Жапаров перелетел к Рахмону и они вместе гуляют по Душанбе

10:58 29.06.2021

Глава Кыргызстана в Душанбе: события на границе стали тяжелым испытанием для наших стран



29 июня во Дворце Наций в Душанбе состоялась встреча Эмомали Рахмона с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым, прибывшим в Таджикистан с официальным визитом.



"События 28-29 апреля стали тяжелым испытанием для наших стран", заявил глава КР в начале встречи с таджикским коллегой. В ходе вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе были убиты десятки человек с обеих сторон, сотни - ранены, были разрушены и сожжены жилые дома и другие объекты.



"Власти Таджикистана и Кыргызстана не должны допустить повторения этих событий, таджики и кыргызы долгие годы имели братские и добрососедские отношения и мы стараемся сохранить эти дружеские отношения", добавил Садыр Жапаров.



Эмомали Рахмон приветствовал президента Кыргызстана в Таджикистане, но о конфликте на таджикско-кыргызской границе ничего не сказал.



29 июня началась официальная часть визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Таджикистан. Глава КР в 8.50 по местному времени возложил венок к памятнику Исмоили Сомони в Душанбе. В 9 часов главу Кыргызской Республики у Дворца Наций встретил его таджикский коллега Эмомали Рахмон.



Сообщается, что беседа глав двух соседних стран продолжится один час 40 минут. После этого начнутся переговоры делегаций в расширенном составе. Ожидается, что в числе других важных вопросов двусторонних отношений, будет обсуждена и ситуация по таджикско-кыргызской границе.



Источники Радио Озоди сообщили, что по итогам переговоров будет подписано четыре документа. Содержание документов пока держится в секрете.



После церемония подписания документов состоится совместный брифинг Эмомали Рахмона и Садыра Жапарова. Визит президента КР в Таджикистан завершится в 15.00 по местному времени.



Глава Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Таджикистан вечером 28 июня. В аэропорту его встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.



Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон 28 июня совершили вечернюю прогулку в загородной резиденции "Бахор". Цель посещения резиденции - ознакомление с природой Таджикистана, сообщило таджикское национальное агентство "Ховар".



Садыра Жапарова в этом визите сопровождают глава МИД Руслан Казакбаев, заместитель председателя Кабинета Министров - министр экономики и финансов Акылбек Жапаров, министр транспорта и коммуникаций Гульмира Абдралиева, министр чрезвычайных ситуаций, Бообек Ажикеев министр культуры Кайрат Иманалиев, а также полномочный представитель Кабинета Министров КР в Баткенской области, первый заместитель председателя - директор погранслужбы ГКНБ КР.



Официальный визит Садыра Жапарова в Таджикистан должен был состояться в первой половине мая, однако был перенесен из-за вооруженного конфликта 28-29 апреля на таджикско-кыргызской границе, в ходе которой были убиты десятки человек с обеих сторон. После конфликта Кыргызстан в одностороннем порядке закрыл свои границы с Таджикистаном.