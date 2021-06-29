Эпидемия в Нур-Султане вышла из-под контроля? - А.Ибраев

09:36 29.06.2021

Число заболевших коронавирусом в столице стремительно растет, не хватает коек в стационарах. Свой страх и возмущение астанчане адресуют Минздраву и местным властям

29.06.2021

Азамат Ибраев



Число заболевших коронавирусом в столице стремительно растет, не хватает коек в стационарах. Свой страх и возмущение астанчане адресуют Минздраву и местным властям.

По некоторым данным, заболеваемость КВИ в столице за две недели возросла более чем на 80%. Уровень инфицирования выше среднереспубликанского в пять раз. Катастрофическое положение складывается и в стационарах: занятость инфекционных коек составляет 53%, реанимационных – 74%. Эти показатели в среднем по республике зафиксированы на уровне 25% и 21% соответственно. Кроме того, количество тяжелых больных в Нур-Султане возросло на 20%.

Приходится признать, что к нынешней ситуации привело бездействие Минздрава и акимата города весной, когда вакцинация населения и карантинные меры были пущены на самотек. Теперь положение исправляют в авральном режиме, но чрезвычайные меры для некоторых благо. Тем более, что эпидемиологический кризис власти устраивают третий раз за полтора года. Невольно напрашиваются выводы: на разрешение кризиса можно добиться выделения дополнительных средств, к тому же, за всеобщей беготней и паникой удобно спрятать собственные ошибки и прегрешения.

Медицинские власти сознают опасность ситуации, однако ни Минздрав, ни санитарники, ни столичный акимат не признают своей ответственности за промедление с вакцинацией, недостаточные карантинные меры и попустительство нарушителям изоляции.

По словам руководителя Управления общественного здравоохранения столицы Тимура Муратова, в сутки в инфекционные стационары поступают порядка 150-200 человек. "В настоящее время мы отмечаем вновь рост заболеваемости инфекцией. На утро 28 июня в инфекционных стационарах 1 403 пациента, из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией – 1 256 человек, с пневмонией – 147, таким образом загруженность составляет 70%", - заявил Муратов.

"Коечная мощность стационаров – 2 026 коек, в том числе 2 001 инфекционных и 25 карантинных коек. В настоящее время для борьбы с коронавирусной инфекцией у нас задействованы 14 стационаров, из них 13 инфекционных, 1 карантинный", - добавил он.

По словам Тимура Муратова, с сегодняшнего дня отель Ramada Plaza вновь будет принимать пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Как вы помните, в прошлом году мы благополучно закрыли перепрофилированную в инфекционный стационар бывшую гостиницу Ramada Plaza, он был задействован как ковидный и после был карантинным стационаром. Сейчас нам снова приходится там разворачивать инфекционные койки – 500 коек. С сегодняшнего дня Ramada Plaza вновь будет принимать пациентов с коронавирусной инфекцией", - сообщил Тимур Муратов.

Принимаемые меры говорят о том, что количество заболевших коронавирусом растет каждый день. Сейчас в городе экстренно увеличивают койко-места, подключают кадровый резерв. "Только в сутки в инфекционные стационары стали поступать порядка 150-200 человек. Из развернутых 2 001 инфекционных коек свободными остаются только 598, в том числе 36 реанимационных коек", - сообщил Муратов.

Как отмечается, все чаще у заболевших регистрируется наличие индийского штамма "дельта". О ситуации с резким ростом КВИ в Нур-Султане рассказала и главный санитарный врач города Сархат Бейсенова. "Эпидемиологическая ситуация в столице по COVID-19 остается неблагополучной, город продолжает находиться в "красной зоне". С 11 июня наблюдается рост регистрации случаев в городе, за последнюю неделю количество заболевших в сутки увеличилось с 350 до 620 случаев, соответственно недельный интенсивный показатель увеличился в 2,8 раза", - заявила Бейсенова.

Она отметила, что уровень заболеваемости за последнюю неделю вырос по сравнению с предыдущей неделей на 65%. Недельный интенсивный показатель заболеваемости составил 298,2. Репродуктивное число – 1,315.

Кроме того, как сообщают источники, столица лидирует по заболеваемости коронавирусом среди медицинских работников. Первейшей причиной всплеска инфекции можно назвать халатность при соблюдении карантина, а также пущенный на самотек процесс вакцинации. По некоторым данным, в мае, когда население могло бы максимально защитить себя от КВИ, темпы вакцинации снизились на 50%. В настоящее время план министерства здравоохранения по прививкам выполнен лишь на 28%.

При этом, уверены специалисты, третья волна, вызванная индийским штаммом, только начинается. За то, что происходят сегодня в Нур-Султане, по мнению жителей столицы, несут ответственность городские власти и Минздрав. Обеспечение высоких темпов вакцинации и строгое соблюдение карантинных мер могло бы предотвратить нынешнюю ситуацию. Но чиновники в очередной раз допустили положение, когда система медицинской помощи оказалась перед угрозой коллапса.