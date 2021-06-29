 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 29.06.2021
13:51  В одном из каньонов Казахстана обнаружили таинственный монолит
13:49  Слегка повысив градус: ждет ли Россию и ЦА нашествие климатических мигрантов
13:48  В ритме штамма: что известно о "Лямбда"-варианте коронавируса
13:46  Секс, ложь и политика: как во Франции убивают отцов
13:43  Мигранты в РФ не поедут. Россияне сами станут мигрантами…
13:41  70-летняя активистка из Ангрена была задержана во время спецоперации, похожей на поимку опасного террориста
13:40  "Черный континент" рвут на куски, - С.Кожемякин

13:29  Племянник президента Казахстана Токаева - Каныш Избастин переизбран главой Совета директоров АО "КазАгроФинанс"
13:12  Афган-армия (что от нее осталось) штурмует погранКПП на узбекской границе. Просят защиты...
12:44  "Кто сильнее, тот и прав": Какое место займет Россия в новом политическом замесе, - "СП"
12:40  Что творится с американской демократией? О новых приемах борьбы с "внутренним терроризмом", - В.Прохватилов
12:23  Гани напрасно слетал к Байдену. Привез только совет мириться с талибами
11:45  Громадье планов. В Казе раскручивают гипер-проект "Академия Елбасы"
10:58  Жапаров перелетел к Рахмону и они вместе гуляют по Душанбе
10:54  Чехия, без всякого суда, официально требует от РФ выплатить ей 25 млн евро "компенсации" за взорвавшиеся в 2014 году воен-склады
09:48  Батыр! Глава КырМинздрава Бейшеналиев вылечился от КОВИ "иссык-кульским корнем"
09:36  Эпидемия в Нур-Султане вышла из-под контроля? - А.Ибраев
09:18  Потенциальное прокси-ополчение Ирана в Афганистане, - Л.Шашок
08:32  83 государства против "Исламского", - М.Беленькая
08:18  Справится ли Казахстан с индийским штаммом? - А.Бектенова
08:15  Российско-китайский договор - новое измерение в глобальной политике, - В.Павленко
08:13  Почему люди покидают Азербайджан, если экономика его растет? - А.Асалыоглу
08:00  Что запрещено в России и мире, то разрешено в Узбекистане! - Б.Ташпулатов
07:49  Как одурачивают русскую Украину, - А.Новожилов
07:17  Визит Садыра Жапарова в Туркменистан. Чего удалось достичь
00:41  У Москвы и Пекина нет общих ценностей, но есть общий противник, - В.Скосырев
00:40  COVID-19: все следы ведут в США? Против России развязана биологическая война, - В.Панов
00:39  Визит Жапарова в Душанбе граждане Киргизии восприняли негативно, - В.Панфилова
00:23  Прилетевшегося в Ашгабат КырПреза Жапарова встретил в аэропорту... всего лишь министр энергетики Пурчеков
Понедельник, 28.06.2021
22:45  Ни хао, ни Мао. Лидеры России и Китая решили встречаться партиями, - репортаж А.Колесникова
17:10  Саудовского принца Фахда приговорили к смертной казни. Оказался изменником
17:01  Афган. Масса способов позорно проиграть войну, - В.Прохватилов
13:50  "Мертвая Казстройка" LRT неожиданно ожила. Что происходит?
13:49  В Узбекистане решили "проинспектировать" Русскую церковь
13:46  Едзи Камэяма: Китай и Россию связывает только борьба с Америкой
13:45  Злые поставщики или заговор мафии: почему в Таджикистане дорожает топливо
13:42  Вы кто? Невероятная история о памятнике эмиру Тимуру в казахстанском Туркестане
13:41  Кыргызские "активисты" подали в МУС второй иск против зверств таджикской военщины
13:39  "Существует вне географии": как ИГ* покоряет Африку, - Л.Мисник
13:37  Сеул распахивает двери для узбекских гастарбайтеров. Они уедут из Казахстана?
13:36  Смена приоритетов? Почему мигранты массово отправляются не в Россию, а в Казахстан
13:32  Сквозь "закрытую" таджико-кыргызскую границу легко просачиваются женщины-батрачки. Под чадрой не видно
13:30  Пели ваши денежки. Казпевун Кудайберген стал "послом" РосСбербанка
10:57  Прошибает иммунитет. Коронавирус мутировал и усилился
10:17  Талибы захватили еще один КПП на границе с Таджикистаном - Шахритус
10:04  "Прелесть" западных "правил" именно в отсутствии конкретики, - глава МИД РФ С.Лавров (статья)
09:39  Financial Times: "шокирующие" военные достижения Китая
08:53  Посидим поохаем. Дипломатия бабы Вали. Путин послал Матвиенко успокаивать "союзничков" в ЦА
07:53  "МК": Талибы не полезут в ЦА, наверное... - робко надеются рос-эксперты
07:44  Номады давно не кочуют. Можно ли говорить об отсутствии значительных миграционных настроений в Казахстане?
07:34  КырДепутат и сват экс-преза Абжалиев вернулся на родину и сдался следствию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Что творится с американской демократией? О новых приемах борьбы с "внутренним терроризмом", - В.Прохватилов
12:40 29.06.2021

15 июня 2021 года генеральный прокурор США Меррик Гарланд представил национальную стратегию противодействия такому явлению, которое именуется теперь "внутренним терроризмом". Стратегия подготовлена Советом национальной безопасности. Подписанный президентом Байденом 32-страничный документ предваряет преамбула, в которой говорится, что причиной появления новой стратегии стали массовые расстрелы и нападения на иммигрантов, чернокожих и латиноамериканцев.

Указывается, что внутренний терроризм (Domestic Terrorism) берет начало во временах Ку-Клукс-Клана, а апогея достиг 6 января 2021 года во время штурма Капитолия. Среди вдохновляющих "домашних террористов" идеологий наиболее устойчивой называется "пропаганда превосходства белой расы".

Еще одна угроза исходит от антиправительственных экстремистов. Их идеологии "могут эволюционировать и пересекаться", а в некоторых случаях "соединяться с теориями заговора и другими формами дезинформации".

При этом в новой американской стратегии борьбы с "внутренним терроризмом" нет ни слова о радикалах-исламистах, словно "революционный джихад" исчез с лица земли, а "Нация ислама" Луиса Фаррахана самоликвидировалась.

Противодействовать внутренним террористам предлагается путем сбора информации о них, предотвращения вербовки в их ряды американских граждан, комплекса мер по искоренению "расизма и фанатизма".

Особо опасными предлагается считать "внутренних насильственных экстремистов" (Domestic Violent Extremists – DVEs): "Устойчивые мотивы DVEs, связанные с предвзятым отношением к меньшинствам и предполагаемым ими превышением полномочий правительством, почти наверняка будут продолжать стимулировать радикализацию DVEs и их мобилизацию к насилию".

Зловещие DVEs распространяют "теории заговора": рассказывают о мошенничестве на выборах прошлого года, одобряют захват Капитолия, распространяют дезинформацию о COVID-19, подстрекая народ к насильственных действиям.

По этой схеме к числу "внутренних насильственных экстремистов" можно отнести 32 процента американцев, которые, согласно опросу, проведенному Университетом Монмута, считают, что победа Байдена стала возможной благодаря широко распространенному мошенничеству на выборах (widespread voter fraud).

Еще недавно к "внутренним насильственным экстремистам" можно было отнести сторонников версии о лабораторном происхождении COVID-19, но теперь, когда такая версия стала в США основной, придется репрессировать и тех, кто считает, что коронавирус "ветром надуло".

С целью полного подавления DVEs генпрокурор Гарланд намерен проводить инструктаж для "критически важных партнеров" федерального правительства, среди которых "штаты, округа, племенные и территориальные власти, иностранные союзники и партнеры, гражданское общество, технологический сектор, академические круги и многие другие". Обученные распознаванию внутренних террористов "критически важные партнеры" будут обязаны информировать власти об угрозах со стороны DVEs.

Документ, представленный генпрокурором и подписанный президентом США, предусматривает чистку кадров государственных служащих, как сообщает правительственный портал Government Executive. Под особый контроль правительство берет устранение внутренних угроз в вооруженных силах и правоохранительных органах.

Госдеп выделил более $100 млн, чтобы для борьбы с внутренним терроризмом Минюст и министерство внутренней безопасности наняли адвокатов и специальных агентов. Министерство внутренней безопасности планирует выделить $77 млн правительствам штатов, округов и главам племен "для искоренения внутреннего экстремизма в рамках программы грантов Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям для обеспечения безопасности". Пентагон разрабатывает методику тренингов для военнослужащих с целью предотвращения их вербовки внутренними террористами.

Ассоциация агентов ФБР призвала администрацию "сделать внутренний терроризм преступлением, за которое следует особое наказание" (making domestic terrorism a crime accompanied with a specific penalty).

На брифинге в Белом доме, посвященном стратегии противодействия внутреннему терроризму, было заявлено о создании специальных интернет-​ресурсов для "сознательных американцев" в рамках программы "Если вы что-​то видите, скажите" (If you see something, say something). Программа разработана министерством внутренней безопасности и поощряет доносы на "членов семьи, друзей и сослуживцев".

СМИ, поддерживающие республиканцев, уже бьют тревогу по поводу того, что творится с американской демократией.

Издание Revolver провело расследование, указывающее на то, что ФБР, Минюст и Пентагон через своих агентов, внедренных в группировки "ополченцев" Oath Keepers, Proud Boys, Three Percenters, знали о готовящемся штурме Капитолия 6 января и с высокой вероятностью планировали и координировали действия протестующих.

Джон Уайтхед, исполнительный директор Института Резерфорда (Шарлоттсвилл, штат Вирджиния), занимающегося вопросами защиты гражданских свобод и прав человека, опубликовал доклад The FBI’s Mafia-Style Justice: To Fight Crime, the FBI Sponsors 15 Crimes a Day, систематизирующий многочисленные нарушения американских законов со стороны ФБР. "Иногда кажется, что ФБР управляет собственным преступным синдикатом, в котором царит власть мафии и правосудие в стиле мафии", – пишет Джон Уайтхед. В качестве примера он приводит расследование USA Today, по данным которого агенты ФБР разрешали группе преступников совершать до 15 преступлений в день (5600 в год), чтобы вербовать их на этом для организации провокаций.

"Для знакомых с COINTELPRO, программой ФБР, созданной для "срыва, дезориентации, дискредитации и нейтрализации" групп и лиц, которых правительство считает политически неугодными, нет неожиданности в том, что агентство овладело искусством дезинформации правительства", – отмечает Уайтхед.

ФБР подвергается особой критике за то, что "заманивает людей из групп риска в фальшивые террористические заговоры, помогает им организационно, деньгами, оружием и мотивацией для осуществления провокаций, а затем их сажают в тюрьму за так называемый террористический заговор; это называется упреждающим преследованием".

The New York Times Magazine пишет: "Подход правительства к борьбе с терроризмом подрывает конституционную защиту всех, стирает границы между словами и действиями и расширяет круг лиц, классифицируемых как угроза".

Промежуточные выборы 2022 года могут стать критическим рубежом, на котором произойдет окончательное превращение США из демократии в однопартийную диктатуру.

Владимир Прохватилов
29.06.21

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624959600
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев встретился с Председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко
- Маулен Ашимбаев встретился с Валентиной Матвиенко
- Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин и Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко обсудили перспективы сотрудничества
- Премьер-Министры Казахстана и Беларуси обсудили актуальные вопросы сотрудничества
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2021 года №430
- Справится ли Казахстан с индийским штаммом?
- Назначат ли казахстанского акима мэром Рима?
- Эпидемия в Нур-Султане вышла из-под контроля?
- Вы кто?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  