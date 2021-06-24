 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Потенциальное прокси-ополчение Ирана в Афганистане, - Л.Шашок
09:18 29.06.2021

Внутриполитический конфликт может приобрести не только этнический, но и конфессиональный характер

Об авторе: Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО МИД РФ.
24.06.21

С началом гражданской войны в Сирии Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанял, обучил и направил тысячи шиитских боевиков для поддержки режима президента Башара Асада. Среди них была афганская бригада "Фатимиюн", состоящая в основном из представителей притесняемого в Афганистане хазарейского меньшинства. Начиная с 2011 года КСИР вербовал афганских мигрантов и беженцев на своей территории и внутри Афганистана.
Бригада "Фатимиюн" была развернута в Сирии в 2013 году и сражалась вместе с силами Асада сначала против поддерживаемой США сирийской оппозиции, а затем и против террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). На пике гражданской войны в Сирии численность бригады "Фатимиюн" составляла около 20 тыс. человек. В течение 10 лет сирийского конфликта ряды группировки пополнило около 50 тыс. боевиков.

В декабре 2020 года министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф предложил афганскому правительству использовать поддерживаемое Ираном шиитское ополчение для борьбы с региональным подразделением ИГИЛ под названием "ИГИЛ-Хорасан" (запрещено в РФ). Зариф охарактеризовал боевиков "Фатимиюн" как лучшие силы для борьбы с группировкой и заявил, что в противостоянии терроризму Иран готов помочь афганскому правительству перегруппировать эти силы под руководством афганской национальной армии.

По словам афганских экспертов, "Фатимиюн" проявляет повышенную активность в Афганистане, ее влияние стремительно расширяется в шиитских районах.

Геополитические амбиции Ирана лежат в основе многолетней стратегии государства по вооружению, обучению и развертыванию шиитских ополченцев в различных зонах конфликтов, включая Ливан, Сирию, Ирак и Йемен. В Сирии цель Ирана при развертывании боевиков "Фатимиюн" заключалась в том, чтобы поддержать правительство Асада – союзника Ирана. По мере того как сирийский конфликт утихает, ополченцы возвращаются в Иран из Сирии. Однако миссия бригады, вероятно, еще не закончена, поскольку теперь Тегеран помимо Афганистана может использовать ее в других странах Персидского залива, таких как Бахрейн и Йемен (страны, на территории которых проживает значительный процент шиитского населения).

Опасения по поводу того, что "Фатимиюн" активизируется в Афганистане, резко возросли после убийства американцами в Багдаде 3 января 2020 года командира КСИР Касема Сулеймани. На фоне тех событий стремительно распространялось мнение, что Иран нанесет ответный удар, мобилизовав "Фатимиюн" для борьбы с интересами Вашингтона в Афганистане, где на тот момент находилось около 13 тыс. американских военнослужащих. Хотя этот сценарий в конечном итоге не воплотился в реальность, опасения по поводу возможного использования Ираном ополченцев в Афганистане сохраняются. Иранское правительство взаимодействует с радикальным исламистским движением "Талибан" (запрещено в РФ) с целью защиты своих интересов в случае, если группировка обретет официальный статус политической фракции и станет частью афганского правительства. Однако, если талибы проявят враждебный настрой в отношении Ирана, как это уже было в прошлом, Тегеран поспешит принять ответные меры.

Кроме того, в последний год Иран обеспокоен сближением талибов и Вашингтона. В этом контексте "Фатимиюн" может стать для Тегерана полезным активом: если бригада станет организованной силой, расширяющей свое влияние в Афганистане, это усугубит и без того глубокие разногласия, которые в значительной степени носят этнический характер: в них среди прочего вовлечены не только возглавляемые пуштунами талибы, но также таджики, узбеки и другие этнические меньшинства. Существует опасность того, что конфликт перейдет в конфессиональную плоскость, поскольку в таком случае шиитское ополчение нацелит свое оружие на салафитско-суннитских боевиков "ИГИЛ-Хорасан" и деобанди – суннитских талибов. Это приведет к тому, что Афганистан станет зоной боевых действий между суннитами и шиитами, что, в свою очередь, приведет к привлечению сил и ополченцев, поддерживаемых Ираном, Саудовской Аравией и другими державами Персидского залива.

Хазарейцы – третья по величине этническая группа Афганистана, составлящая 10–15% населения страны, – веками подвергались преследованиям. Тысячи хазарейцев были убиты в годы правления талибов, а в последние годы – в результате действий "ИГИЛ-Хорасан", которая неоднократно преследовала членов общины. В 2020 году "ИГИЛ-Хорасан" взяла на себя ответственность за несколько нападений террористов-смертников и взрывов в районах Кабула и других городов, среди населения которых преобладают хазарейские шииты. Бедность, отчаяние и отсутствие защиты со стороны государства заставили многих хазарейцев бежать в соседний Иран. Те же самые причины побудили молодых представителей общины вступить в ряды бригады "Фатимиюн" и отправиться в Сирию. На начало 2021 года от 2 тыс. до 3 тыс. ополченцев уже вернулись в Афганистан, будучи по-прежнему нищими, безработными и беззащитными. Наибольшее опасение вызывает то, что теперь ополченцы еще и закалены в боях. Возможно, они не откажутся снова взять в руки оружие, только на этот раз в Афганистане.

На данном этапе может показаться, что ополченцы бригады "Фатимиюн" не в состоянии представлять непосредственную угрозу национальной безопасности Афганистана, поскольку они не организованы, а рассеяны по разным частям страны. Но угроза станет реальной, если внешние силы в своих интересах поспособствуют централизации шиитско-хазарейского ополчения. Такая тенденция может спровоцировать серьезные последствия для внутриполитического конфликта и стать угрозой не только для безопасности Афганистана, но и выйти за его пределы, усилив противостояние суннитских и шиитских государств в регионе

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624947480
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