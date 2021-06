Что творится с американской демократией? О новых приемах борьбы с "внутренним терроризмом", - В.Прохватилов

15 июня 2021 года генеральный прокурор США Меррик Гарланд представил национальную стратегию противодействия такому явлению, которое именуется теперь "внутренним терроризмом". Стратегия подготовлена Советом национальной безопасности. Подписанный президентом Байденом 32-страничный документ предваряет преамбула, в которой говорится, что причиной появления новой стратегии стали массовые расстрелы и нападения на иммигрантов, чернокожих и латиноамериканцев.



Указывается, что внутренний терроризм (Domestic Terrorism) берет начало во временах Ку-Клукс-Клана, а апогея достиг 6 января 2021 года во время штурма Капитолия. Среди вдохновляющих "домашних террористов" идеологий наиболее устойчивой называется "пропаганда превосходства белой расы".



Еще одна угроза исходит от антиправительственных экстремистов. Их идеологии "могут эволюционировать и пересекаться", а в некоторых случаях "соединяться с теориями заговора и другими формами дезинформации".



При этом в новой американской стратегии борьбы с "внутренним терроризмом" нет ни слова о радикалах-исламистах, словно "революционный джихад" исчез с лица земли, а "Нация ислама" Луиса Фаррахана самоликвидировалась.



Противодействовать внутренним террористам предлагается путем сбора информации о них, предотвращения вербовки в их ряды американских граждан, комплекса мер по искоренению "расизма и фанатизма".



Особо опасными предлагается считать "внутренних насильственных экстремистов" (Domestic Violent Extremists – DVEs): "Устойчивые мотивы DVEs, связанные с предвзятым отношением к меньшинствам и предполагаемым ими превышением полномочий правительством, почти наверняка будут продолжать стимулировать радикализацию DVEs и их мобилизацию к насилию".



Зловещие DVEs распространяют "теории заговора": рассказывают о мошенничестве на выборах прошлого года, одобряют захват Капитолия, распространяют дезинформацию о COVID-19, подстрекая народ к насильственных действиям.



По этой схеме к числу "внутренних насильственных экстремистов" можно отнести 32 процента американцев, которые, согласно опросу, проведенному Университетом Монмута, считают, что победа Байдена стала возможной благодаря широко распространенному мошенничеству на выборах (widespread voter fraud).



Еще недавно к "внутренним насильственным экстремистам" можно было отнести сторонников версии о лабораторном происхождении COVID-19, но теперь, когда такая версия стала в США основной, придется репрессировать и тех, кто считает, что коронавирус "ветром надуло".



С целью полного подавления DVEs генпрокурор Гарланд намерен проводить инструктаж для "критически важных партнеров" федерального правительства, среди которых "штаты, округа, племенные и территориальные власти, иностранные союзники и партнеры, гражданское общество, технологический сектор, академические круги и многие другие". Обученные распознаванию внутренних террористов "критически важные партнеры" будут обязаны информировать власти об угрозах со стороны DVEs.



Документ, представленный генпрокурором и подписанный президентом США, предусматривает чистку кадров государственных служащих, как сообщает правительственный портал Government Executive. Под особый контроль правительство берет устранение внутренних угроз в вооруженных силах и правоохранительных органах.



Госдеп выделил более $100 млн, чтобы для борьбы с внутренним терроризмом Минюст и министерство внутренней безопасности наняли адвокатов и специальных агентов. Министерство внутренней безопасности планирует выделить $77 млн правительствам штатов, округов и главам племен "для искоренения внутреннего экстремизма в рамках программы грантов Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям для обеспечения безопасности". Пентагон разрабатывает методику тренингов для военнослужащих с целью предотвращения их вербовки внутренними террористами.



Ассоциация агентов ФБР призвала администрацию "сделать внутренний терроризм преступлением, за которое следует особое наказание" (making domestic terrorism a crime accompanied with a specific penalty).



На брифинге в Белом доме, посвященном стратегии противодействия внутреннему терроризму, было заявлено о создании специальных интернет-​ресурсов для "сознательных американцев" в рамках программы "Если вы что-​то видите, скажите" (If you see something, say something). Программа разработана министерством внутренней безопасности и поощряет доносы на "членов семьи, друзей и сослуживцев".



СМИ, поддерживающие республиканцев, уже бьют тревогу по поводу того, что творится с американской демократией.



Издание Revolver провело расследование, указывающее на то, что ФБР, Минюст и Пентагон через своих агентов, внедренных в группировки "ополченцев" Oath Keepers, Proud Boys, Three Percenters, знали о готовящемся штурме Капитолия 6 января и с высокой вероятностью планировали и координировали действия протестующих.



Джон Уайтхед, исполнительный директор Института Резерфорда (Шарлоттсвилл, штат Вирджиния), занимающегося вопросами защиты гражданских свобод и прав человека, опубликовал доклад The FBI’s Mafia-Style Justice: To Fight Crime, the FBI Sponsors 15 Crimes a Day, систематизирующий многочисленные нарушения американских законов со стороны ФБР. "Иногда кажется, что ФБР управляет собственным преступным синдикатом, в котором царит власть мафии и правосудие в стиле мафии", – пишет Джон Уайтхед. В качестве примера он приводит расследование USA Today, по данным которого агенты ФБР разрешали группе преступников совершать до 15 преступлений в день (5600 в год), чтобы вербовать их на этом для организации провокаций.



"Для знакомых с COINTELPRO, программой ФБР, созданной для "срыва, дезориентации, дискредитации и нейтрализации" групп и лиц, которых правительство считает политически неугодными, нет неожиданности в том, что агентство овладело искусством дезинформации правительства", – отмечает Уайтхед.



ФБР подвергается особой критике за то, что "заманивает людей из групп риска в фальшивые террористические заговоры, помогает им организационно, деньгами, оружием и мотивацией для осуществления провокаций, а затем их сажают в тюрьму за так называемый террористический заговор; это называется упреждающим преследованием".



The New York Times Magazine пишет: "Подход правительства к борьбе с терроризмом подрывает конституционную защиту всех, стирает границы между словами и действиями и расширяет круг лиц, классифицируемых как угроза".



Промежуточные выборы 2022 года могут стать критическим рубежом, на котором произойдет окончательное превращение США из демократии в однопартийную диктатуру.



Владимир Прохватилов

29.06.21