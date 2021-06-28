Почему люди покидают Азербайджан, если экономика его растет? - А.Асалыоглу

08:13 29.06.2021

Экономика Азербайджана растет почти на 3% в год. Власти уверяют, что население ощущает экономический рост. Однако эксперты указывают, рядовые жители страны не чувствуют стабильности и эмигрируют в другие страны. В основном в Россию.

АРИФ АСАЛЫОГЛУ, 28 июня 2021, 21:41 - REGNUM



Экономика Азербайджана растет почти на 3% в год. Власти уверяют, что население ощущает экономический рост. Однако эксперты указывают, рядовые жители страны не чувствуют стабильности и эмигрируют в другие страны. В основном в Россию.



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"Азербайджан, по оценкам МФО, один из первых в регионе преодолеет спад и улучшит свои экономические позиции к концу 2021 года. В частности, несмотря на весь прошлогодний негатив и более чем четырехпроцентный спад экономики, Азербайджан смог сохранить неизменным курсовую устойчивость маната, а инфляцию удержал в пределах 2,8%. И хотя к февралю 2021 года среднегодовой рост цен в стране увеличился до 4,2%, макроэкономические и монетарные меры, предпринятые Центробанком и правительством, позволили замедлить дальнейшее развитие этих негативных процессов.

Согласно же прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), представленным в апрельском выпуске World Economic Outlook, годовой уровень инфляции в Азербайджане ощутимо снизится и по итогам года не превысит 3,5%. Приблизительно схожий прогноз на днях представили эксперты Всемирного банка (ВБ), причем по оценкам обеих донорских организаций уровень инфляции в Азербайджане в 2022 году составит 3,2%, а еще через год снизится до трех процентов", - говорится на Азербайджанском канале "Новости дня".

Михаил Дамдинжапов комментирует: "Экономику Азербайджана спасает мировой рост цен на нефть и плюс мудрое и грамотное руководство президента И. Г. Алиева.



ВВП Азербайджана растет на 2−3% в год. Это очень мало. Это из-за эпидемии. Но это пройдет. Огромные средства направлены на восстановление освобожденных районов. Также огромные средства приходится направлять на закупку современных видов вооружения, на оборону. Иначе с Азербайджаном перестанут считаться соседние и дальние страны. Вон СССР при мудром руководстве Сталина через 5−10 лет после страшной разрушительной войны сумел восстановить народное хозяйство. А уже в 1957 году в Москве был Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Как говорят электрики, немного терпения и тьма уйдет и будет СВЕТЛО!"



Rashad Mammedli: "С каждым годом на улицах все больше иномарок, у всех есть смартфоны (у некоторых - дорогие), никто ни нищенствует, просто на суперскую жизнь денег не хватает".



АРИф РАМАЗАН говорит: "На хлеб денег нет, народ бедствует".



Onun Adı такого же мнения: "Цены непосильные уже. Люди скоро часть продуктов будут кушать по крупным праздникам как в ХХ веке".



Заур Бабаев не согласен с Арифом: "На хлеб деньги не находят бездельники. Президент должен тебе в карман денег засунуть на расходы? Иди работай, зарабатывай. Для этого есть все возможности".



Ахмед Гусейнов поддерживает Заура: "Ариф, живу и работаю в Азербайджане, мне 34, нормально так живу. На свои хотелки хватает. Может, проблема в лени определенных кругов?"



Галиб Ибрагимов в поддержку последних высказался: "Друзья, не обращайте внимания. Я готов простить все недостатки семьи Алиевых, дай бог ему здоровья, за последние несколько столетий впервые он вернул потерянные земли. Многие не знают какие усилия требуются, чтобы с Россией сохранить дружеские отношения и с Западом не ссориться. Дай бог ему долгих лет жизни".



Пользователь Фэйсбука Сархан Солтанов считает: "Если бы у нас была не авторитарная, а нормальная власть, то теми природными ресурсами, которые у нас имеются, мы бы жили как минимум не хуже, чем Восточная Европа! Нашу страну не покидали бы такие умы, как Лютфи Заде, вы только прочитайте, какие у него заслуги в сфере математики и технологии! Если наша власть будет служить нашему народу, мы будем жить самодостаточно и ни в какую Европу, а уж тем более в Россию не надо будет уезжать за лучшими условиями жизни!"



28 июня 2021

Ариф Асалыоглу