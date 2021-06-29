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"Кто сильнее, тот и прав": Какое место займет Россия в новом политическом замесе, - "СП"
12:44 29.06.2021

"Кто сильнее, тот и прав": Какое место займет Россия в новом политическом замесе
Кроме ядерных ракет, лидерам нового "Ялтинского мира" потребуется кое-что посущественней
Андрей Захарченко

Материал комментируют:
Алексей Мартынов Виктор Алкснис
29 июня 21

Нынешняя международная обстановка отличается высоким динамизмом и значительной непредсказуемостью. В отношениях стран отчетливо просматривается возврат к средневековому принципу "кто сильнее, тот и прав". При этом резко усилилась военно-политическая напряженность, а мировое сообщество стало более разобщенным, демонстрируя протекционизм и обостряя борьбу за сферы своего влияния.

Об этом, в частности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе открытия первых консультаций курирующих вопросы безопасности высоких представителей России и стран - членов АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии).

По его словам, из-за пандемии коронавируса государства отворачивались друг от друга, в считанные месяцы закрывая свои границы, вводя заградительные торговые и санитарные барьеры. В этих условиях имеет место рост не только национализма и шовинизма, но также разнообразных форм светского и религиозного экстремизма.

- В общем-то, ничего нового Николай Патрушев тут не сказал, - подчеркнул, беседуя с "СП" о перспективах мировой безопасности в условиях "нового Средневековья", директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. - Об этом уже довольно давно говорят различные эксперты, мыслители, философы, интеллектуалы не только в России, но и во всем мире.

Другое дело, что когда подобные вещи звучат из уст секретаря российского Совбеза, по спине начинают бегать мурашки от мыслей о том, чем все это может закончиться. Фигурально выражаясь, образ нашего будущего приобретает все более и более мрачные, негативные оттенки. И очень хочется спросить у господ политиков по всему миру - куда же катится наш мир. Потому что все они - и в Америке, и в Евросоюзе, и в набирающих политические обороты неевропейских странах - несут серьезнейшую совокупную ответственность.

Потому что если мир накроет какой-то катаклизм, то накроет он без исключения всех. Отвертеться, увы, не удастся уже никому, пострадает вся цивилизация. И Россия тоном школьного учителя устами своих высокопоставленных чиновников уже не в первый раз заявляет - коллеги, давайте договариваться, потому что мир уже вплотную подкатился к неким условным "красным линиям", за пределами которых решить уже ничего будет невозможно.

Только вот, к сожалению, лидерами многих мировых государств подобные российские сентенции воспринимаются как слабость. И на этом фоне я лично полагаю, что в реальности дела тут идут гораздо хуже, чем это обрисовал Николай Патрушев в силу возможностей своего высокого положения.

"СП": - То есть если в ближайшее время не удастся достичь какого-то консенсуса, что нам грозит? Тотальные разборки по средневековому принципу "все против всех"? Или на ближайшем горизонте истории возникнет очередной "мрачный гений" уровня Наполеона Бонапарта, а то и кого помрачнее?

- На мой взгляд, на этот вопрос невозможно ответить лучше, чем процитировав нашего президента - мы сразу в рай, а они все сдохнут.

- Я, может быть, ошибаюсь, но все-таки уверен в том, что наличие ядерного оружия и договоры о его нераспространении создают определенные гарантии невозможности тотального ядерного военного противостояния, - поделился с изданием своим видением ситуации советский и российский политический деятель Виктор Алкснис. - Это будет означать уничтожение нашей цивилизации в целом, а каких-либо политиков или политических сил, которые, как в случае с первыми двумя мировыми войнами, готовы взять на себя ответственность по развязыванию очередной бойни, не наблюдается.

Хотя в целом стоит отметить, что, действительно, борьба за сферы влияния идет, и в целом мир стал гораздо менее стабилен, чем это было хотя бы 30 лет назад. Происходит это по причине того, что умирает "Ялтинский мир", в течение более чем полувека обеспечивал определенное мировое равновесие. Точнее - мы наблюдаем окончание его похорон и, образно выражаясь, борьбу за новый "Ялтинский мир". Конечно, не в географическом, а в глобальном смысле.

"СП": - Что послужило отправной точкой для этого?

- Во-первых, это следствие того, что СССР, одна из двух великих держав, обеспечивавших в его условиях гарантии глобальной стабильности и мирного развития событий, канул в Лету.

Во-вторых, на мировой арене появился новый, очень серьезный игрок - Китай. Который, вполне очевидно, с каждым последующим годом будет усиливать свое влияние и претендовать на роль второй державы планеты.

"СП": - А кто составит ему компанию на первом месте? Россия?

- Как мне кажется, в нынешней ситуации Россия ведущим игроком являться все-таки не будет. Несмотря на то, что ее ракетно-ядерный потенциал огромен. К горькому сожалению, сегодня Россия, как мне кажется, оправдала те оценки, которые в свое время высказывала в адрес еще СССР "железная леди" Маргарет Тэтчер - это Верхняя Вольта (ныне Буркина-Фасо - Авт.), только с ракетами.

"СП": - Почему так?

- На сегодняшний день я лично прекрасно вижу, что экономика России практически уничтожена, причем не в результате войны, а по причине проводимой властями политики деиндустриализации страны. Именно по этой причине Россия, как мне кажется, рискует оказаться где-то на вторых ролях. Оборонный потенциал страны невозможно улучшить без потенциала промышленного, а с этой точки зрения, я считаю, мы и впрямь превратились в некую Верхнюю Вольту.

Господство в воздухе опирается не только на солидный бюджет
Кроме того, чтобы претендовать на роль хотя бы второй державы в мире, нужна крепкая политическая воля, каковой обладали многие руководители СССР. Это Брежнев, Хрущев, а уж тем более Сталин могли разговаривать с Западом и остальным миром на равных. А среди нынешних представителей власти, на мой взгляд, фигуры подобного уровня нет. И наши зарубежные "партнеры" это прекрасно видят и понимают, поэтому своих поползновений превратить Россию в страну-изгоя в обозримом будущем не оставят.

В результате, полагаю, нам все же удастся сохранить за собой место постоянного члена Совбеза ООН, а также удержать на текущем уровне наш ракетно-ядерный потенциал. Но в мировой политике мы, полагаю, откатимся на вторые роли, уступив пальму первенства США, Евросоюзу и Китаю.

"СП": - Возникает риторический вопрос - кто виноват и что делать?

- Виновата в это, я считаю, российская власть, начиная с Горбачева. И нынешняя политическая ситуация, на мой взгляд, только подтверждает это. Альтернативы, к сожалению, пока не видно, но связано это, по моему глубокому убеждению, не с тем, что российский народ не способен выдвинуть из своих рядов яркого и харизматичного лидера, а с тем, что курс нашей правящей верхушки заточен как раз на то, чтобы не допустить в высшие эшелоны власти деятеля подобного уровня.

А в условиях постоянных зачисток политического пространства и создания политического вакуума вертикаль власти, ориентированная на одну-единственную фигуру, устойчивостью не отличается. У меня есть серьезные опасения, что она в один прекрасный момент просто рухнет, накрыв своими осколками всех нас.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624959840
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