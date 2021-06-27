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83 государства против "Исламского", - М.Беленькая
08:32 29.06.2021

Участники международной коалиции обсудили экспансию террористов в новые регионы

Газета "Коммерсантъ" №110 от 29.06.2021, стр. 6
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) по-прежнему опасна, считают участники возглавляемой США антитеррористической коалиции, собравшиеся в Риме. Особую обеспокоенность делегатов более чем из 80 стран вызвала ситуация в Африке, но в то же время они подчеркнули необходимость проследить за стабилизацией обстановки в Ираке и Сирии. США пообещали выделить на это дополнительные миллионы долларов.

"Возобновление деятельности ИГ и ее способность восстанавливать свои сети и ресурсы для нападения на силы безопасности и гражданских лиц в районах Ирака и Сирии, где коалиция не действует, требуют сильной бдительности и скоординированных действий",- говорится в итоговом коммюнике участников министерской встречи стран-членов антитеррористической коалиции во главе с США.

Мероприятие в Риме стало первой очной встречей представителей коалиции с 2019 года. За это время ее состав расширился. Сейчас в коалицию, созданную первоначально для борьбы с ИГ в Ираке и Сирии, входят 83 страны. Среди новичков - Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Мавритания и Йемен.

Расширение состава участников во многом отражает ключевую тенденцию. Из Сирии и Ирака ИГ распространило свою деятельность на другие страны, прежде всего Африканского континента. Особую обеспокоенность коалиции вызывает ситуация в регионе Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад) и в Восточной Африке (прежде всего в Мозамбике). Как отметил глава МИД Марокко Насер Бурита, количество терактов на территории Африки возросло за пять лет почти в 19 раз. Среди последних примеров - нападение на миротворцев в Мали на прошлой неделе (были ранены 15 человек) и убийство 130 жителей деревни в Буркина-Фасо в начале июня.

Как стало известно на днях, большинство нападавших были подростками в возрасте 12–14 лет, обученными в лагерях террористов.
В соседних с Буркина-Фасо странах обстановка также достаточно тяжелая. В связи с этим глава МИД Италии Луиджи Ди Майо предложил создать рабочую группу по недопущению распространения терроризма в Африке, в которую могли бы войти представители стран континента. США инициативу поддержали.

Впрочем, африканская тема не затмила на встрече в Риме обсуждение проблем Сирии и Ирака. Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, ИГ "по-прежнему стремится к масштабным атакам" в этих странах. Накануне в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche он сказал: если ситуация в Ираке не стабилизируется, "риски возрождения ИГ будут реальны". В стране после вывода основных американских сил остаются около 2,5 тыс. военных США, основной костяк составляют инструкторы, тренирующие иракцев. Багдад пока не готов остаться без этой поддержки.

Как Мозамбик борется за независимость от ИГ
Но даже такой небольшой по численности контингент вызывает массу внутренних проблем. Не прекращаются атаки со стороны проиранских группировок, входящих в состав тесно связанного с Тегераном народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", на военные объекты в Ираке, где находятся американские военные и их партнеры по коалиции. Представители коалиции "решительно осудили" эти нападения в итоговом коммюнике. США же не ограничились словами. Накануне американцы нанесли уже второй с начала года удар по позициям двух группировок - "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухадаа" на ирако-сирийской границе. По данным Центра мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии, в результате ударов погибли семеро боевиков. В то же время сирийские СМИ сообщили о гибели ребенка и троих раненых. "Это действие в порядке самообороны, направленное на предотвращение дальнейших атак, является очень важным и сильным посланием, я очень надеюсь, что оно дойдет до получателя",- сказал господин Блинкен на пресс-конференции в Риме. Правда, до сих пор аналогичные сигналы помогали ненадолго.

Тем не менее госсекретарь призвал партнеров по коалиции сделать все возможное для стабилизации ситуации в Ираке и Сирии, причем не только на поле боя.

В частности, он напомнил союзникам о необходимости забрать своих граждан, воевавших в рядах ИГ, из лагерей и тюрем на северо-востоке Сирии, где они находятся под охраной "Демократических сил Сирии" (SDF), костяк которых составляют курды.
По словам госсекретаря, речь идет о 10 тыс. боевиков ИГ. В опубликованном в марте отчете Human Rights Watch сообщалось, что в лагерях и тюрьмах на востоке Сирии остаются около 43 тыс. иностранцев - мужчины, воевавшие в ИГ, их жены и дети. Больше половины из удерживаемых - иракцы, но около 12 тыс.- граждане из почти 60 других стран.

Участники встречи в Риме признали правоту США, но особой радости идея возвращения боевиков ИГ у большинства не вызывает. Лишь 25 стран решились забрать своих граждан. Кто-то полностью, кто-то частично. Особо противятся репатриации боевиков и членов их семей Великобритания и Франция. Кто-то забирает только детей и женщин или, как Россия, в основном только детей. Похвалы Энтони Блинкена удостоились Италия (как одна из немногих стран Западной Европы, которая занимается этим вопросом) и Казахстан, который с 2019 года вывез из Сирии более 600 своих граждан - не только детей и женщин, но и мужчин. О необходимости ликвидации лагерей на северо-востоке Сирии говорят и лидеры SDF, понимая, что их ресурсы по охране и содержанию десятков тысяч человек не безграничны. При этом условия жизни в лагерях приводят в ужас правозащитников.

Энтони Блинкен также отметил успех коалиции по сбору средств для стабилизации ситуации в Ираке и на северо-востоке Сирии. "Мы задумали собрать $670 млн. Я думаю, что сейчас мы приближаемся к $507 млн, так что давайте продолжим, пока не достигнем нашей цели. Кроме того, сегодня я могу объявить, что Соединенные Штаты предоставят еще $436 млн гуманитарной помощи сирийцам и принимающим их общинам, в результате чего общая гуманитарная помощь США в ответ на сирийский кризис составит почти $13,5 млрд",- сказал он.

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Еще до встречи в Риме было известно, что госсекретарь намерен особо поднять вопрос о гуманитарном кризисе в Сирии. Вашингтон считает, что ситуация в этой стране окажется на грани гуманитарной катастрофы, если Совбез ООН не продлит действие механизма трансграничной гуманитарной помощи, срок которого истекает 10 июля. Сейчас работает один КПП "Баб-эль-Хава" на турецко-сирийской границе. США, Великобритания и Франция настаивают на открытии еще двух КПП - на границе с Иорданией и Ираком.

Россия выступает за прекращение работы механизма, считая, что помощь во все регионы Сирии должна идти через Дамаск.
По информации саудовской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", США надеялись, что арабские участники встречи в Риме присоединятся к давлению на Москву, чтобы добиться продления работы трансграничного механизма. В итоговом коммюнике этот вопрос не затронут. В то же время участники коалиции активно поддержали идею восстановления районов Сирии, освобожденных от ИГ, которые, как известно, контролируют SDF под опекой Вашингтона. Москва же настаивает на том, что помощь должна быть распространена на всю территорию разрушенной страны.

Марианна Беленькая

Источник - kommersant.ru
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