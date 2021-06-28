Гани напрасно слетал к Байдену. Привез только совет мириться с талибами

12:23 29.06.2021

Результаты визита президента Афганистана Ашрафа Гани в США показывают, что Вашингтон побуждает официальный Кабул к переговорам с талибами, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Президент США Джо Байден в пятницу встретился с Гани и главой Высшего совета страны по национальному примирению Абдуллой Абдуллой. На встрече Байден заявил, что афганцы должны сами решить свое будущее, и призвал к прекращению насилия.



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"Сведения отрывочные, и судить об итогах весьма сложно. Им было сказано, что мы (США - ред.) вас не бросим, будем деньги давать, как-то иначе поддерживать. Но главное: Ашрафу Гани в первую очередь сказано, что все, мы уходим, проявляй гибкость, договаривайся талибами", - сказал Кабулов.



Он отметил, что о необходимости такого диалога давно уже говорила и российская сторона. "Без этого не пойдет дело", - добавил Кабулов.