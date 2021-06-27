Батыр! Глава КырМинздрава Бейшеналиев вылечился от КОВИ "иссык-кульским корнем"

09:48 29.06.2021

Глава Минздрава Бейшеналиев вышел на работу после COVID

Новости 12:15, 29 июня 2021 Просмотров: 849EnglishКыргызча



"Здоровье" (АКИpress) - Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев вышел на работу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Его состояние удовлетворительное. ПЦР анализ показал отрицательный результат.



"Министр вышел на работу, занимается вопросами открытия новых ковидных стационаров. С утра провел встречу с руководством Суворовского училища о развертывании коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.



25 июня глава Минздрава сообщил, что заболел коронавирусом. Как сказал он агентству АКИpress, он лечится только иссык-кульским корнем (аконит).



Он проинформировал, что после получения вакцины от коронавируса антитела не выработались.