такого русофобского, пляшущего толпой под звуки свистулек американского оркестра, в правом сегменте много. Зелеными "Слугами" Зеленского занят центр с заползанием этой соросовско-пинчуковско-коломойской братии на левый фланг. Заметим, что зеленый цвет надежды давно уже превратился на Украине в цвет гнилой осени, в коричневый.



На левом фланге, условно "пророссийском", зачистка и структурирование сегмента в разгаре. Это самое интересное. Процесс там много сложнее, чем на русофобском фланге.



Началось все в июле 2020 года со скоротечной ликвидации небольшого телеканала КРТ ("Киевская Русь"). Продолжено в феврале 2021 года закрытием известных ТВ-каналов "112", NewsOne и Zik. Сам Виктор Медведчук, теневой владелец каналов, глава Политсовета и председатель стратегического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), обвинен по статье "Государственная измена" и посажен судом под домашний арест, пока до 9 июля. Финансовые его активы и активы его жены, известной тележурналистки Оксаны Марченко, арестованы. Таким образом, Медведчук удален из политического процесса. 24 июня власти вновь провели шквал обысков по его адресам, включая квартиру тещи, отыскивая улики "измены".



На вопрос, как на такую откровенно противозаконную, политически мотивированную акцию мог решиться Зеленский – ответ прост. Санкции против Медведчука США ввели еще в 2014 году. Теперь, судя по всему, из АП Зеленскому было сделано такое предложение, от которого тот не рискнул отказаться. Предложили что-то вроде: либо выполняешь то, что нужно для укрепления наших западных завоеваний под боком России, либо этим укреплением займется человек боле понятливый.



Не исключено, предложение было сделано и в более жесткой форме, с конкретными примерами, что будет, если Зеленский вспомнит о предвыборных обещаниях.



Рядом с В. Медведчуком в его, повторимся, условно "пророссийском" сегменте, в ОПЗЖ, имеется влиятельная группа "Юрий Бойко – Сергей Левочкин". Бойко – сопредседатель ОПЗЖ, Левочкин – председатель исполкома. Власти их не трогают. Они в неприкосновенности. Почему? О компромате на Бойко, о "вышках Бойко", все слышали. Он на крючке и хозяевам Украины не опасен. Что же касается Левочкина, тут еще все проще. При президенте В. Януковиче Левочкин был очень влиятельной фигурой – главой Администрации президента. Он контролировал все новостные и политические рубрики всех СМИ, которые и раскручивали Майдан 2013/2014, и раскрутили огненный смерч. Поэтому никто особо не удивлен, что у Левочкина на Украине все хорошо, как все хорошо и у его Inter Media Group, в которую входит и телеканал "Интер", работающий по повестке Зеленского. Интересная подробность: совладелец "Интера" и главный бенефициар олигарх Дмитрий Фирташ с 2014 года находится под арестом в Австрии. В 2019 году начата процедура по экстрадиции Фирташа в США.



В недавнем интервью известный украинский политик и бизнесмен в изгнании Олег Царев рассказал о грядущем "раскулачивании" Фирташа. О том, что "у Фирташа есть свои партнеры, как в свое время были партнеры по партии у Виктора Медведчука", что им "выгодно, чтобы у Фирташа были проблемы". Само по себе сравнение симптоматично.



Кроме группы Бойко-Левочкина на левом фланге, давно зачищенном от коммунистов-социалистов, а теперь и от Медведчука, одиноко торчит неприятная для властей фигура несистемного Анатолия Шария, который ни шатко ни валко, но набирает политический вес. Известность и свой "фан-клуб" Шарий получил как блогер, многие годы остроумно, а местами и глубоко критикуя майданный режим. На последних местных выборах его партия получила несколько депутатских мест в городских советах, обойдя конкурентов. Несистемным политиком Шарий является именно в том же смысле, в каком несистемным политиком в США был Трамп. Кому-то покажется, что соотносить Шария с Трампом перебор. Но с учетом масштабов США и Украины, для уяснения сути дела – вполне корректно.



У Шария даже есть очевидный "перевес": президентом он не был, а съесть его хотят как настоящего! На нейтрализацию Шария и нейтрализацию его маленькой партии брошены огромные силы! Это интересно.



Ни при Порошенко, ни пока при Зеленском украинские власти дотянуться до него не могут. В Европе у Шария статус политического беженца. После того, когда появилась информация, что Киев готовит его физическое устранение, власти Испании, где он проживает, обеспечили ему охрану. На Украине тем временем была запущена процедура по запрету его партии, применяются самые нечистоплотные методы. На самого Шария возбуждено несколько политически мотивированных дел. Привычный набор: "госизмена", "разжигание розни", что уже само по себе вызывает к нему симпатии "антимайданного народа". Не ослабевают попытки компрометации Шария и как личности, вбросами мнений разного рода "экспертов" вроде пресловутого "экс-адвоката Фейгина". Как правило, Шарий в своих блогах и, что немаловажно, в международных судах отбивается от атак.



Неожиданностью для многих оказалась серия его нападок на юриста Андрея Портнова. Прежде многие считали их соратниками и друзьями. Шарий обвинил Портнова в том, что тот в Офисе президента является автором технологий по запрету Партии Шария. Более того, Шарий сообщил, что Портнов пытался заманить его на Украину, собственно, проводил классическую операцию "Трест" (так ГПУ заманило в СССР Бориса Савинкова и Сиднея Рейли, чтобы убить). "Трест" обычно срабатывает в разных вариациях. Но Шарий, как он сам признался, уже упаковав чемодан, от возвращения вдруг воздержался. Тогда против него и были применены другие методы – по запрету партии и пр. Еще более удивительным показался ответ соратницы Портнова Елены Лукаш (министр юстиции при Януковиче), которая на канале "Наш" более часа выгораживала Портнова, выливая грязь на Шария. Удивило то, что набор ее обвинений странным образом совпадал с тем набором, который выдвигался против Шария официальной пропагандой, Офисом президента и соответствующими "экспертами".



Неожиданностью это оказалось для тех, кто с чистым сердцем воспринял действия Портнова, когда тот вернулся на Украину и взялся бесстрашно критиковать экс-президента Порошенко, именуя его "главным военным преступником", называя группировки националистов "бродячими бандами", которые следует ликвидировать, посадив человек 200... Всем недоброжелателям Майданного переворота 2013/2014 это нравилось. При этом мало кто вспоминал, кто таков Портнов в прошлом. А кто вспоминал – держал скепсис при себе, понимая, что объективно Портнов выполняет правильные действия: "мочит Майдан". Предостережения отдельных блогеров, вроде экстравагантной Татьяны Монтян, что Портнов еще тот жук, мало кого волновали. При этом любому наблюдателю было понятно: Портнову на Украине даны железные гарантии безопасности и предоставлена определенная свобода действий в обмен на нечто полезное властям, на некие обязательства с его стороны. Этим и объясняется его "бесстрашие".



Осведомленные люди помнят, что Портнов изначально был связан с олигархом Игорем Коломойским. В 2002 году учредителем адвокатской фирмы Портнова "Корпоративные технологии" было "коломойско-приватовское" предприятие "Промрезерв". Портнов обслуживал интересы олигарха, как утверждают люди осведомленные, содействуя его рейдерским захватам чужой собственности.



Интервью Портнова "Украинской правде" 2007 года воспринимается сегодня с особым интересом. Без труда прослеживается перетекание Портнова из команды премьер-министра В. Ющенко в команду Ю. Тимошенко, где он, делая в партии карьеру, в частности, занимался "защитой чести и достоинства Тараса Шевченко" в помощь А. Турчинову, обслуживая иск против газеты "Сегодня" и, как мы понимаем, Олеся Бузины. Все это происходило на фоне судебного противостояния фигур Коломойского и Порошенко. Портнов в интересах Коломойского атаковал Порошенко, когда тот кормился около Ющенко, занимая пост секретаря СНБОУ. Когда Юлия Тимошенко проиграла все, Портнов, обросший уже связями, переметнулся в команду В. Януковича и там, наконец-то, и сделал карьеру, дорос до заместителя главы Администрации президента.



Теперь, после победы Зеленского, вернувшись на Украину при помощи того же Коломойского, который и обеспечил его охраной, Портнов во многом в его же интересах взялся заваливать суды обвинениями Порошенко, впрочем, безуспешно. Политические амбиции сам Портнов скрывает, но они очевидны. В январе 2020 года суд Киева признал, что Портнов, проживая последние 5 лет вне Украины, находился в это же время на Украине, так как "срок служебной командировки входит в срок непрерывного проживания на территории Украины". Был в командировке от своей собственной фирмы и убедил в этом украинский суд! Невероятно, но умно сделано! Благодаря этому Портнов получил право принимать участие в управлении государственными делами (например, баллотироваться в депутаты или занимать любую должность, хоть даже и должность генерального прокурора или президента).



Не зря Портнов искренне произносит слова в адрес России – "страна-агрессор" и "у нас все-таки война". Шарий уверен, что Портнов, заманивая его на Украину, готовился перехватить его политический ресурс.



Если такое в конечном счете произойдет, замысел хозяев Украины на этом этапе окажется полностью выполненным. Источник - stoletie.ru

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