Справится ли Казахстан с индийским штаммом? - А.Бектенова

08:18 29.06.2021 Штамм "Дельта" уже хозяйничает в стране, власти заверяют, что готовы противостоять болезни. Такие же заявления они делали и раньше, но проиграли коронавирусу с разгромным счетом



Алма Бектенова, 28 июня



Штамм "Дельта" уже хозяйничает в стране, власти заверяют, что готовы противостоять болезни. Такие же заявления они делали и раньше, но проиграли коронавирусу с разгромным счетом.

Две предыдущие волны коронавируса показали неспособность отечественной медицины адекватно реагировать на угрозу. Во время первого всплеска заболеваемости летом прошлого года исчезли лекарства, система здравоохранения оказалась парализованной. Весной 2021 года Минздрав тотально опоздал с вакцинацией, что значительно утяжелило вторую волну эпидемии. Кроме ничем не оправданной медлительности ничто не мешало МЗ закупить вакцины зимой или в марте.

Сегодня нас призывают массово вакцинироваться, убеждая, что прививок хватит на всех. Кроме того, министерство здравоохранения рапортует о достаточном запасе необходимых лекарств. Однако лекарства то и дело оказываются предметом манипуляций. Напомним также, что массовая вакцинация началась лишь после того, как президент Токаев пригрозил министру здравоохранения Алексею Цою отставкой, а к закупу вакцины подключилось множество других чиновников. Сейчас МЗ вновь старается продемонстрировать контроль над ситуацией, но два предыдущих фиаско убеждают нас, что этому доверять нельзя.



Не кончатся ли вакцины?

Казахстанцы, очевидно, поняв опасность индийского штамма, стали проявлять больший интерес к прививке. Но весной и летом вакцинация шла крайне медленно, есть данные о том, что даже медики, силовики и педагоги привиты далеко не в полном составе. Кроме того, и в настоящий момент темпы вакцинации гораздо ниже требуемых. Казахстан подошел к новой волне КВИ безоружным, так и не сформировав коллективного иммунитета. Напомним, что некоторым странам Европы, а также Израилю и США удалось добиться значительного процента вакцинированных. Казахстанские же функционеры от медицины не озаботились ни пропагандой, ни достаточно доходчивой социальной рекламой.

По официальным данным, на ближайшее время мы вакцинами обеспечены. В регионах Казахстана имеется запас 2,4 миллиона доз вакцин против коронавирусной инфекции, заявил на днях заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов. "В медорганизациях имеется достаточный запас вакцин. С февраля поставлено около семи миллионов доз вакцин. На сегодня сделано 4,6 миллиона доз прививок, из них первым компонентом – 2,8 миллиона человек (28% от подлежащего населения), вторым компонентом – 1,7 миллиона человек. В регионах имеется запас более 2,4 миллиона доз вакцин", - сказал он

Вице-премьер заверил, что дополнительно вакцины будут поставляться согласно графику.

Ранее о том же заявлял и сам премьер-министр Аскар Мамин. "Принимаются меры по пополнению запасов вакцин, в июне в наличии будет по 2 млн вакцин первого и по 2 млн второго компонентов", - отметил премьер. Он подчеркнул, что министерству здравоохранения и акиматам необходимо в июне значительно увеличить темпы вакцинации.

Как мы можем видеть, эти темпы даже близко не достигают скорости распространения штамма "Дельта" - республика вновь оказалась в "красной зоне". Помимо сказанного, с вакцинами существует ряд проблем.

Напомним, что в начале июня ВОЗ одобрила китайскую вакцину CoronaVac с пометкой "для использования в чрезвычайных ситуациях". Накануне наш Минздрав сообщил о получении 500 тысяч доз этой вакцины.

В мае министр Алексей Цой заявил о том, что Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" закупил 1 млн доз китайской вакцины Hayat-Vax на сумму 13,3 млрд тенге. Для сравнения: цена Hayat-Vax составляет 62,2 доллара, тогда как стоимость "Спутник V" 26 долларов, отечественной вакцины QazVac - 9,4 доллара.

Когда депутаты Мажилиса удивились дороговизне Hayat-Vax, Цой пояснил, мол, все для блага народа. "Для нас очень важно в кратчайшие сроки обеспечить доступность вакцин на рынке Казахстана и обеспечить выбор. Поэтому при переговорах с производителями, вы знаете, есть дефицит по поставкам и лимитированность поставок от каждого производителя", - сказал он. По словам министра, "нет прямых угроз для срыва вакцинации".

Китайских вакцин, фактически являющихся единственной альтернативой российскому "Спутнику" в РК, явно недостаточное количество. К тому же, Hayat-Vax намерены прививать в основном работников "Самрук-Казыны". До сих пор не предпринято успешных попыток купить "Спутник Лайт" или "КовиВак", что, по мнению специалистов, удерживает многих от вакцинации, так как, по некоторым данным, эти препараты лучше подходят для переболевших КВИ и людей с хроническими недугами. О приобретении европейских и американских вакцин казахстанцам не приходится даже мечтать. Хотя с момента их внедрения прошло больше полугода, Минздрав никуда не продвинулся в переговорах.



Не с кого спросить

Серьезные сомнения есть и относительно казахстанской вакцины. По данным МЗ, 50 тысяч доз вакцины QazVac уже распределили по регионам: по 6000 доз получили Нур-Султан и Алматы, по 4000 – Шымкент, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области, остальные регионы – по 2000 доз. Ожидается выпуск еще 50 тысяч доз. В будущем производство препарата поэтапно увеличат до 500 тысяч доз в месяц.

Между тем, в середине июня поступили сведения о том, что отечественная вакцина в Алматы уже заканчивается. "В конце апреля было поставлено 50 тысяч, в мае было поставлено также 50 тысяч доз вакцины. В июне также планируется до конца месяца поставить уже 100 тысяч доз вакцины. На сегодня QazVac привито у нас первой дозой порядка 41 тысяча человек, второй дозой – 22 тысячи. Во всех регионах вакцина есть, заканчивается она на сегодня в Алматы", - сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова.

Тем не менее, это лишь парадная сторона портрета. А на изнанке – множество вопросов. Во-первых, сообщество казахстанских медиков заявило о том, что не готово рекомендовать вакцину для применения, так как процесс испытаний и производства непрозрачен. Во-вторых, в мае Алексею Цою пришлось объяснять депутатам Мажилиса, почему завод в Гвардейске, на котором должны были выпускать вакцину QazVac в промышленных объемах, все еще не запущен.

Кстати, на этот завод уже выделено несколько миллиардов тенге. Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин исчерпывающе высказался по этому поводу. "С кого спрашивать, если мы 1,6 млрд тенге сейчас еще дополнительно даем? С кого потом спросить? Какое министерство ответственно за этот завод? Столько о нем говорим. Ленточки все перерезали, пиар-кампанию глава Минздрава Алексей Цой успешно провел. Теперь нужно ведь четко сказать, когда будет промышленное производство. Глава МОН говорит: "Не мое, подрядчик". Подрядчик, как я понимаю, все-таки не такой глубоко погруженный специалист в научной сфере, в этих делах. Цой сейчас скажет: "Я вообще только потребляю эту продукцию и организовываю".

Наконец, эту многострадальную вакцину до сих пор в полной мере не признала ВОЗ. QazVac не включен в список рекомендованных и одобренных прививок. Кроме прочего, правительство делало туманные заявления о том, что вакцину будут разливать в Турции, однако четких разъяснений по вопросу заграничного производства так и не последовало.

В июне также стало известно, что Казахстан в общей сложности закупил более 10,2 млн доз вакцины "Спутник V". По данным председателя правления "СК-Фармация" Ерхата Искалиева, Минздравом через единого дистрибьютера с февраля текущего года отгружено 1,9 млн доз первого компонента и 1,4 млн – второго компонента. К 1 июля завершится отгрузка 1,2 млн доз первого компонента, 525 тысяч – второго компонента.

Также Искалиев пояснил, что единый дистрибьютор купил половину из 10,28 млн доз "Спутника V" у Карагандинского фармацевтического завода, а другую половину – напрямую у российской стороны – фармкомпаний "Генериум" и "Биокад". Общая сумма закупки составляет 242,68 млн долларов.

Кроме того, Карагандинский фармацевтический комплекс планирует выпустить в июне более 1,5 млн доз вакцины "Спутник V", сообщил директор предприятия Сергей Барон.

По его словам, компания подписала договор с министерством здравоохранения о производстве 5 млн доз вакцины.

Здесь нужно заметить, что мощности завода в Караганде откровенно недостаточны, хотя занимаются этим производством более полугода, и в него вложены значительные бюджетные средства. Создается ощущение, что готовую вакцину в больших объемах можно получить только в России. Однако в условиях третьей волны это может стать проблематичным, особенно учитывая то, как долго наши чиновники раскачиваются с международными договорами. Тут вновь вспоминается преступно потраченное зимой нынешнего года время, когда из-за проволочек мы не получили вакцину и Казахстан накрыла вторая волна.

При огромном множестве неразрешенных вопросов, надежда на то, что Минздрав выполнит свое обещание предоставить возможность вакцинироваться к 1 сентября 10 миллионам человек, весьма слаба.



Интриги вокруг лекарств

Что касается лекарств от коронавирусной инфекции, то, несмотря на успокоительные рапорты, повод для тревог остается. Очень трудно забыть жуткий опыт лета прошлого года, когда люди стояли в очередях к аптекам за элементарным парацетамолом, и в пик первой волны увеличивали заражаемость.

Однако ТОО "СК-Фармация" отчиталась о том, что во всех медицинских организациях страны сформирован месячный запас необходимых лекарств для пациентов с коронавирусом. Данный запас регулярно пополняется. На уровне стационарного звена уже отгружены лекарственные препараты и медицинские изделия для лечения Covid-19 на сумму 5,1 миллиардов тенге.

На сегодняшний день запас лекарств в стране в достаточном количестве, так как Единым дистрибьютором созданы запасы необходимых медикаментов для лечения короновирусной инфекции, заявили в "СК-Фармация". Далее закупщик детализировал информацию. По его данным, в медицинские организации республики отгружены медикаменты и медизделия на сумму 105,4 млрд тенге, что составляет порядка 31% от общегодовой заявки в размере 340,3 млрд тенге.

В том числе лекарства на 60,8 млрд тенге поступили на амбулаторный уровень для бесплатной выдачи пациентам, состоящим на диспансерном учете и получающим бесплатные препараты по рецептам. Кроме того, на складах и в аптеках сформирован запас на два месяца лечения коронавируса.

По словам министра Цоя, во всех регионах созданы стабилизационные фонды лекарственных средств на 18 млрд тенге. Для снижения нагрузки на больницы и аптеки бесплатно выдаются пять видов лекарств для лечения КВИ на амбулаторном уровне с запасом на 1 млн пациентов.

Однако личный опыт многих переболевших коронавирусом говорит о том, что если вам выдали бесплатный ибупрофен – вы уже счастливчик. Далеко не все пациенты получают препараты в полном объеме, а какой запас лекарств в реальности находится на аптечных складах, проверить невозможно. Совершенно достоверно лишь одно: любой препарат (или целая группа) может пропасть с прилавков нашей страны за считанные дни.

Напомним, кстати, что как только Минздрав и другие госорганы начали работу по снижению цен на препараты для лечения КВИ, фармацевты пустились в откровенные манипуляции. В январе они заявили, что из-за установки предельных цен может возникнуть дефицит лекарств. Причина грядущего дефицита, по их мнению, заключалась в том, что аптеки не смогут продавать лекарства по цене ниже оптовой.

Хотя Минздрав опроверг такие опасения, свои обещания аптекари сдержали. Зимой и весной возник дефицит некоторых препаратов, в частности, крайне востребованного кардиомагнила. Отметим также, что в первую волну отдельные фармацевты, не стесняясь, задрали цены в несколько раз, продавая те же маски по 100-150 тенге.

В июне правительство все же пошло на уступки. В Агентстве по защите и развитию конкуренции заявили о намерении сократить список лекарственных препаратов, на которые регулируются цены.

По данным ведомства, действующий в настоящее время механизм государственного регулирования стоимости лекарства не позволяет развиваться фармацевтическому рынку и внедрять инновационные препараты отечественным товаропроизводителям. Также поднимается множество вопросов по срокам утверждения предельных цен, которые занимают более шести месяцев, некорректного формирования предельных цен на лекарственные средства, затяжному периоду первичной регистрации цен на новые препараты.

Собственно, можно сказать, что манипуляции и бюрократия привели к закономерному итогу. Переход к дерегулированию цен на лекарственные средства должен осуществляться поэтапно. На первом этапе, до середины 2022 года, предлагается сокращение перечня лекарственных средств с предельной стоимостью на 3 742 единицы. В дальнейшем министерством здравоохранения список препаратов, реализуемых в розницу и подлежащих регулированию, будет сокращаться. Некоторые эксперты прогнозируют повышение стоимости антиковидных лекарств на 15-20%.

Итак, заверения о запасах вакцин и лекарств весьма оптимистичны, однако никто еще не забыл не менее радужные отчеты прежнего руководства Минздрава и "СК-Фармации". Как известно, некоторые авторы этих рапортов в дальнейшем оказались под следствием, поскольку обещания не были выполнены. То есть руководство причастных ведомств второй год замалчивает проблемы, совершает хаотичные действия и не отвечает за свои слова. В таких условиях индийский штамм, признанный специалистами крайне опасным, в скором времени может вновь поставить отечественную систему здравоохранения на грань пропасти. Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624943880

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Нурсултан Назарбаев встретился с Председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко

- Маулен Ашимбаев встретился с Валентиной Матвиенко

- Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин и Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко обсудили перспективы сотрудничества

- Премьер-Министры Казахстана и Беларуси обсудили актуальные вопросы сотрудничества

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2021 года №430

- Справится ли Казахстан с индийским штаммом?

- Назначат ли казахстанского акима мэром Рима?

- Эпидемия в Нур-Султане вышла из-под контроля?

- Вы кто?

