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Громадье планов. В Казе раскручивают гипер-проект "Академия Елбасы"
11:45 29.06.2021

Асланбек Амрин рассказал о проектах Академии Елбасы

29 июня 2021,

Академия Елбасы интегрирует в единую систему проекты, направленные на развитие будущего поколения лидеров и профессионалов страны. Сегодня "Академия Елбасы" становится центральной неправительственной организацией для развития сферы образования и поддержки талантливой молодежи. О деятельности Академии рассказал ее директор Асланбек Амрин, сообщает zakon.kz.

Академия Елбасы создана в 2019 году по поручению Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева и является основным оператором по реализации инициативы "El Úmiti".

Важное и центральное место в проектах Академии занимает цифровизация региональных школ. Проблема доступности получения знаний для регионов стоит остро, увеличивается разрыв между сельскими и городскими школами. Особенно эта проблема обострилась во время пандемии COVID-19.

Многие родители, учителя, сотрудники Министерства образования и науки признают, что по школьному образованию нанесен серьезный удар. Безусловно, подобные проблемы имеют место и в развитых системах образования, однако не носят такой глубины, как у нас. Зачастую в сельских регионах находятся яркие таланты, раскрытию которых иногда мешают только инфраструктурные факторы – проекты Академии направлены на преодоление этого неравенства. Именно расширение доступа к цифровым технологиям помогает детям в сельской местности получать необходимые знания. Для этого Академия запустила и реализовывает проекты, которые позволяют ускоренно сельским школам преодолеть этот разрыв, внедрив лучшие практики и методики обучения. Эти усилия позволяют создать единую цифровую инфраструктуру для обеспечения качества образования, а также участия сельских школьников в олимпиадах и других мероприятиях, - сказал Асланбек Амрин.

Проект "Birge Oqý" позволяет детям через онлайн-формат обучения получать знания от ведущих преподавателей НИШ, РФМШ, лицеев страны. Проведено 27 тысяч занятий, в которых приняло участие более 2000 учеников.

И это только начало, конечная цель проекта – качественно модернизировать малокомплектные сельские школы и объединить их методическую работу на базе "Birge Oqý" в сеть школ Академии Елбасы. 164 ученика "Birge Oqý" в этом году стали победителями другого масштабного проекта Академии Елбасы - национальной интеллектуальной олимпиады для сельских школ "Мың Бала".
Амрин
В 2021 году Академией впервые в национальном масштабе проведено комплексное тестирование когнитивных и академических навыков учащихся сельской местности в онлайн-формате.

По его словам, само участие в олимпиаде - это серьезный вызов, подготовка к ней существенно повышает общий уровень знаний школьника, даже если ученик не станет победителем, то знания и опыт, которые он получил в ходе подготовки к олимпиаде, останутся с ним.

По итогам двух лет проведения олимпиады, в ней приняло участие свыше 400 тысяч детей.

338 победителей олимпиады 2020 года были зачислены в школы для одаренных детей и по итогам недавно завершенного учебного года продемонстрировали высокий уровень успеваемости и адаптации к углубленным учебным программам. Еще около 400 учеников рекомендованы к зачислению в специализированные школы в этом году, более 5000 одаренных детей из сел получат гранты Академии для обучения в онлайн-школе "Birge Oqý". Понимая значимость этого проекта, мы будем развивать его дальше, делая еще более привлекательным для учеников.
Амрин
Другой крайне важный проект Академии - Медаль Елбасы - дает участникам мощный стимул и мотивацию для саморазвития.

Мы получаем тысячи отзывов о том, как участие в данном проекте положительно повлияло на жизнь молодых людей, ведь принимают участие не только ученики школ и студенты, но и молодые профессионалы. Они выбирают себе направления для развития и достигают свои цели под руководством опытных наставников, читают книги, занимаются спортом и творчеством, тренируют критическое мышление. Все это, являясь качественным дополнением к дополнительному образованию, позволяет человеку самоорганизоваться, развить в себе потенциал и раскрыть новые таланты. В целом, участники, благодаря приобретенным в рамках проекта Медаль Елбасы навыкам, могут качественно улучшить свою жизнь, расширить кругозор и обрести новый круг единомышленников, - сказал он.
Он считает, что государственная образовательная политика должна ориентироваться на конкретных детей и их потребности, а не на показатели и формальные результаты.

Поэтому сейчас Академия приступила к реализации проекта Qabilet. В рамках него создается система диагностики способностей детей, на основе которой будет вестись мониторинг процесса развития личности. Проще говоря, благодаря проекту можно выявить на раннем этапе предрасположенность ребенка к какому-либо конкретному направлению и помочь его развить. Учитывая, что такая работа проводится во всех регионах страны (до конца года через проект пройдет более 50 тысяч детей), Академия создает знания о том, какие таланты в каких регионах проживают. Эти данные важны для выстраивания качественно новой политики государства в области образования с учетом специфики каждого региона. Это позволит более грамотно использовать имеющиеся средства, не распылять их по всей стране, а более того - создавать специализированные системы образования в регионах, которые в дальнейшем могут стать точкой притяжения для людей определенной специальности. И, конечно, подобная диагностика, которую проводит Академия Елбасы, доступна для всех категорий граждан - мы проводим ее не только в школах, но и в детских домах. Это большая аналитическая работа, которая до этого времени, если и проводилась, то не в страновом масштабе.
Амрин
В реализации этих инициатив ключевым преимуществом Академии Елбасы является разработка собственных авторских методик и IT-решений, соответствующих современным технологиям и требованиям защищенности при хранении данных, а также информационной безопасности в целом.

Важно понимать, что результаты всех проектов будут видны через десятилетия, но именно сейчас важно создать новый фундамент, традиции и инструменты, которые в будущем будут совершенствоваться и служить нашей стране. Все это конечно возникло не случайно, а стало логическим продолжением идей и политики Елбасы Нурсултана Назарбаева. Именно его политическая воля и понимание важности повышения качества образования для становления независимого государства стали ключевым импульсом для совершенствования отечественных школ и продолжают быть основой для развития образованной и прогрессивной нации. В год 30-летия Независимости Республики Казахстан для нас открываются огромные возможности. И очень важно, чтобы образование в нашей стране соответствовало требованиям времени, запросам рынка труда и потребностям самих учеников, для чего Академия Елбасы будет прикладывать все возможные усилия, - сказал он.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624956300
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